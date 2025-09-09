De Wembley a Lusail: las 4 posibles sedes para la Finalissima entre la Selección argentina y España

El duelo que enfrentará al campeón de la Copa América y de la Eurocopa podría disputarse en un estadio que le trae buenos recuerdos a La Albiceleste.

Los 4 posibles escenario para albergar la Finalissima entre Argentina y España

La Selección argentina se medirá ante España por la Finalissima, un torneo que empareja al ganador de la Copa América con el de la Eurocopa. El partido está previsto para disputarse en marzo del año próximo y solo resta definir la sede donde se llevará a cabo.

Recordemos que en la edición de 2022, Argentina se impuso 3 a 0 ante la Italia campeona de la Eurocopa 2020, lo que dio inicio al gran año que tuvo el combinado nacional, que culminó en la máxima consagración, al ganar la Copa del Mundo del Mundial Qatar 2022 cuando derrotó a Francia por penales luego de empatar 3 a 3.

argentina finalissima La Selección argentina alzando el trofeo de la Finalissima en 2022 Estas son las 4 posibles sedes para albergar la Finalissima entre la Selección Argentina y España De acuerdo con varios medios europeos, la FIFA evalúa diferentes sedes para llevar adelante esta final entre los países campeones y aparecieron cuatro opciones posibles: el Hard Rock Stadium (Estados Unidos), el Centenario (Uruguay), el Lusail (Qatar) y el Wembley (Inglaterra).