21 de agosto de 2025 - 10:18

Graves incidentes en Independiente-U. de Chile y vergüenza mundial: así reaccionaron los medios chilenos

La brutalidad del enfrentamiento entre los hinchas de Independiente y Universidad de Chile conmocionó al mundo del fútbol y generó una fuerte reacción de la prensa chilena.

Medios chilenos

Medios chilenos

Foto:

Medios chilenos

Medios chilenos

Foto:

Medios chilenos

Medios chilenos

Foto:

Por Redacción

Los incidentes de extrema violencia ocurridos el día de ayer en el Estadio Libertadores de América de Argentina no solo impactaron al mundo del fútbol, sino que generaron una fuerte repercusión en los medios chilenos. La prensa del país vecino ha dedicado sus principales titulares a la brutalidad del enfrentamiento, que dejó un saldo de decenas de heridos.

Leé además

Néstor Grindetti, presidente de Independiente y excandidato a gobernador de Buenos Aires, junto a Patricia Bullrich

Patricia Bullrich culpó a Axel Kicillof por la violencia en Avellaneda: "Inútil"

Por Redacción Política
Independiente y U de Chile en la mira de Conmebol

Independiente y la U de Chile podrían recibir sanciones históricas tras la brutal batalla en las tribunas
Medios chilenos
Medios chilenos

Medios chilenos

El partido, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, fue suspendido con el marcador 1-1. Sin embargo, la atención se desvió por completo del campo de juego a lo que ocurría en las tribunas. Según los reportes, la violencia escaló a partir del entretiempo, cuando un grupo de hinchas chilenos, ubicados en la Tribuna Pavoni Alta, arrojaron objetos e incendiaron sillas.

Medios chilenos
Medios chilenos

Medios chilenos

La situación empeoró con la reacción de las barras bravas de Independiente, quienes respondieron de manera desproporcionada, invadieron el campo de juego y se enfrentaron directamente con la afición visitante. Este caos, según los medios chilenos, pone en jaque la seguridad en los estadios y deja una pregunta abierta sobre la responsabilidad de los clubes y la Conmebol en la prevención de este tipo de tragedias.

Los principales diarios chilenos, como La Tercera y El Mercurio, cubrieron el hecho con un tono de indignación y preocupación, lamentando el accionar de los hinchas y exigiendo una pronta respuesta oficial de las autoridades argentinas y de la Conmebol.

Medios chilenos
Medios chilenos

Medios chilenos

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Dos jugadores de Independiente lamentaron los hechos y reclamaron profundas medidas de seguridad y justicia.

"Destrozado": la reacción de los jugadores chilenos de Independiente tras la violencia en Avellaneda

Por Redacción
El embajador de Chile cuestionó el operativo de seguridad en Avellaneda y dijo que hay 97 detenidos.

El embajador de Chile confirmó que hay 97 detenidos y cuestionó el operativo de seguridad en Avellaneda

Por Redacción Deportes
El comunicado de Conmebol

Conmebol canceló el partido entre Independiente y la U de Chile tras los graves incidentes en Avellaneda

Por Redacción Deportes
Boric condenó la violencia en Avellaneda: Nada justifica un linchamiento.

El presidente de Chile, indignado por la violencia en Avellaneda: "Nada justifica un linchamiento"

Por Redacción Deportes