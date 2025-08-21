Independiente y la U de Chile podrían recibir sanciones históricas tras la brutal batalla en las tribunas

La brutal pelea en las tribunas durante el partido de Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile derivó en la apertura de un expediente disciplinario por parte de la Conmebol. El Reglamento Disciplinario del organismo contempla una amplia gama de sanciones, desde multas económicas hasta la exclusión de competencias.
Lo cierto es que es temprano para determinar una medida, aunque antecedentes recientes en competiciones continentales complicarían al Rojo.
Esta es la escala de sanciones posibles a Independiente y U de Chile
Un escenario sin precedentes
Al haberse confirmado que el partido fue definitivamente cancelado y no suspendido, la llave de octavos de final podría resolverse sin que ninguno avance, aunque esa decisión aún no fue oficializada.
Recordemos que, durante el duelo en Avellaneda, ambos sectores protagonizaron escenas violentas: lanzamiento de proyectiles, destrozos en instalaciones, incendios de butacas y, lo más grave, una irrupción brutal de la barra de Independiente en la tribuna visitante, que culminó en golpes, humillaciones y heridos graves.
Por lo pronto, las consecuencias van más allá del campo de juego: además de las sanciones posibles, el caso se transformó en un foco de atención mediática y política, y pone en cuestión la seguridad en los estadios como un asunto de responsabilidad compartida entre clubes, autoridades locales y Conmebol.
Por su parte, la Confederación Sudamericana de Futbol prometió prontas novedades: "el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones. Toda información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol", finaliza el mensaje publicado en la web oficial del organismo.