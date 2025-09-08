8 de septiembre de 2025 - 18:15

Copa Sudamericana: el mensaje del plantel de Independiente de Avellaneda tras la descalificación del certamen

Los jugadores se unieron para mandar un mensaje público. Pidieron el apoyo del fútbol argentino y aseguraron que la resolución de Conmebol "deja un mensaje peligroso".

El duro mensaje del plantel de Independiente: de la injusticia al pedido al fútbol argentino.

El duro mensaje del plantel de Independiente: de la "injusticia" al pedido al fútbol argentino. 

En tanto que, sobre los hechos de violencia que se registraron aquella noche en Avellaneda, acusaron directamente a los simpatizantes de Universidad de Chile y los calificaron como “un grupo de hinchas visitantes que vinieron a nuestro estadio con la clara intención de agredir a nuestra gente”.

Graves incidentes en el partido entre Independiente de Avellaneda vs U. de Chile
Independiente, afuera de la Copa Sudamericana: la U de Chile pasó de ronda tras la barbarie.

Independiente, afuera de la Copa Sudamericana: la U de Chile pasó de ronda tras la barbarie.

Finalmente, les hablaron a los hinchas: “Este club es nuestra casa y la tenemos que construir, y la tenemos que cuidar entre todos. Ahora, en este momento tan delicado, más que nunca tenemos que dejar las diferencias de lado y empujar para adelante”.

Copa Sudamericana: el mensaje completo de los jugadores de Independiente

Estamos hoy reunidos como equipo, atravesando al igual que nuestros hinchas, el mismo sentimiento de dolor e injusticia. En medio de la tristeza y la impotencia no es fácil expresarnos, así como tampoco es fácil poner en palabras todo lo que nos tocó vivir en el transcurso de estos días y lo que sentimos con la resolución final.

Injusticia es el sentimiento que nos invade, porque no tuvimos la posibilidad de disputar la clasificación dentro de un campo de juego, sino que nos toca ver y sentir como un grupo de hinchas visitantes que vinieron a nuestro estadio con la clara intención de agredir a nuestra gente, hoy seguramente estén festejando. Y es por eso que nos ha permitido que sus actos de violencia le dan como resultado la clasificación a su equipo. Sin dudas, esto es peligroso para el fútbol, un deporte que fomenta la competencia sana, limpia y que trata de ser un espectáculo familiar.

Nosotros mismos, dentro de la cancha y durante largo rato, insistimos a las autoridades del partido que lo suspendieran y tomaran acción, porque todo se estaba descontrolando. Pero no tuvimos respuesta, ni hubo accionar. Solo se extendió todo en el tiempo, lo que terminó acrecentando más el grado de violencia, desesperación e inseguridad en las tribunas.

Nos da impotencia saber que desde nuestro lugar de jugadores hicimos, insistimos y en el mismo campo de juego buscamos la forma de que esto se controlara a tiempo. No sucedió así, y hoy el único eliminado es Independiente por haber sido el equipo organizador del partido. Creemos que había un camino posible para impartir justicia: mismo castigo, incluyendo la descalificación para ambos, o disputando dentro del campo de juego los 45 minutos restantes. Como deportistas, entendemos que era la manera más justa y sana de darle una resolución a esta situación que nos superó a todos. Beneficiar solo a una de las partes deja un mensaje peligroso debido a la magnitud de la violencia en los hechos.

Es por eso que queremos pedir a los clubes argentinos y sus jugadores el apoyo que algún día podrán necesitar. Porque este precedente, y ojalá nos equivoquemos, nos guía hacia un lugar oscuro de cara al futuro de una competición limpia. Los que creen que hubo un solo ganador están totalmente equivocados. Acá perdió el fútbol.

Para finalizar queremos hablarle a la familia de Independiente. Esta resolución que beneficia solo a una de las partes fue un golpe que no merecíamos. Pero no tenemos que dejar que eso nos divida y nos detenga. Al contrario, tenemos que reconstruirnos más fuertes, más unidos y más comprometidos que nunca. Cada uno de nosotros tiene un rol en esta reconstrucción. Desde el que alienta hasta el que organiza. Desde el más chico hasta el más grande. Este club es nuestra casa. Y la tenemos que construir. Y la tenemos que cuidar entre todos. Y ahora, en este momento tan delicado, más que nunca tenemos que dejar las diferencias de lado y empujar para adelante. Enfocarnos en lo que viene y en los objetivos que todavía tenemos por cumplir. Esto se logra con trabajo, con compromiso y con algo que nunca nos puede faltar: el apoyo incondicional de ustedes, nuestra gente. Porque la historia de grandeza de este club así lo marca.

Cuando estamos unidos somos más fuertes. De parte de todo el plantel profesional de Independiente agradecemos mucho este espacio para poder expresarnos. Gracias.

