Graves incidentes en Independiente-U. de Chile y vergüenza mundial: así reaccionaron los medios chilenos

La brutalidad del enfrentamiento entre los hinchas de Independiente y Universidad de Chile conmocionó al mundo del fútbol y generó una fuerte reacción de la prensa chilena.

Los incidentes de extrema violencia ocurridos el día de ayer en el Estadio Libertadores de América de Argentina no solo impactaron al mundo del fútbol, sino que generaron una fuerte repercusión en los medios chilenos. La prensa del país vecino ha dedicado sus principales titulares a la brutalidad del enfrentamiento, que dejó un saldo de decenas de heridos.

El partido, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, fue suspendido con el marcador 1-1. Sin embargo, la atención se desvió por completo del campo de juego a lo que ocurría en las tribunas. Según los reportes, la violencia escaló a partir del entretiempo, cuando un grupo de hinchas chilenos, ubicados en la Tribuna Pavoni Alta, arrojaron objetos e incendiaron sillas.

La situación empeoró con la reacción de las barras bravas de Independiente, quienes respondieron de manera desproporcionada, invadieron el campo de juego y se enfrentaron directamente con la afición visitante. Este caos, según los medios chilenos, pone en jaque la seguridad en los estadios y deja una pregunta abierta sobre la responsabilidad de los clubes y la Conmebol en la prevención de este tipo de tragedias.

Los principales diarios chilenos, como La Tercera y El Mercurio, cubrieron el hecho con un tono de indignación y preocupación, lamentando el accionar de los hinchas y exigiendo una pronta respuesta oficial de las autoridades argentinas y de la Conmebol.