21 de agosto de 2025 - 12:07

Independiente y la U de Chile podrían recibir sanciones históricas tras la brutal batalla en las tribunas

La violencia en Avellaneda puso a los clubes al borde de sanciones como suspensiones, multas millonarias y hasta eliminación de torneos, por parte de Conmebol.

Independiente y U de Chile en la mira de Conmebol

Foto:

La brutal golpiza de hinchas de Independiente a fans de la U de Chile

"Pedí perdón": el escalofriante video de barras de Independiente que agredieron a dos hinchas chilenos

Por Redacción Deportes
El comunicado de Conmebol

Conmebol canceló el partido entre Independiente y la U de Chile tras los graves incidentes en Avellaneda

Por Redacción Deportes

Lo cierto es que es temprano para determinar una medida, aunque antecedentes recientes en competiciones continentales complicarían al Rojo.

Graves incidentes entre los hinchas de la "U" de Chile e Independiente
Graves incidentes entre los hinchas de la "U" de Chile e Independiente.

Esta es la escala de sanciones posibles a Independiente y U de Chile

Según Bolavip y basados en el artículo 18 del reglamento, se prevé una lista amplia de penalidades:

  • Multas que oscilan entre USD 100 y USD 400.000.

  • Anulación o repetición del partido.

  • Deducción de puntos o declaración de resultado.

  • Partidos a puerta cerrada, cierre parcial o total del estadio.

  • Obligación de disputar encuentros en un tercer país.

  • Descalificación de torneos en curso y exclusión de futuras competencias.

Graves incidentes en el partido entre Independiente de Avellaneda vs U. de Chile

Un escenario sin precedentes

Al haberse confirmado que el partido fue definitivamente cancelado y no suspendido, la llave de octavos de final podría resolverse sin que ninguno avance, aunque esa decisión aún no fue oficializada.

Recordemos que, durante el duelo en Avellaneda, ambos sectores protagonizaron escenas violentas: lanzamiento de proyectiles, destrozos en instalaciones, incendios de butacas y, lo más grave, una irrupción brutal de la barra de Independiente en la tribuna visitante, que culminó en golpes, humillaciones y heridos graves.

Por lo pronto, las consecuencias van más allá del campo de juego: además de las sanciones posibles, el caso se transformó en un foco de atención mediática y política, y pone en cuestión la seguridad en los estadios como un asunto de responsabilidad compartida entre clubes, autoridades locales y Conmebol.

image

Por su parte, la Confederación Sudamericana de Futbol prometió prontas novedades: "el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones. Toda información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol", finaliza el mensaje publicado en la web oficial del organismo.

