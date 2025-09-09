9 de septiembre de 2025 - 09:37

De Wembley a Lusail: las 4 posibles sedes para la Finalissima entre la Selección argentina y España

El duelo que enfrentará al campeón de la Copa América y de la Eurocopa podría disputarse en un estadio que le trae buenos recuerdos a La Albiceleste.

Ilustración Los Andes
Por Cristian Reta

La Selección argentina se medirá ante España por la Finalissima, un torneo que empareja al ganador de la Copa América con el de la Eurocopa. El partido está previsto para disputarse en marzo del año próximo y solo resta definir la sede donde se llevará a cabo.

Recordemos que en la edición de 2022, Argentina se impuso 3 a 0 ante la Italia campeona de la Eurocopa 2020, lo que dio inicio al gran año que tuvo el combinado nacional, que culminó en la máxima consagración, al ganar la Copa del Mundo del Mundial Qatar 2022 cuando derrotó a Francia por penales luego de empatar 3 a 3.

La Selección argentina alzando el trofeo de la Finalissima en 2022

La Selección argentina alzando el trofeo de la Finalissima en 2022

Estas son las 4 posibles sedes para albergar la Finalissima entre la Selección Argentina y España

De acuerdo con varios medios europeos, la FIFA evalúa diferentes sedes para llevar adelante esta final entre los países campeones y aparecieron cuatro opciones posibles: el Hard Rock Stadium (Estados Unidos), el Centenario (Uruguay), el Lusail (Qatar) y el Wembley (Inglaterra).

  • El Wembley Stadium en la ciudad de Londres, Reino Unido, cuenta con una capacidad de 90.000 espectadores y ya fue sede en la edición anterior entre La Abiceleste e Italia en 2022, en el que el combinado nacional goleó por 3-0 y se convirtió en el primer campeón del torneo.
  • El estadio Lusail, ubicado en Medio Oriente es uno de los más memorables para los dirigidos por Lionel Scaloni ya que fue el escenario donde consiguieron vencer por penales a Francia y sumar así la tercera estrella al escudo.
  • El Hard Rock Stadium presenció el triunfo de Argentina ante Colombia por 1-0 en la última final de la Copa América 2024 con gol de Lautaro Martínez, por lo que el jugar allí también trae buenos recuerdos para la Scaloneta.
  • Por último, el estadio Centenario, con capacidad para 60.235 personas, podría albergar este duelo, en lo que sería el último partido a disputarse previo a las remodelaciones que tendrán lugar de cara al Mundial 2030. Los de Scaloni lograron un triunfo reciente por 1-0 ante los charrúas, válido por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de 2026.
