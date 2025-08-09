9 de agosto de 2025 - 18:36

Con un gol de Giménez sobre el final, Boca igualó 1-1 con Racing en La Bombonera y no puede cantar victoria

Leandro Paredes y Milton Giménez salvaron a Boca con una conexión aérea. El Xeneize sigue sin poder ganar. Video: mirá los goles del partido.

Por la 4ª fecha, Boca recibe a Racing y está necesitado de sumar un triunfo. Otra opción no cabe.&nbsp;

Por la 4ª fecha, Boca recibe a Racing y está necesitado de sumar un triunfo. Otra opción no cabe. 

Foto:

GENTILEZA.
Por la cuarta fecha de la Liga Profesional, Torneo Clausura, Boca recibe a Racing en La Bombonera.&nbsp;

Por la cuarta fecha de la Liga Profesional, Torneo Clausura, Boca recibe a Racing en La Bombonera. 

Foto:

GENTILEZA.
El entrenador Miguel Ángel Russo, dio vuelta la página y, frente al Globo buscará sumar su primer triunfo al frente de Boca.&nbsp;

El entrenador Miguel Ángel Russo, dio vuelta la página y, frente al Globo buscará sumar su primer triunfo al frente de Boca. 

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

No levanta cabeza y su situación es desesperante. Boca igualó 1-1 con Racing, por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga profesional de Fútbol. Los goles del encuentro fueron convertidos por Santiago Solari para la Academia e igualó Milton Gimenéz sobre el final para el Xeneize. En cuatro partidos del certamen, Boca todavía no pudo cantar victoria.

Leé además

La hinchada de Boca Juniors tuvo una tarde especial

La Bombonera explotó: el cansancio del hincha de Boca se hizo sentir

Por Redacción Deportes
silbidos, errado increible y sequia goleadora: la tarde de edinson cavani ante racing club

Silbidos, errado increíble y sequía goleadora: la tarde de Edinson Cavani ante Racing Club

Por Emanuel Cenci
Gx8KjRDWMAARnDD

El Xeneize se fue silbado por parte de su público y estiró su mala racha: 12 partidos sin ganar. Desde el regreso de Miguel Ángel Russo, el club de la Ribera no sabe lo que es sumar de a tres.

Gustavo Costas cuidó a algunos titulares pensando en la ida del próximo martes ante Peñarol, por los octavos de final de la Conmebol Libertadores.

Facundo Cambeses fue la gran figura del encuentro. El arquero le tapó dos mano a mano claros a Miguel Merentiel e hizo olvidar a Gabriel Arias, ausente por lesión.

En el comienzo del complemento Gustavo Costas se vio obligado a poner a Gabriel Rojas por la lesión de Nacho Rodríguez.

Gx8M8ciXoAA7tr0

Boca creció poco a poco y generó situaciones de gol, aunque ni Edinson Cavani ni Miguel Merentiel estuvieron atinados en la definición.

En el peor momento de Racing golpeó Santiago Solari y abrió el marcador a los 30 minutos del complemento.

Poco tiempo después Boca se encontró con el empate gracias a un cabezazo de Milton Giménez luego de una magnífico tiro libre ejecutado por Leandro Paredes.

Sobre el cierre ambos acusaron el cansancio y culminaron con reparto de puntos, bajo silbidos en La Bombonera.

Luego de su viaje a Uruguay, Racing recibirá a Tigre. Boca, por su parte, jugará con visitantes en Mendoza el próximo fin de semana ante Independiente Rivadavia.

LA FICHA DEL PART

Los goles de Boca 1 - Racing 1 por el Torneo Clausura de la Liga Profesional

Embed
Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fútbol. Este sábado Boca tratará de seguir con los números favorables ante la Academia

Fútbol: Así salieron los últimos 10 partidos entre Boca y Racing en La Bombonera

Por Gonzalo Tapia
Santiago Ascacibar le dijo que no a Boca

Santiago Ascacibar descartó ir a Boca Juniors: "Tengo la cabeza puesta acá, y en la Copa Libertadores"

Por Redacción Deportes
En su salida, Marcos Rojo lanzó indirectas contra la directiva

Marcos Rojo rompió el silencio y se despidió de Boca con munición gruesa: "Hay cosas que prefiero guardarme"

Por Redacción Deportes
Marcos Rojo será nuevo refuerzo de Racing

Tapar su apellido: la insólita condición que exige Racing para contratar a Marcos Rojo

Por Redacción Deportes