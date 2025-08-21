Patricia Bullrich responsabilizó a barras, Conmebol y Axel Kicillof: "Fue un espectáculo de violencia"

La ministra de Seguridad brindó una conferencia de prensa junto al ministro del Interior chileno tras los incidentes ocurridos en el partido entre Independiente y la Universidad de Chile, y asumió que “el Gobierno nacional participará de la causa penal”.

Patricia Bullrich culpó a la Conmebol y al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, describió como un hecho “de gravedad extrema” los disturbios ocurridos durante el partido de la Copa Sudamericana entre Independiente y la Universidad de Chile, que “se prolongaron por más de tres horas” y generaron detenciones y daños materiales.

En conferencia de prensa junto al ministro del Interior chileno, Álvaro Elizalde, Bullrich aseguró que “el Gobierno nacional participará de la causa penal” para esclarecer responsabilidades y sancionar a los responsables de los incidentes.

Bullrich apuntó contra Axel Kicillof Además, la ministra recalcó la poca eficiencia de las fuerzas de seguridad para abordar el hecho: "Nosotros creemos que había que actuar, que las fuerzas de seguridad, el número de 800 miembros, había que actuar antes, cuando se tiró la primera piedra para evitar lo que sucedió después".

Bullrich también aseguró que se está trabajando para identificar a los barras de Independiente, ya que le sorprendió que “solo haya detenidos chilenos”: “Estamos en la tarea de identificación de barrabravas de Independiente que fueron parte del espectáculo violento y deplorable”.

La ministra de Seguridad volvió a responsabilizar al gobierno provincial y dejó un aviso para los demás: “Nosotros como Estado nacional se lo reclamamos a los estados provinciales que tienen la responsabilidad de la seguridad pública”.