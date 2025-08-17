17 de agosto de 2025 - 17:39

Video, gambetas y gol: Sebastián Villa le puso picante al partido frente a Boca

El delantero colombiano de Independiente Rivadavia realizó un posteo donde avisa que podría ser una amenaza para la defensa del Xeneize.

Sebastián Villa, figura de Independiente Rivadavia de Mendoza

Sebastián Villa, figura de Independiente Rivadavia de Mendoza

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Lo cierto es que, en la previa a este trascendental duelo, el jugador colombiano no pasó desapercibido, ya que tomó la decisión de compartir un video en sus redes donde se pueden ver sus mejores jugadas en el partido ante Estudiantes, destacando su habilidad para gambetear a los defensores del Pincha.

Esta fue la particular manera en la que el delantero comenzó a palpitar un duelo sumamente especial para él. En las imágenes, este veloz atacante compiló las mejores jugadas, con gambetas y hasta un gol de penal, situaciones que podrían repetirse esta noche,

Por su perte, el DT Alfredo Berti habló sobre el jugador, en diálogo con DSports Radio, y le tiró halagos: “se transformó en un gran capitán y ya no juega tanto de extremo, sino con más libertad en el ataque. Está en un buen momento y siempre busca mejorar y aprender”.

Por otro lado, recordemos que el rival de la Lepra viene de 12 partidos sin conocer la victoria, siendo la última de ellas el 19 de abril ante Estudiantes por el Torneo Apertura 2025.

Independiente Rivadavia
Estas son las posibles formaciones de Boca e Independiente Rivadavia, por el Torneo Clausura

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco, Leandro Paredes, Brian Aguirre, Malcom Braida, Alan Velasco, Miguel Merentiel y Edinson Cavani. D.T: Miguel Ángel Russo.

Independiente de Rivadavia: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Darko Studer, Pedro Souto, Tomás Bottari, Kevin Retamar, Franco Amarfil, Thomas Ortega, Álex Arce y Sebastián Villa. D.T: Alfredo Berti.

Estadio: Malvinas Argentinas

Árbitro: Pablo Dóvalo

Hora: 20.30

TV: ESPN Premium

