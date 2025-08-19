19 de agosto de 2025 - 09:04

Kevin Lomónaco, el defensor de Independiente que suena en la Bundesliga

El zaguero de 23 años, cedido desde Bragantino, está en la órbita del Wolfsburgo alemán, que busca refuerzos tras la lesión de uno de sus defensores.

Kevin Lomónaco, defensor de Independiente

Kevin Lomónaco, defensor de Independiente

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Jose Manuel El Flaco López, figura del Palmeiras que fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina

Quién es "El Flaco" López, el delantero convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina

Por Redacción Deportes
El Indio Fernández no consigue recuperar el nivel que atrajo la atención de clubes del exterior. 

Godoy Cruz e Independiente Rivadavia preocupan en la Liga Profesional

Por Juan Azor

El mercado europeo podría marcar un giro importante en la carrera del zaguero que, con 23 años, comienza a despertar el interés de clubes de peso. Según medios europeos, el VfL Wolfsburg inició conversaciones para evaluar la llegada del argentino, en un movimiento motivado por la lesión de Denis Vavro y la necesidad de reforzar su zaga central.

image.png
El defensor del Rojo, Kevin Lomónaco, estaría en la mira del Barcelona.

El defensor del Rojo, Kevin Lomónaco, estaría en la mira del Barcelona.

Lomónaco, de 1,92 metros, se consolidó en el Rojo durante esta temporada de la Liga Profesional, donde fue titular habitual y mostró regularidad en el fondo. En 2024, incluso aportó goles en partidos clave ante Estudiantes y Rosario Central, confirmando su capacidad en el juego aéreo.

Cómo es la situación de Kevin Lomónaco en Independiente

El defensor pertenece al Red Bull Bragantino, aunque su contrato de cesión con Independiente se extiende hasta fines de 2027. De acuerdo a portales como OneFootball, su pase estaría tasado en torno a los 12 millones de euros, cifra que no parece desentonar en el contexto de la Bundesliga.

vfl.wolfsburg_534724391_18517018849037832_3925115297631799666_n

El interés del Wolfsburg también responde a la posible salida de Moritz Jenz, lo que abre aún más espacio para la llegada de un marcador central con proyección. En ese escenario, Lomónaco aparece como una alternativa joven y con experiencia internacional, pese a los tropiezos de su pasado: en 2023 fue suspendido en Brasil por el escándalo de apuestas deportivas, aunque regresó con fuerza a la competencia oficial.

Si las negociaciones prosperan, el salto a la Bundesliga representaría un desafío mayor para el argentino, que busca consolidarse en el plano internacional tras su paso por Lanús, Bragantino y su gran presente en Avellaneda.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El dramático momento que atraviesa San Lorenzo: enfrenta un pedido de quiebra por una deuda millonaria. 

San Lorenzo es una obra de terror: ahora, enfrenta un pedido de quiebra por una deuda millonaria

Por Redacción Deportes
En las tribunas se vivió un espectáculo aparte. 

Cuando el fútbol lo es todo: una noche inolvidable en el Malvinas Argentinas

Por Sergio Faria
Independiente - River Plate, por Liga Profesional

Independiente y River Plate no se sacaron ventajas en Avellaneda

Por Redacción Deportes
El Rojo de Avellaneda buscará enrielar su camino en el Clausura 2025 cuando reciba a River Plate esta tarde sabatina.

Futbol: Así salieron los últimos 10 partidos entre Independiente y River en la cancha del "Rojo"

Por Gonzalo Tapia