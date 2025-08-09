Con un gol de Giménez sobre el final, Boca igualó 1-1 con Racing en La Bombonera y no puede cantar victoria

No levanta cabeza y su situación es desesperante. Boca igualó 1-1 con Racing , por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga profesional de Fútbol. Los goles del encuentro fueron convertidos por Santiago Solari para la Academia e igualó Milton Gimenéz sobre el final para el Xeneize. En cuatro partidos del certamen, Boca todavía no pudo cantar victoria.

Silbidos, errado increíble y sequía goleadora: la tarde de Edinson Cavani ante Racing Club

La Bombonera explotó: el cansancio del hincha de Boca se hizo sentir

El Xeneize se fue silbado por parte de su público y estiró su mala racha: 12 partidos sin ganar. Desde el regreso de Miguel Ángel Russo, el club de la Ribera no sabe lo que es sumar de a tres.

Gustavo Costas cuidó a algunos titulares pensando en la ida del próximo martes ante Peñarol, por los octavos de final de la Conmebol Libertadores.

Facundo Cambeses fue la gran figura del encuentro. El arquero le tapó dos mano a mano claros a Miguel Merentiel e hizo olvidar a Gabriel Arias, ausente por lesión.

En el comienzo del complemento Gustavo Costas se vio obligado a poner a Gabriel Rojas por la lesión de Nacho Rodríguez.

Boca creció poco a poco y generó situaciones de gol, aunque ni Edinson Cavani ni Miguel Merentiel estuvieron atinados en la definición.

En el peor momento de Racing golpeó Santiago Solari y abrió el marcador a los 30 minutos del complemento.

Poco tiempo después Boca se encontró con el empate gracias a un cabezazo de Milton Giménez luego de una magnífico tiro libre ejecutado por Leandro Paredes.

Sobre el cierre ambos acusaron el cansancio y culminaron con reparto de puntos, bajo silbidos en La Bombonera.

Luego de su viaje a Uruguay, Racing recibirá a Tigre. Boca, por su parte, jugará con visitantes en Mendoza el próximo fin de semana ante Independiente Rivadavia.

