17 de agosto de 2025 - 16:23

Colapinto de vacaciones: de la Fórmula 1 a la moto de agua

El argentino disfruta de sus vacaciones, pero no descansa de las altas velocidades. Bizarrap compartió un video desde España.

Franco Colapinto disfruta de sus vacaciones de la Fórmula 1.

Franco Colapinto disfruta de sus vacaciones de la Fórmula 1.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, se encuentra en pleno receso de la Fórmula 1. Lejos de aprovechar los días para descansar, se viralizó un video del piloto manejando una moto de agua en España.

Leé además

Franco Colapinto, piloto de Alpine

Se conoció el inesperado lugar que ocupa Franco Colapinto en la historia de la Fórmula 1

Por Redacción Deportes
La Fórmula 1 planea cambios en las Sprint

Atento Franco Colapinto: la Fórmula 1 planea un cambio radical para las carreras Sprint

Por Redacción Deportes

Bizarrap, productor argentino, compartió en sus historias de Instagram un video del rosarino a bordo de un vehículo acuático a altas velocidades. Pronto el posteo se viralizó en las redes.

Embed

Mientras los fanáticos de la Fórmula 1 aguardan por el retorno de la máxima categoría del automovilismo a las competencias. El próximo evento tendrá lugar en el Gran Premio de Países Bajos, el último fin de semana de agosto.

En ese marco, el corredor de 22 años se prepara para encarar la segunda parte de la temporada, donde deberá mostrar un gran nivel si quiere mantener un puesto en la escudería francesa para 2026. No obstante, por restricciones de la FIA, los pilotos no pueden realizar ninguna actividad que pueda influir en el rendimiento de los autos.

Sin embargo, Colapinto no pudo dejar de lado su pasión por el manejo y lo trasladó a una moto de agua.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Carlos Sainz y Franco Colapinto

Carlos Sainz explicó cómo se quedó con el lugar de Franco Colapinto en Williams y eligió al mejor piloto de F1

Por Redacción Deportes
Franco Colapinto, piloto de Alpine

Franco Colapinto sin paz: la Fórmula 1 publicó la grilla de pilotos para el 2026 sin el argentino de Alpine

Por Redacción Deportes
Flavio Briatore y Franco Colapinto

Flavio Briatore no se calló nada sobre el presente de Alpine y lanzó una advertencia a Franco Colapinto

Por Redacción Deportes
Franco Colapinto, piloto de la F1

Qué es la Silly Season en la F1 y cómo podría afectar el futuro de Franco Colapinto

Por Redacción Deportes