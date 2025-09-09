9 de septiembre de 2025 - 13:28

El heredero de la 10 y el capitán sin Messi: quiénes asumirán su rol en la Selección Argentina ante Ecuador

El capitán del seleccionado nacional no viajó con la delegación para descansar luego de la exigente seguidilla de partidos y Scaloni ya definió su reemplazo.

Lionel Messi tiene reemplazo para el duelo ante Ecuador

Lionel Messi tiene reemplazo para el duelo ante Ecuador

Foto:

Por Cristian Reta

La Selección argentina se encuentra clasificada al Mundial de 2026 y este martes 9 de septiembre afrontará su último compromiso por las Eliminatorias Sudamericanas al visitar a la también clasificada Selección de Ecuador en Guayaquil. Lo cierto es que para este duelo, Lionel Scaloni no contará con el capitán, Lionel Messi.

Leé además

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS. Gonzalo Montiel volvería a la titularidad ante Ecuador y reemplazaría a Nahuel Molina.  

La Selección Argentina se despide de las Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador: hora, formaciones y TV

Por Redacción Deportes
Los 4 posibles escenario para albergar la Finalissima entre Argentina y España

De Wembley a Lusail: las 4 posibles sedes para la Finalissima entre la Selección argentina y España

Por Cristian Reta

El astro rosarino no viajó con la delegación para descansar luego de la exigente seguidilla de partidos que disputó con Inter Miami. Esta ausencia marca un reto para el DT argentino y para algunos de sus compañeros, que deberán ocupar su rol, tanto como creativo como el de capitán.

Los anteriores portadores del mítico dorsal fueron Giovanni Lo Celso en 2020, Ángel Correa en tres oportunidades y Paulo Dybala, quien la llevó en la victoria 3-0 sobre Chile en septiembre de 2024.

thiago_almada23_543347239_18524444662010304_5221751429522444687_n
Thiago Almada, el futuro de la Selecci&oacute;n argentina

Thiago Almada, el futuro de la Selección argentina

Lo cierto es que esta será una oportunidad de oro para Almada, quien buscará afianzarse en un plantel donde Lionel Scaloni lo tiene como una fija en las convocatorias y es el futuro del país.

Recordemos que, desde su debut en septiembre de 2022, Almada disputó 11 partidos con la Selección argentina, en los que convirtió 4 goles y dio 2 asistencias. Además, integró el plantel que se consagró campeón del Mundial de Qatar 2022.

image
Thiago Almada y Nicol&aacute;s Otamendi

Thiago Almada y Nicolás Otamendi

En tanto, que el capitán para este duelo será el defensor del Benfica, Nicolás Otamendi. El zaguero campeón del mundo ya fue capitán de la Selección en otras ocasiones: en estas Eliminatorias ante Paraguay (2023), frente a Brasil (2018), Chile (2019) y Alemania (2019).

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Flavio Briatore y Franco Colapinto

¿Colapinto en la F1 2026? la fecha límite que puso Flavio Briatore para definir el segundo asiento de Alpine

Por Cristian Reta
Fútbol. Lionel Messi capitán de la selección argentina

Fútbol: La marca que podría conseguir Lionel Messi , incluso, sin jugar ante Ecuador

Por Gonzalo Tapia
Fútbol. Nicolás Otamendi en el equipo ideal

Fútbol: Tres argentinos incluidos en el ´Once ideal´ de la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas

Por Gonzalo Tapia
El histórico encuentro entre Lionel Messi y Charly García en el Monumental

Dos leyendas argentinas juntas en una noche soñada: el histórico encuentro entre Lionel Messi y Charly García