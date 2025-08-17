Video, gambetas y gol: Sebastián Villa le puso picante al partido frente a Boca

El delantero colombiano de Independiente Rivadavia realizó un posteo donde avisa que podría ser una amenaza para la defensa del Xeneize.

Esta noche Sebastián Villa volverá a enfrentarse a Boca Juniors, por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, cuando el elenco de Miguel Ángel Russo visite el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, a las 20:30, donde Independiente Rivadavia hará de local.

Lo cierto es que, en la previa a este trascendental duelo, el jugador colombiano no pasó desapercibido, ya que tomó la decisión de compartir un video en sus redes donde se pueden ver sus mejores jugadas en el partido ante Estudiantes, destacando su habilidad para gambetear a los defensores del Pincha.

image Esta fue la particular manera en la que el delantero comenzó a palpitar un duelo sumamente especial para él. En las imágenes, este veloz atacante compiló las mejores jugadas, con gambetas y hasta un gol de penal, situaciones que podrían repetirse esta noche,

Por su perte, el DT Alfredo Berti habló sobre el jugador, en diálogo con DSports Radio, y le tiró halagos: “se transformó en un gran capitán y ya no juega tanto de extremo, sino con más libertad en el ataque. Está en un buen momento y siempre busca mejorar y aprender”.

Por otro lado, recordemos que el rival de la Lepra viene de 12 partidos sin conocer la victoria, siendo la última de ellas el 19 de abril ante Estudiantes por el Torneo Apertura 2025.