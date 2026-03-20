El DT de Mauritania, incrédulo por jugar con la Selección Argentina: "El país está paralizado"

En lo futbolístico, el seleccionado mauritano es dirigido por el exfutbolista y entrenador español Aritz López Garai y ocupa el puesto115 del ranking FIFA. Nunca disputó un Mundial y su participación internacional ha sido limitada, con escasa presencia en la Copa Africana de Naciones. En las últimas Eliminatorias quedó fuera tras finalizar quinto en su grupo, con apenas cuatro goles convertidos en diez partidos.
El DT de Mauritania habló de la Selección Argentina: "Es algo que quizás nunca se vuelva a repetir"
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"EL 65%, 70% DE LA SELECCIÓN SON FUTBOLISTAS QUE ESTÁN JUGANDO EN EUROPA"
Dos jugadores a tener en cuenta: Uno del AEK Atenas y otro del Glasgow Rangers
En recientes declaraciones a la prensa argentina, el entrenador del conjunto africano resaltó la importancia de enfrentar a la Albiceleste. “Jugar contra Argentina en La Bombonera ya es una gran carga emocional para los jugadores. Está todo el país paralizado con la noticia“, lanzó sin tapujos.
El propio López Garai se hizo un espacio para contar detalles del plantel de Mauritania, que tiene a un gran porcentaje de jugadores en el exterior. “De nuestro plantel, tenemos al 60% jugando en Europa, otros en África, en Qatar y también en la liga local", resaltó. En ese aspecto, también se animó a vaticinar que irán por un cupo en el Mundial 2030. “Tenemos el objetivo de clasificar al próximo Mundial, porque cada vez hay más plazas, pero primero queremos ir por la Copa África“, cerró optimista.
Dónde está Mauritania, país que se medirá con Argentina:
La elección del rival generó curiosidad entre los hinchas por tratarse de un seleccionado poco habitual en el radar argentino. Mauritania está ubicada en el noroeste de África, con salida al océano Atlántico y fronteras con el Sáhara Occidental, Argelia, Malí y Senegal. Cerca del 90% de su territorio está cubierto por eldesierto del Sáhara, lo que condiciona tanto su clima como la distribución de su población.
El país cuenta con unos 4,4 millones de habitantes, concentrados en su mayoría en la franja sur. Aproximadamente un tercio vive en Nuakchott, la capital y principal centro político y económico, ubicada sobre la costa atlántica.