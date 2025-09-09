Eliminatorias Sudamericanas: la formación de Selección Argentina para visitar a Ecuador

La Selección Argentina visita Guayaquil para cerrar su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Julián Álvarez sería titular esta noche ante Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

A sabiendas de que Lionel Messi no será parte del encuentro (le dieron un merecido descanso y volvió a Inter Miami), el técnico Lionel Scaloni piensa en un equipo alternativo con un par de variantes y apostará por otras figuras que piden piden pista y que no saltaron desde el arranque en la paliza 3-0 ante Venezuela en el Monumental.

G0WfADqWYAA5QlC ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS. El historial entre Argentina y Ecuador. Gentileza. Pensando en la visita a la Tri de Sebastián Beccacece se espera que Lautaro Martínez se meta dentro del once titular. El Toro ingresó en el segundo tiempo frente a la Vinotinto y puso el 2-0 parcial. Además, parecía que Alexis Mac Allister regresaba al equipo, pero finalmente no, El mediocampista del Liverpool viene de recuperarse de una molestia muscular y estaría en el banco.

En la defensa también habrá retoques. Cuti Romero no será parte del viaje a Quito porque está suspendido tras haber sido amonestado en la última jornada. Para reemplazarlo cuenta con todas las fichas Leonardo Balerdi, quien busca consolidarse como una pieza de recambio. Además, Nahuel Molina podría descansar y en su lugar ingresaría Gonzalo Montiel, mientras que Nicolás Tagliafico volvería a estar desde en inicio.

G0WegLIXwAAtwrR En ataque, además de Messi, se espera que Franco Mastantuono salga de la alineación titular. Lautaro Martínez iría desde el inicio y la única duda es si lo acompaña Julián Álvarez o Giuliano Simeone. En tanto, Nicolás González tuvo un buen ingreso frente a Ecuador y sería titular en lugar de Mastantuono. Thiago Almada, de gran partido en el Monumental, tiene una carga mínima y su presencia está en duda.