Kevin Lomónaco, el defensor de Independiente que suena en la Bundesliga

El zaguero de 23 años, cedido desde Bragantino, está en la órbita del Wolfsburgo alemán, que busca refuerzos tras la lesión de uno de sus defensores.

Independiente no tuvo el mejor de los arranques en este Torneo Clausura 2025, donde viene de caer 2-1 frente a Vélez y marcha último en el Grupo B, con tan solo 2 puntos conseguidos en cinco partidos. Para colmo de males, desde Alemania van a la carga por la estrella del equipo, el defensor Kevin Lomónaco.

El mercado europeo podría marcar un giro importante en la carrera del zaguero que, con 23 años, comienza a despertar el interés de clubes de peso. Según medios europeos, el VfL Wolfsburg inició conversaciones para evaluar la llegada del argentino, en un movimiento motivado por la lesión de Denis Vavro y la necesidad de reforzar su zaga central.

image.png El defensor del Rojo, Kevin Lomónaco, estaría en la mira del Barcelona. Gentileza Lomónaco, de 1,92 metros, se consolidó en el Rojo durante esta temporada de la Liga Profesional, donde fue titular habitual y mostró regularidad en el fondo. En 2024, incluso aportó goles en partidos clave ante Estudiantes y Rosario Central, confirmando su capacidad en el juego aéreo.

Cómo es la situación de Kevin Lomónaco en Independiente El defensor pertenece al Red Bull Bragantino, aunque su contrato de cesión con Independiente se extiende hasta fines de 2027. De acuerdo a portales como OneFootball, su pase estaría tasado en torno a los 12 millones de euros, cifra que no parece desentonar en el contexto de la Bundesliga.

vfl.wolfsburg_534724391_18517018849037832_3925115297631799666_n El interés del Wolfsburg también responde a la posible salida de Moritz Jenz, lo que abre aún más espacio para la llegada de un marcador central con proyección. En ese escenario, Lomónaco aparece como una alternativa joven y con experiencia internacional, pese a los tropiezos de su pasado: en 2023 fue suspendido en Brasil por el escándalo de apuestas deportivas, aunque regresó con fuerza a la competencia oficial.

Si las negociaciones prosperan, el salto a la Bundesliga representaría un desafío mayor para el argentino, que busca consolidarse en el plano internacional tras su paso por Lanús, Bragantino y su gran presente en Avellaneda.