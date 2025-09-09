El heredero de la 10 y el capitán sin Messi: quiénes asumirán su rol en la Selección Argentina ante Ecuador

El capitán del seleccionado nacional no viajó con la delegación para descansar luego de la exigente seguidilla de partidos y Scaloni ya definió su reemplazo.

La Selección argentina se encuentra clasificada al Mundial de 2026 y este martes 9 de septiembre afrontará su último compromiso por las Eliminatorias Sudamericanas al visitar a la también clasificada Selección de Ecuador en Guayaquil. Lo cierto es que para este duelo, Lionel Scaloni no contará con el capitán, Lionel Messi.

El astro rosarino no viajó con la delegación para descansar luego de la exigente seguidilla de partidos que disputó con Inter Miami. Esta ausencia marca un reto para el DT argentino y para algunos de sus compañeros, que deberán ocupar su rol, tanto como creativo como el de capitán.

Lionel Messi Messi volvió a deslumbrar y emocionar. El Monumental se rindió a sus pies. Gentileza. Quiénes asumirán el rol de Messi ante Ecuador En ausencia de Messi, Thiago Almada será el encargado de portar la camiseta número 10. El futbolista del Atlético Madrid, habitualmente identificado con el dorsal 16 en la “Albiceleste”, se convertirá en el cuarto jugador en usar el icónico número bajo el ciclo de Lionel Scaloni.

Los anteriores portadores del mítico dorsal fueron Giovanni Lo Celso en 2020, Ángel Correa en tres oportunidades y Paulo Dybala, quien la llevó en la victoria 3-0 sobre Chile en septiembre de 2024.

thiago_almada23_543347239_18524444662010304_5221751429522444687_n Thiago Almada, el futuro de la Selección argentina Lo cierto es que esta será una oportunidad de oro para Almada, quien buscará afianzarse en un plantel donde Lionel Scaloni lo tiene como una fija en las convocatorias y es el futuro del país.