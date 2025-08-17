Colapinto de vacaciones: de la Fórmula 1 a la moto de agua

El argentino disfruta de sus vacaciones, pero no descansa de las altas velocidades. Bizarrap compartió un video desde España.

Franco Colapinto disfruta de sus vacaciones de la Fórmula 1.

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, se encuentra en pleno receso de la Fórmula 1. Lejos de aprovechar los días para descansar, se viralizó un video del piloto manejando una moto de agua en España.

Bizarrap, productor argentino, compartió en sus historias de Instagram un video del rosarino a bordo de un vehículo acuático a altas velocidades. Pronto el posteo se viralizó en las redes.

Embed | Franco en la historia de Bizarrap!



Franco Colapinto é culo inquieto pic.twitter.com/nfAUqBS4ZR — 43 (@ColapintoFiles) August 17, 2025 Mientras los fanáticos de la Fórmula 1 aguardan por el retorno de la máxima categoría del automovilismo a las competencias. El próximo evento tendrá lugar en el Gran Premio de Países Bajos, el último fin de semana de agosto.

En ese marco, el corredor de 22 años se prepara para encarar la segunda parte de la temporada, donde deberá mostrar un gran nivel si quiere mantener un puesto en la escudería francesa para 2026. No obstante, por restricciones de la FIA, los pilotos no pueden realizar ninguna actividad que pueda influir en el rendimiento de los autos.