9 de septiembre de 2025 - 15:25

Eliminatorias Sudamericanas: la formación de Selección Argentina para visitar a Ecuador

La Selección Argentina visita Guayaquil para cerrar su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Julián Álvarez sería titular esta noche ante Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.&nbsp;

Julián Álvarez sería titular esta noche ante Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. 

Foto:

GENTILEZA.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS. La Selección Argentina jugará ante Ecuador, su último partido de las Eliminatorias Sudamericanas. 

Eliminatorias Sudamericanas: cómo le fue a la Selección Argentina cuando jugó sin Lionel Messi

Por Redacción Deportes
Lionel Messi tiene reemplazo para el duelo ante Ecuador

El heredero de la 10 y el capitán sin Messi: quiénes asumirán su rol en la Selección Argentina ante Ecuador

Por Cristian Reta
G0WfADqWYAA5QlC
ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS. El historial entre Argentina y Ecuador.&nbsp;

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS. El historial entre Argentina y Ecuador.

Pensando en la visita a la Tri de Sebastián Beccacece se espera que Lautaro Martínez se meta dentro del once titular. El Toro ingresó en el segundo tiempo frente a la Vinotinto y puso el 2-0 parcial. Además, parecía que Alexis Mac Allister regresaba al equipo, pero finalmente no, El mediocampista del Liverpool viene de recuperarse de una molestia muscular y estaría en el banco.

En la defensa también habrá retoques. Cuti Romero no será parte del viaje a Quito porque está suspendido tras haber sido amonestado en la última jornada. Para reemplazarlo cuenta con todas las fichas Leonardo Balerdi, quien busca consolidarse como una pieza de recambio. Además, Nahuel Molina podría descansar y en su lugar ingresaría Gonzalo Montiel, mientras que Nicolás Tagliafico volvería a estar desde en inicio.

La formación de la Selección Argentina vs. Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone o Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás González; Thiago Almada o Julián Álvarez, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS. Gonzalo Montiel volvería a la titularidad ante Ecuador y reemplazaría a Nahuel Molina.  

La Selección Argentina se despide de las Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador: hora, formaciones y TV

Por Redacción Deportes
ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS. Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, aseguró que Lautaro Martínez jugará ante Ecuador. 

Selección Argentina: Lionel Scaloni no confirmó el equipo, habló de Messi e hizo un balance de sus siete años

Por Redacción Deportes
Sebastián Beccacece, DT de Ecuador

Sebastián Beccacece, DT de Ecuador, picanteó a la Argentina en la previa: "Vamos a ganarle"

Por Redacción Deportes
Uruguay venció a Perú y se clasificó al Mundial 2026.

Eliminatorias Sudamericanas: Uruguay goleó a Perú y sacó boleto para la Copa del Mundo

Por Redacción Deportes