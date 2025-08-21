21 de agosto de 2025 - 21:11

Patricia Bullrich responsabilizó a barras, Conmebol y Axel Kicillof: "Fue un espectáculo de violencia"

La ministra de Seguridad brindó una conferencia de prensa junto al ministro del Interior chileno tras los incidentes ocurridos en el partido entre Independiente y la Universidad de Chile, y asumió que “el Gobierno nacional participará de la causa penal”.

Patricia Bullrich culpó a la Conmebol y al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, describió como un hecho “de gravedad extrema” los disturbios ocurridos durante el partido de la Copa Sudamericana entre Independiente y la Universidad de Chile, que “se prolongaron por más de tres horas” y generaron detenciones y daños materiales.

En conferencia de prensa junto al ministro del Interior chileno, Álvaro Elizalde, Bullrich aseguró que “el Gobierno nacional participará de la causa penal” para esclarecer responsabilidades y sancionar a los responsables de los incidentes.

Bullrich apuntó contra Axel Kicillof

Además, la ministra recalcó la poca eficiencia de las fuerzas de seguridad para abordar el hecho: “Nosotros creemos que había que actuar, que las fuerzas de seguridad, el número de 800 miembros, había que actuar antes, cuando se tiró la primera piedra para evitar lo que sucedió después”.

Bullrich también aseguró que se está trabajando para identificar a los barras de Independiente, ya que le sorprendió que “solo haya detenidos chilenos”: “Estamos en la tarea de identificación de barrabravas de Independiente que fueron parte del espectáculo violento y deplorable”.

La ministra de Seguridad volvió a responsabilizar al gobierno provincial y dejó un aviso para los demás: “Nosotros como Estado nacional se lo reclamamos a los estados provinciales que tienen la responsabilidad de la seguridad pública”.

También se descargó contra la Conmebol

Bullrich también ligó a la Conmebol a lo sucedido, ya que “debió evitar” la escalada de violencia: “Las decisiones tienen que ser rápida y concretas, no se puede estar tres horas con violencia sin tomar decisiones si se iba a suspender o no el partido”.

E incluyó al árbitro del partido, el uruguayo Gustavo Tejera: “El árbitro, que es la Conmebol, es parte de un problema que debían haber resuelto con rapidez. No se hizo y esto es un problema que no puede volver a suceder”.

“La Argentina no puede estar dando vueltas al mundo con la imagen del destrozo que tuvo ayer un partido de la Copa Sudamericana entre un equipo chileno y uno argentino”, recalcó Bullrich.

La ministra concluyó con su clásico “el que las hace, las paga”: “Queremos que los culpables paguen por lo que hicieron, sean argentinos, sean chilenos o de la nacionalidad que sean”.

