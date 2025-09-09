9 de septiembre de 2025 - 17:05

Franco Mastantuono en busca de una marca de leyenda en la Selección Argentina

El jugador de Real Madrid, Franco Mastantuono, persigue un registro inédito en la historia de la Selección Argentina.

Franco Mastantuono está llamado a ser el que asuma la conducción del equipo tras la salida del 10.&nbsp;

En una noche que podría ser histórica para la Selección Argentina, todos los ojos están puestos en el último partido del equipo en 2025 por las Eliminatorias. Pero más allá de lo futbolístico, hay un nombre que podría escribir su nombre en los libros de historia con una marca que parece de otra época: Franco Mastantuono. Si el joven talento logra convertir un gol esta noche ante Ecuador en Guayaquil, se convertirá en el jugador más joven de la historia en anotar para el seleccionado mayor con 18 años y 26 días.

La lista que superaría es, sencillamente, un listado de leyendas del fútbol argentino, con récords que se mantienen en pie desde hace décadas. El actual poseedor de la marca es Diego Simeone, quien en 1988 marcó con 18 años, 3 mes y 8 días. Lo que podría lograr Mastantuono es un hito monumental, superando a jugadores que marcaron la historia de la Albiceleste.

Un récord que incluye a Maradona y Messi

El potencial logro de Mastantuono dejaría atrás a verdaderos íconos del fútbol mundial. En el segundo lugar de la lista se encuentra Adolfo Heisinger, quien marcó con 18 años, 3 meses y 8 días, seguido por Julio Libonatti, que lo hizo con 18 años, 3 meses y 14 días.

Además, el joven jugador de 18 años, 8 meses y 22 días, Oscar Más y Gonzalo Rodríguez con 18 años, 9 meses y 25 días, son parte de esta selecta lista, que se completa con Antonio Angelillo (18 años, 11 meses y 14 días) y Vicente de la Mata (19 años y 17 días).

Eliminatorias Sudamericanas: superaría al Kun Agüero

Más allá del récord histórico, si Mastantuono logra anotar, también se quedará con la marca del goleador más joven en la historia de las Eliminatorias.

El actual dueño de esa marca es Sergio Agüero, quien convirtió su primer gol en el torneo clasificatorio con 19 años, 5 meses y 15 días. Una marca que, en comparación, parece lejana para un futbolista que no ha cumplido los 18 años.

La historia del fútbol argentino está llena de talentos precoces, pero la posibilidad de que Franco Mastantuono se suba a lo más alto de esta tabla es un recordatorio de la nueva era que vive el seleccionado.

Con el Monumental Banco Pichincha de Guayaquil como escenario, el talentoso jugador tiene en sus pies la oportunidad de dejar su sello y unirse a una lista de nombres legendarios para convertirse en el más joven de todos los tiempos.

