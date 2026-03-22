Entradas para Argentina vs. Mauritania: precios, cuándo salen y cómo comprarlas para ver a la Selección

Los tickets se venden desde este lunes a las 10 por Deportick y el canje físico será en el estadio de Huracán antes del último amistoso previo al Mundial.

La Selección argentina regresa a las canchas para su última prueba antes del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Mauritania el próximo viernes 27 de marzo en la Bombonera. Las entradas salen a la venta mañana lunes y los precios para ver a los campeones oscilan entre los 90 mil y 490 mil pesos.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el expendio se realizará exclusivamente de manera online a través de la plataforma Deportick. El proceso comenzará este lunes 23 de marzo a partir de las 10 de la mañana. Es la última oportunidad para ver al equipo nacional en el país antes de que parta hacia el máximo certamen que organizarán Estados Unidos, Canadá y México.

Lionel Scaloni busca que el plantel trabaje intensamente durante toda la semana en el predio de Ezeiza para mantener al equipo activo. El último antecedente del equipo fue la victoria 2-0 frente a Angola en noviembre pasado, por lo que esta ventana de marzo es la despedida oficial ante el público local.

image Horarios, plataforma de venta y canje de entradas Una vez realizada la compra digital, los hinchas deberán cumplir obligatoriamente con el canje de los tickets físicos para ingresar al estadio. Es importante destacar que este trámite no se realizará en la Bombonera, sino en las boleterías del estadio de Huracán. Los días habilitados para retirar las entradas son desde el martes 24 hasta el jueves 26 de marzo, únicamente de 9 a 15 horas.

Los valores para el encuentro presentan una escala diversa según la ubicación elegida en el estadio de Boca Juniors. La entrada general tiene un costo de 90 mil pesos, mientras que los menores de hasta 10 años abonan un precio diferencial de 25 mil. Por su parte, las plateas altas comienzan en los 150 mil pesos para el sector K y llegan a los 200 mil en otros sectores de la bandeja superior.