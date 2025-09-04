4 de septiembre de 2025 - 20:08

Independiente de Avellaneda eliminado de la Copa Sudamericana: la Universidad de Chile pasó de fase

Conmebol resolvió eliminar de la competencia a Independiente de Avellaneda por los incidentes ocurridos y clasificar a los trasandinos. Fallo insólito.

COPA SUDAMERICANA. Jugadores de la Universidad de Chile e Independiente, protagonizaron uno de los esc&aacute;ndalos m&aacute;s grande de la historia de la Conmebol. Absurdo.&nbsp;

COPA SUDAMERICANA. Jugadores de la Universidad de Chile e Independiente, protagonizaron uno de los escándalos más grande de la historia de la Conmebol. Absurdo.

Copa Sudamericana: qué dice la resolución de Conmebol

En la resolución, Conmebol decidió eliminar al Rojo y también impuso sanciones a los dos clubes. El conjunto de Avellaneda jugará sin público los próximos siete partidos de local en competiciones de Conmebol y tampoco llevará hinchas en siete encuentros de visitante. La misma restricción corre para la U de Chile: siete duelos a puertas cerradas como local y sin su gente en siete de visitante (comenzará en la llave con Alianza Lima). A su vez, el club argentino deberá pagar una multa de 250 mil dólares, mientras que los chilenos de 150 mil.

Copa Sudamericana: el descargo de Independiente de Avellaneda

Independiente responsabilizó a Universidad de Chile al considerar que sus hinchas comenzaron, mucho tiempo antes del inicio del encuentro, a destrozar las instalaciones del club y arrojaron distintos objetos hacia a los simpatizantes del Rojo que se encontraban por debajo de la Pavoni Alta y en una de las Gargantas.

Por tal motivo, Néstor Grindetti, presidente de Independiente, consideró que el club argentino debía ser el que tenía que pasar a los cuartos de final para enfrentar a Alianza Lima y los chilenos tenían que ser eliminados de la competencia. De no poder conseguir la máxima, en el Rojo pretendían al menos que el partido continuará en un lugar neutral.

