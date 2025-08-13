Atento Franco Colapinto: la Fórmula 1 planea un cambio radical para las carreras Sprint

La Fórmula 1 podría introducir varios cambios en relación a la Sprint, que acompaña durante 6 Grandes Premios al calendario de la categoría de automovilismo . Debido a los buenos resultados mostrados desde su aparición, no se descartan más carreras durante el año.

Desde su introducción en 2021, la carrera Sprint es uno de los formatos que más interacciones causa en la Fórmula 1, ya que ofrece una competencia más corta y dinámica dentro del fin de semana de Gran Premio, donde además ha logrado destacarse Franco Colapinto .

Ahora, la organización de la categoría, encabezada por Stefano Domenicali, se plantea un cambio muy importante a lo que se ve actualmente en la máxima categoría: aumentar el número de sprints e implementar la polémica parrilla invertida , utilizada en categorías como Fórmula 2 y Fórmula 3.

De esta forma, se desea abrir un debate profundo con equipos, pilotos y la FIA, explicando la madurez del formato y la creciente demanda de promotores para realizar cambios que antes parecían impensados.

Actualmente, las Sprint cubren 100 kilómetros (aproximadamente un tercio de la distancia de un GP), duran cerca de 30 minutos y no requieren parada obligatoria en boxes. Este esquema busca incentivar los adelantamientos y ofrecer un espectáculo más concentrado.

Mientras tanto, el calendario cuenta con seis eventos de este tipo, cifra que se mantendrá al menos hasta 2026, cuando entre en vigor el nuevo reglamento técnico.

Sin embargo, Domenicali ya estudia incrementarla gradualmente, sin llegar al modelo de MotoGP, que celebra una Sprint en cada fin de semana de carrera pero si dándole mucha más importancia. El directivo aclaró que el objetivo no es saturar el calendario, sino encontrar un punto intermedio que permita a las Sprint aportar más emoción y contenido a la temporada.

¿Qué implica el sistema de parrilla invertida?

La llegada de la parrilla invertida para las carreras Sprint a la Fórmula 1 implicaría un antes y un después en la estrategia de las diversas escuderías, que tendrían que adaptarse a un nuevo esquema de salida.

Según contó DAZN, este sistema, tal cual se aplica en F2, implica que la configuración de la primera carrera al sprint se fija invirtiendo las posiciones de los diez primeros clasificados en la sesión de clasificación, mientras que para la segunda prueba se establece en base a los resultados de la primera carrera, y nuevamente, se invierten los puestos, pero esta vez sólo de los diez mejores pilotos. Por último, en la carrera principal la disposición de salida se decide siguiendo el orden conseguido en la jornada de clasificación.