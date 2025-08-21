Independiente y la U de Chile podrían recibir sanciones históricas tras la brutal batalla en las tribunas

La violencia en Avellaneda puso a los clubes al borde de sanciones como suspensiones, multas millonarias y hasta eliminación de torneos, por parte de Conmebol.

Independiente y U de Chile en la mira de Conmebol

La brutal pelea en las tribunas durante el partido de Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile derivó en la apertura de un expediente disciplinario por parte de la Conmebol. El Reglamento Disciplinario del organismo contempla una amplia gama de sanciones, desde multas económicas hasta la exclusión de competencias.

Lo cierto es que es temprano para determinar una medida, aunque antecedentes recientes en competiciones continentales complicarían al Rojo.

Esta es la escala de sanciones posibles a Independiente y U de Chile Según Bolavip y basados en el artículo 18 del reglamento, se prevé una lista amplia de penalidades:

Multas que oscilan entre USD 100 y USD 400.000 .

Anulación o repetición del partido.

Deducción de puntos o declaración de resultado.

Partidos a puerta cerrada , cierre parcial o total del estadio.

Obligación de disputar encuentros en un tercer país .

Descalificación de torneos en curso y exclusión de futuras competencias.

Un escenario sin precedentes Al haberse confirmado que el partido fue definitivamente cancelado y no suspendido, la llave de octavos de final podría resolverse sin que ninguno avance, aunque esa decisión aún no fue oficializada.