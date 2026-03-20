El DT de Mauritania, incrédulo por jugar con la Selección Argentina: "El país está paralizado"

El elenco africano se enfrentará a su par Albiceleste el próximo 27 de marzo, en La Bombonera. Se trata de un rival de muy poca jerarquía.

En lo futbolístico, el seleccionado mauritano es dirigido por el exfutbolista y entrenador español Aritz López Garai y ocupa el puesto 115 del ranking FIFA. Nunca disputó un Mundial y su participación internacional ha sido limitada, con escasa presencia en la Copa Africana de Naciones. En las últimas Eliminatorias quedó fuera tras finalizar quinto en su grupo, con apenas cuatro goles convertidos en diez partidos.

El DT de Mauritania habló de la Selección Argentina: "Es algo que quizás nunca se vuelva a repetir" Embed "EL 65%, 70% DE LA SELECCIÓN SON FUTBOLISTAS QUE ESTÁN JUGANDO EN EUROPA"



Dos jugadores a tener en cuenta: Uno del AEK Atenas y otro del Glasgow Rangers



El DT de Mauritania, Aritz López Garai, habló con #SportsCenter y palpitó el amistoso con la Selección Argentina pic.twitter.com/3OsD12ttBn — SportsCenter (@SC_ESPN) March 20, 2026 En recientes declaraciones a la prensa argentina, el entrenador del conjunto africano resaltó la importancia de enfrentar a la Albiceleste. “Jugar contra Argentina en La Bombonera ya es una gran carga emocional para los jugadores. Está todo el país paralizado con la noticia“, lanzó sin tapujos.

Luego, el DT aprovechó para tirarle flores a Lionel Messi, a quién catalogó como imposible de marcar, y reiteró la alegría de disputar este partido. “Es un lujo, una oportunidad, un placer y una gran chance para Mauritania el jugar con la mejor selección del mundo. Es algo que quizás nunca se vuelva a repetir“, confesó.

El propio López Garai se hizo un espacio para contar detalles del plantel de Mauritania, que tiene a un gran porcentaje de jugadores en el exterior. “De nuestro plantel, tenemos al 60% jugando en Europa, otros en África, en Qatar y también en la liga local", resaltó. En ese aspecto, también se animó a vaticinar que irán por un cupo en el Mundial 2030. “Tenemos el objetivo de clasificar al próximo Mundial, porque cada vez hay más plazas, pero primero queremos ir por la Copa África“, cerró optimista.