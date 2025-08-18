Cuando el fútbol lo es todo: una noche inolvidable en el Malvinas Argentinas

La quinta fecha del Torneo Clausura enfrentó a dos pasiones populares y desató una verdadera fiesta futbolera en Mendoza. El duelo entre Independiente y Boca tuvo un gran espectáculo en las tribunas. El Xeneize goleó a la Lepra.

No hizo falta esperar al pitazo inicial para intuir que la noche en el Malvinas Argentinas sería especial. Desde temprano, Mendoza se convirtió en un escenario vibrante y multicolor. Las pasiones se cruzaron sin filtro, con una intensidad que se respiraba en el aire y en las calles. La ciudad se vistió de azul, pero también de azul y oro. Y el Parque General San Martín fue, una vez más, una pasarela de emociones.

Se respiró fútbol, pero también folklore futbolero, orgullo barrial y un fervor nacional que desbordó.

image Independiente Rivadavia vs Boca Juniors Marcelo Álvarez La quinta fecha del Torneo Clausura no fue una más. El cruce entre Independiente Rivadavia y Boca Juniors atrajo a miles de fanáticos que llegaron desde todos los rincones para ser parte de una verdadera fiesta. La ciudad latía al ritmo del fútbol, y el Malvinas se transformó, lentamente, en un coloso preparado para una noche que quedará en la memoria.

image La hinchada de Independiente respondió como siempre y colmó el estadio. Marcelo Álvarez image La verdadera fiesta se vivió en las tribunas. Marcelo Álvarez Familias enteras luciendo con orgullo la pilcha leprosa. Vendedores ambulantes que, entre gritos y sonrisas, ofrecían gorros xeneizes. En pleno Día de la Niñez, muchos chicos vivieron su primera gran fiesta futbolera, con los ojos brillando de emoción y asombro. Mendoza demostró que también late.

image Un show y un duelo de bengalas se vivió en las tribunas. Marcelo Álvarez La tribuna norte se tiñó del tradicional azul leproso, con una hinchada que se hizo sentir desde la previa y no paró de alentar. Cantos, duelos de bengalas y trapos cargados de historia barrial pintaban un cuadro de pasión auténtica. Enfrente, la cabecera sur explotaba de azul y oro, con los hinchas de Boca, que llegaron en caravanas interminables. Fue una verdadera peregrinación de camisetas históricas, con nombres que ya son leyenda. Nadie quiso perderse el ritual.