Los escalofriantes videos de los incidentes entre hinchas de Independiente y la U. de Chile

En Avellaneda, desde la hinchada chilena se arrojaron proyectiles al sector local. Por la violencia tuvo que intervenir la Policía, que desalojó la tribuna Pavoni.

Graves incidentes entre los hinchas de la "U" de Chile e Independiente.

Este miércoles se llevó a cabo el partido de Independiente y Universidad de Chile, por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, el encuentro no pudo finalizarse producto de los graves incidentes. Todo ocurrió en el Estadio Libertadores de América, que derivó en un partido suspendido.

Cabe destacar que, en primeros minutos del encuentro, la parcialidad visitante arrojó proyectiles desde la bandeja superior. Acto seguido, se tuvo que emitir un aviso a través de los altavoces, por pedido de los agentes de seguridad en la cancha.

Victimizan a los de la u de chile. Iban al baño,rompían cosas y nos tiraban azulejos pic.twitter.com/oR0lhylusv — Fran Giuliani (@Giulianifranco) August 21, 2025

Al guapo este que le pega al nene tiene que ser reconocido inmediatamente e ir preso por tentativa de homicidio con alevosía.



Perpetua. pic.twitter.com/49FEjFZkYR — L V d Tó (@LVDT_14) August 21, 2025

Miren cómo se tira este desde la tribuna, probablemente haya muerto.#Independiente #UdeChile pic.twitter.com/wF0kuP2bGM — Eric sin K (@Eric_Artic) August 21, 2025

Además, los fanáticos del conjunto chileno también incendiaron butacas de la tribuna Pavoni. Durante el entretiempo, los hinchas fueron desalojados por la Policía ante el pedido de los jugadores de la "U" para que se detengan las agresiones.

"Pedí perdón":

Porque los barras de Independiente le abrieron la cabeza a dos chilenos y los obligaban a pedir perdón, parece un video en la cárcel

En medio de la incertidumbre, cerca de la medianoche Conmebol le notificó a los planteles que el encuentro había sido suspendido después de la extensa demora. Se espera un comunicado oficial por parte de la entidad.

Hinchas desmayados (o peor) en la sur alta, esto es lo que permite el gobierno de turno en independiente.



Se tienen que ir ya @Lugonzalezdiezz @nelsonlafit @MuyCAI @Mati_Martinez pic.twitter.com/VC1WuXsznm — Facu (@tagliargento) August 21, 2025 Violencia en Avellaneda Según trascendió, la hinchada local había cantado en contra del público chileno en la previa al encuentro. Esto generó un clima tenso, que luego fue escalando. Desde el estadio aseguran que hubo corridas e insinuaciones de una posible pelea fuera del recinto, en pleno desarrollo del partido.