Boca en Mendoza: la decisión que tomaría Russo con Edinson Cavani

El entrenador de Boca Juniors define los once que enfrentarán el domingo a Independiente Rivadavia en el Malvinas Argentinas

Miguel Ángel Russo se juega mucho más que tres puntos este domingo, cuando Boca Juniors visite a Independiente Rivadavia en el Malvinas Argentinas por la Liga Profesional. Por ese motivo, el entrenador planifica la formación inicial con varias dudas importantes.

En la práctica llevada a cabo este martes, el DT comenzó a mostrar signos de lo que podría ser el elenco elegido para jugar contra la Lepra. En ese aspecto, las puertas para posibles batacazos en relación a las situaciones de Edinson Cavani y Carlos Palacios quedaron abiertas.

¿Cavani, Palacios y Pellegrino afuera?: Edinson Cavani Edinson Cavani sigue sin jugar en Boca Según se observó en los trabajos del día, las principales dudas pasan por el lateral derecho, donde Juan Barinaga y Luis Advíncula se pelean por estar, y la línea ofensiva, con el capitán uruguayo y Milton Giménez palmo a palmo. Esta última incógnita se da por el bajo nivel mostrado, y la resistencia que comenzó a hacerse notoria de parte del hincha de Boca.

Además, quedó al descubierto que Marco Pellegrino saldrá del equipo para cederle la zaga a Ayrton Costa, que acompañará a Rodrigo Battaglia. Por ahora, Nicolás Figal intensifica las cargas pero no llegaría a quedarse con un lugar.

Finalmente, el volante chileno Carlos Palacios retornó a moverse a la par del grupo, pero todavía no convence al cuerpo técnico y sólo ocuparía un puesto entre los suplentes. Todo parece indicar que tendrá que remarla demasiado para volver a ser un pilar inamovible en cada presentación.