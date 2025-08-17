Pasacalles amenazantes contra Boca en la concentración de Mendoza: "Respeten la camiseta"

El malestar de los hinchas de Boca se hizo sentir en Mendoza con pasacalles críticos y amenazantes al plantel. Los carteles fueron colgados este sábado por la noche frente al hotel Sheraton, donde se hospeda el equipo de Miguel Ángel Russo a la espera del partido frente a Independiente Rivadavia.
Los hinchas demuestran la impaciencia ante los malos resultados y el flojo presente del Xeneize. Presidido por Juan Román Riquelme, Boca arrastra 12 partidos sin victorias, un presente que alimenta la bronca en los bosteros y que ahora se trasladó hasta la concentración en Mendoza.
Los carteles, escritos en letras grandes con los colores azul y oro, decían: “La camiseta de Boca se tiene que transpirar” y “Están en Boca, respeten la camiseta y a su gente”. Sin firmas ni identificaciones, fueron colocados en la puerta del Sheraton, desde donde el plantel saldrá para el estadio Malvinas Argentinas.
Los jugadores fueron muy amables para sacarse selfíes o firmar un recuerdo.
El encuentro frente al equipo mendocino está programado para este domingo a las 20:30 por la quinta fecha del campeonato. La presencia de los pasacalles encendió aún más la tensión en la previa de un cruce importante para Boca, que todavía sigue sin encontrar el rumbo.
Independiente Rivadavia y Boca Juniors se miden en el Malvinas Argentinas: hora, TV, formaciones
El Torneo Clausura de la Liga Profesional tendrá este domingo un partido de mucha importancia, entre Independiente Rivadavia y Boca Juniors. Ambos necesitan la victoria como el agua, y chocan en el Malvinas Argentinas con el objetivo de conseguirla. Es este domingo a las 20.30 horas con Pablo Dóvalo de árbitro.
Para aspirar a pelear por clasificar a los playoffs, ganar de local se convierte en una obligación. Y es algo que el Azul no ha podido conseguir desde la reanudación del calendario de la Liga Profesional. Es cierto que en la Copa Argentina sigue en carrera y se ilusiona en los cuartos de final, pero en el plano del Clausura sólo perdió con Newell's e igualó con Belgrano.
Posibles formaciones de Independiente Rivadavia - Boca Juniors:
Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado o Rodrigo Battaglia; Brian Aguirre, Alan Velasco; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.
Datos del partido:
Estadio: Malvinas Argentinas
Árbitro: Pablo Dóvalo
Hora: 20.30
TV: ESPN Premium