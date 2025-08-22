22 de agosto de 2025 - 14:22

Alarma en Avellaneda: denuncian que hinchas chilenos están "cazando argentinos" por el barrio

El Club Independiente decidió suspender las clases en sus instalaciones de Avellaneda como medida preventiva ante la presencia de grupos violentos vinculados a la barra brava de la Universidad de Chile.

Graves incidentes en el partido entre Independiente de Avellaneda vs U. de Chile

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En medio de un clima de creciente tensión, el Club Atlético Independiente decidió suspender las actividades escolares en sus instalaciones de Avellaneda como medida preventiva ante la presencia de grupos violentos vinculados a la barra brava de la Universidad de Chile.

Según trascendió en redes sociales, hinchas del conjunto chileno estarían recorriendo las calles cercanas al estadio de Independiente e intimidando a simpatizantes locales, lo que encendió las alarmas en la institución.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lucasbrea22/status/1958934783519785176&partner=&hide_thread=false

Aunque hasta el momento no se registraron incidentes ni dentro del estadio ni en el colegio que funciona en el club, las autoridades dispusieron la activación de un protocolo de seguridad. Entre las medidas adoptadas se encuentran el refuerzo de la seguridad interna y el pedido de intervención policial para evitar que la situación derive en hechos de violencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DePrimeraa/status/1958931176720073184&partner=&hide_thread=false

La dirigencia del Rojo informó que la decisión de suspender las clases responde a la prioridad de resguardar a estudiantes y personal frente a un posible escenario de conflicto.

El hecho ocurre en la previa del partido que disputarán Independiente y Universidad de Chile, lo que aumentó las preocupaciones por eventuales enfrentamientos entre barras.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TendenciasCAI/status/1958928558408991151&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nicorubinetti/status/1958921480160649385&partner=&hide_thread=false

