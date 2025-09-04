Independiente de Avellaneda eliminado de la Copa Sudamericana: la Universidad de Chile pasó de fase

Conmebol resolvió eliminar de la competencia a Independiente de Avellaneda por los incidentes ocurridos y clasificar a los trasandinos. Fallo insólito.

Independiente quedó eliminado de la presente edición de la Copa Sudamericana por los incidentes que se produjeron en el partido de vuelta de los octavos de final frente a Universidad de Chile. El fallo de Conmebol, además, confirmó que el equipo trasandino es el que pasa a la próxima instancia para jugar ante Alianza Lima, a puertas cerradas y en el estadio de Coquimbo.

G0CazHgXYAAoG8w COPA SUDAMERICANA. El falllo de la Conmebol y la eliminación de Independiente de Avellaneda. Gentileza. En encuentro fue cancelado cuando había comenzado el segundo tiempo en Avellaneda y estaba igualado por 1-1, resultado que clasificaba a Universidad de Chile a los cuartos de final debido a queen la ida se había impuesto a Independiente por 1-0.

Independiente y Universidad de Chile habían realizado sus respectivos descargos por lo sucedido en el Libertadores de América y este martes tuvieron la audiencia con los tres miembros del Tribunal (sin cinco, pero fueron apartados el argentino y el chileno), en donde ratificaron sus posturas.





G0CZi0kWgAETZl4 COPA SUDAMERICANA. Jugadores de la Universidad de Chile e Independiente, protagonizaron uno de los escándalos más grande de la historia de la Conmebol. Absurdo. Gentileza. Copa Sudamericana: qué dice la resolución de Conmebol En la resolución, Conmebol decidió eliminar al Rojo y también impuso sanciones a los dos clubes. El conjunto de Avellaneda jugará sin público los próximos siete partidos de local en competiciones de Conmebol y tampoco llevará hinchas en siete encuentros de visitante. La misma restricción corre para la U de Chile: siete duelos a puertas cerradas como local y sin su gente en siete de visitante (comenzará en la llave con Alianza Lima). A su vez, el club argentino deberá pagar una multa de 250 mil dólares, mientras que los chilenos de 150 mil.