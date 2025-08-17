Pasacalles amenazantes contra Boca en la concentración de Mendoza: "Respeten la camiseta"

El equipo presidido por Román Riquelme se concentra en el hotel Sheraton de Mendoza, a la espera de su encuentro contra Independiente Rivadavia en el Malvinas Argentinas.

El malestar de los hinchas de Boca se hizo sentir en Mendoza con pasacalles críticos y amenazantes al plantel. Los carteles fueron colgados este sábado por la noche frente al hotel Sheraton, donde se hospeda el equipo de Miguel Ángel Russo a la espera del partido frente a Independiente Rivadavia.

Los hinchas demuestran la impaciencia ante los malos resultados y el flojo presente del Xeneize. Presidido por Juan Román Riquelme, Boca arrastra 12 partidos sin victorias, un presente que alimenta la bronca en los bosteros y que ahora se trasladó hasta la concentración en Mendoza.

Los carteles, escritos en letras grandes con los colores azul y oro, decían: “La camiseta de Boca se tiene que transpirar” y “Están en Boca, respeten la camiseta y a su gente”. Sin firmas ni identificaciones, fueron colocados en la puerta del Sheraton, desde donde el plantel saldrá para el estadio Malvinas Argentinas.

El encuentro frente al equipo mendocino está programado para este domingo a las 20:30 por la quinta fecha del campeonato. La presencia de los pasacalles encendió aún más la tensión en la previa de un cruce importante para Boca, que todavía sigue sin encontrar el rumbo.

Independiente Rivadavia y Boca Juniors se miden en el Malvinas Argentinas: hora, TV, formaciones El Torneo Clausura de la Liga Profesional tendrá este domingo un partido de mucha importancia, entre Independiente Rivadavia y Boca Juniors. Ambos necesitan la victoria como el agua, y chocan en el Malvinas Argentinas con el objetivo de conseguirla. Es este domingo a las 20.30 horas con Pablo Dóvalo de árbitro.