Los All Blacks vieron Boca - Racing y quedaron encantados: "Locura de atmósfera"

Los All Blacks , la selección de rugby de Nueva Zelanda, que se encuentra en el país para disputar el Rugby Championship frente a Los Pumas, y decidió visitar La Bombonera para ver en primera persona el empate entre Boca Juniors y Racing Club por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Mientras los oceánicos aguardan por el duelo que tendrá lugar el sábado 16 de agosto desde las 18:10 en el estadio Mario Alberto Kempes de la Ciudad de Córdoba, varios jugadores dijeron presente en una de las plateas de Brandsen 805 y compartieron sus experiencias en redes sociales.

El primero fue el fullback Rieko Ioane , quien posteó una foto del recinto con la frase “locura de atmosfera”. Además, el pilar Ethan de Groot publicó un video donde se lo ve disfrutando del ambiente, con el aliento de los hinchas xeneizes de fondo.

Otros de los rugbiers que mostraron su simpatía con lo que sucedió en el estadio fueron Du’Plessis Kirifi, Fletcher Newell, Damian McKenzie, Ollie Norris, Brodie McAlister y Sevu Reece.

Los deportistas quedaron sorprendidos por los fanáticos, que mezclaron aliento y pedido de más entrega para sus jugadores durante los noventa minutos. Inclusive, con banca y repudio para diversos integrantes del plantel.

Se viene el Rugby Championship:

Los Pumas.jpeg El equipo de Felipe Contepomi busca un triunfo para ser quinto en el ranking de la World Rugby. Gentileza.

Con el Rugby Championship 2025 a la vuelta de la esquina, certamen que reúne a las mejores selecciones del deporte del hemisferio sur, Los Pumas tendrán su estreno frente a los neozelandeses el próximo sábado, en lo que marcará el debut de ambos en el torneo, mientras que Sudáfrica jugará contra Australia.

A su vez, Argentina se medirá ante el mismo rival en el segundo encuentro, pero el evento cambiará de destino. El mismo se llevará a cabo en el José Amalfitani de la Ciudad de Buenos Aires, el sábado 23 de agosto a partir de las 18:10. La expectativa por los encuentros del elenco nacional es grande, sobre todo por tratarse de duelos ante conjuntos de primer nivel mundial.