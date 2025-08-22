Alarma en Avellaneda: denuncian que hinchas chilenos están "cazando argentinos" por el barrio

El Club Independiente decidió suspender las clases en sus instalaciones de Avellaneda como medida preventiva ante la presencia de grupos violentos vinculados a la barra brava de la Universidad de Chile.

Graves incidentes en el partido entre Independiente de Avellaneda vs U. de Chile

En medio de un clima de creciente tensión, el Club Atlético Independiente decidió suspender las actividades escolares en sus instalaciones de Avellaneda como medida preventiva ante la presencia de grupos violentos vinculados a la barra brava de la Universidad de Chile.

Según trascendió en redes sociales, hinchas del conjunto chileno estarían recorriendo las calles cercanas al estadio de Independiente e intimidando a simpatizantes locales, lo que encendió las alarmas en la institución.

Difundamos entre todos los hinchas de #Independiente



Hay chilenos saliendo a cazar gente con ropa de Independiente por las calles de Avellaneda, tengan cuidado y no usen ropa del club hoy.@CONMEBOL @PoliciaPBA piensan hacerse cargo de algo ustedes? — Lucas Brea (@lucasbrea22) August 22, 2025 Aunque hasta el momento no se registraron incidentes ni dentro del estadio ni en el colegio que funciona en el club, las autoridades dispusieron la activación de un protocolo de seguridad. Entre las medidas adoptadas se encuentran el refuerzo de la seguridad interna y el pedido de intervención policial para evitar que la situación derive en hechos de violencia.

Hinchas de la Universidad de Chile están tirando piedras al colegio de Independiente. pic.twitter.com/DzHTQjH9tq — De Primera (@DePrimeraa) August 22, 2025 La dirigencia del Rojo informó que la decisión de suspender las clases responde a la prioridad de resguardar a estudiantes y personal frente a un posible escenario de conflicto.