20 de marzo de 2026 - 12:15

Selección Argentina: el nivel de Franco Mastantuono en Real Madrid, pone en jaque su presencia en el Mundial

El argentino de 18 años no fue convocado por Lionel Scaloni para la próxima reunión de la Selección Argentina por su inestabilidad en el conjunto español.

Franco Mastantuono sueaña con el Mundial 2026.&nbsp;

Franco Mastantuono sueaña con el Mundial 2026. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El joven Franco Mastantuono, atacante de Real Madrid, parecía una carta fija para el Mundial de Norteamérica 2026, pero perdió terreno paulatinamente en el conjunto español y no fue convocado por Lionel Scaloni para la próxima reunión de la Selección Argentina.

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Cuatro días más tarde, tuvo su debut ante Osasuna y fue ovacionado por el Santiago Bernabéu.

Dani Carvajal, uno de los capitanes del equipo, destacó: “Con 18 años, saltar al Bernabéu y querer la pelota, tirar un caño, muestra la personalidad que tiene”.

Franco Mastantuono
Franco Mastantuono, reprobado por los hinchas de Real Madrid en los &uacute;ltimos partidos.&nbsp;

Franco Mastantuono, reprobado por los hinchas de Real Madrid en los últimos partidos.

En septiembre de 2025, fue titular por primera vez en la Selección, en la victoria ante Venezuela. “Creo que hizo un muy buen partido y podría hacerlo mejor si el equipo lo conociera”, analizó Scaloni. Días más tarde, jugó media hora ante Ecuador, pero utilizó la casaca 10 por la ausencia de Messi y de Thiago Almada.

Pese a la gran oportunidad y no lograr gravitar en la busqueda de un empate que nunca llegó en Guayaquil, vivió un momento único: "Usar la camiseta que usaron Leo y Diego (Maradona) es lo máximo que me pasó en mi carrera. Entre al vestuario buscando la 21 y cuando vi mi nombre no lo podía creer".

En septiembre de 2025 metió el primer gol con La Casa Blanca, con un genial derechazo ante Levante. Sin embargo, una pubalgia cortó su buen momento en el equipo. “Es un dolor muy molesto, que se me iba y volvía dentro de la cancha”, explicó.

Cuando regresó, todo fue diferente. Alonso fue despedido y Álvaro Arbeloa tomó su lugar. En su reencuentro con el Bernabéu, enojado por los malos resultados del equipo, fue chiflado con fuerza. “No somos ningunos boludos, sabemos lo que hacemos mal. Los chiflidos son entendibles, la gente exige porque este es el club más grande del mundo”, reconoció el sudamericano. Acto seguido, anotó contra Mónaco y celebró por primera vez en la Champions.

En el centro de las críticas Mastantuono sentenció: "Desde que soy chico tuve la suerte y la desgracia de que se hable de mi. No me creo que sea Messi y tampoco soy la peor compra de Real Madrid. Estamos en la élite del fútbol y son entendibles las criticas”.

En marzo de 2025, contra Getafe, fue expulsado por insultar al árbitro del partido. Luego, Arbeloa lo respaldó, pero le marcó el camino: “Son cosas que no pueden pasar”. En total, el bonaerense jugó 27 de 44 partidos, en los que anotó apenas tres goles y repartió dos asistencias.

A falta de 84 días para el Mundial, no le queda demasiado tiempo para seducir a Scaloni ya que no habrá más amistosos de preparación. Además, tiene mucha competencia interna. En esa posición, Scaloni citó a Nicolás Paz, también atacante zurdo que podría tener ventaja por su gran presente en Como, de Italia.

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