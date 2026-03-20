Selección Argentina: el nivel de Franco Mastantuono en Real Madrid, pone en jaque su presencia en el Mundial

El joven Franco Mastantuono, atacante de Real Madrid, parecía una carta fija para el Mundial de Norteamérica 2026, pero perdió terreno paulatinamente en el conjunto español y no fue convocado por Lionel Scaloni para la próxima reunión de la Selección Argentina.
Pese a la gran oportunidad y no lograr gravitar en la busqueda de un empate que nunca llegó en Guayaquil, vivió un momento único: "Usar la camiseta que usaron Leo y Diego (Maradona) es lo máximo que me pasó en mi carrera. Entre al vestuario buscando la 21 y cuando vi mi nombre no lo podía creer".
Cuando regresó, todo fue diferente. Alonso fue despedido y Álvaro Arbeloa tomó su lugar. En su reencuentro con el Bernabéu, enojado por los malos resultados del equipo, fue chiflado con fuerza. “No somos ningunos boludos, sabemos lo que hacemos mal. Los chiflidos son entendibles, la gente exige porque este es el club más grande del mundo”, reconoció el sudamericano. Acto seguido, anotó contra Mónaco y celebró por primera vez en la Champions.
En el centro de las críticas Mastantuono sentenció: "Desde que soy chico tuve la suerte y la desgracia de que se hable de mi. No me creo que sea Messi y tampoco soy la peor compra de Real Madrid. Estamos en la élite del fútbol y son entendibles las criticas”.