Independiente Rivadavia y Boca Juniors se miden en el Malvinas Argentinas: hora, TV, formaciones

Independiente Rivadavia y Boca Juniors se ven las caras por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga Profesional este domingo a las 20.30 horas

El Torneo Clausura de la Liga Profesional tendrá este domingo un partido de mucha importancia, entre Independiente Rivadavia y Boca Juniors. Ambos necesitan la victoria como el agua, y chocan en el Malvinas Argentinas con el objetivo de conseguirla. Es este domingo a las 20.30 horas con Pablo Dóvalo de árbitro.

Para aspirar a pelear por clasificar a los playoffs, ganar de local se convierte en una obligación. Y es algo que el Azul no ha podido conseguir desde la reanudación del calendario de la Liga Profesional. Es cierto que en la Copa Argentina sigue en carrera y se ilusiona en los cuartos de final, pero en el plano del Clausura sólo perdió con Newell's e igualó con Belgrano.

Independiente Rivadavia Sebastián Villa casi no pesó durante la etapa inicial. El Pincha supo como cortar el circuito ofensivo de la Lepra y controló el juego de principio a fin. Gentileza Por ese motivo, el entrenador Alfredo Berti apuesta a vencer a un alicaído Xeneize, que arriba a este duelo con una racha negativa de 12 encuentros sin conocer la victoria. Teniendo en cuenta que es la peor cosecha de toda su historia, es lógico que la presión sea de los dirigidos por Miguel Ángel Russo.

En cuanto a las formaciones, se destaca la baja de Alex Arce en el local por lesión (se desgarró y estará fuera de las canchas por lo menos por dos fechas). En su lugar ingresaría Fabrizio Sartori. Mientras tanto, en la visita volverá a la titularidad Nicolás Figal en la zaga, desplazando a Rodrigo Battaglia a la mitad del terreno.

Rodrigo Battaglia. Boca Rodrigo Battaglia volvería a la mitad de la cancha y acompañaría a Leandro Paredes en Boca ante Independiente Rivadavia. GENTILEZA. El duelo comenzará a las 20.30 horas en el estadio Malvinas Argentinas, con la presencia de público visitante como principal atractivo. Para que sea una fiesta, se espera un gran operativo de seguridad.