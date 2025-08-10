10 de agosto de 2025 - 19:56

Los All Blacks vieron Boca - Racing y quedaron encantados: "Locura de atmósfera"

El equipo de Rugby de Nueva Zelanda vivió a pleno el empate entre Boca y Racing por la Liga Profesional.

Los All Blacks estuvieron en Boca - Racing

Los All Blacks estuvieron en Boca - Racing

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Los All Blacks, la selección de rugby de Nueva Zelanda, que se encuentra en el país para disputar el Rugby Championship frente a Los Pumas, y decidió visitar La Bombonera para ver en primera persona el empate entre Boca Juniors y Racing Club por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Leé además

El mendocino Rodrigo Isgró, entre los convocados para el estreno de Los Pumas en el Rugby Championship 2025 ante los All Blacks, en Córdoba.

Rugby Championship: Dos mendocinos entre los convocados para el duelo con los All Blacks

Por Redacción Deportes
La mendocina Julieta Benedetti y la sanjuanina Delfina Dibella consiguieron medallas de plata y bronce en la contrarreloj femenina de ciclismo. 

Ciclismo mendocino con podio en el debut de los Juegos Panamericanos Junior 2025

Por Redacción Deportes

Mientras los oceánicos aguardan por el duelo que tendrá lugar el sábado 16 de agosto desde las 18:10 en el estadio Mario Alberto Kempes de la Ciudad de Córdoba, varios jugadores dijeron presente en una de las plateas de Brandsen 805 y compartieron sus experiencias en redes sociales.

Los All Blacks, maravillados con Boca - Racing:

image
Los All Blacks estuvieron presentes en La Bombonera

Los All Blacks estuvieron presentes en La Bombonera

El primero fue el fullback Rieko Ioane, quien posteó una foto del recinto con la frase “locura de atmosfera”. Además, el pilar Ethan de Groot publicó un video donde se lo ve disfrutando del ambiente, con el aliento de los hinchas xeneizes de fondo.

Otros de los rugbiers que mostraron su simpatía con lo que sucedió en el estadio fueron Du’Plessis Kirifi, Fletcher Newell, Damian McKenzie, Ollie Norris, Brodie McAlister y Sevu Reece.

Se viene el Rugby Championship:

Los Pumas.jpeg
El equipo de Felipe Contepomi busca un triunfo para ser quinto en el ranking de la World Rugby.

El equipo de Felipe Contepomi busca un triunfo para ser quinto en el ranking de la World Rugby.

Con el Rugby Championship 2025 a la vuelta de la esquina, certamen que reúne a las mejores selecciones del deporte del hemisferio sur, Los Pumas tendrán su estreno frente a los neozelandeses el próximo sábado, en lo que marcará el debut de ambos en el torneo, mientras que Sudáfrica jugará contra Australia.

A su vez, Argentina se medirá ante el mismo rival en el segundo encuentro, pero el evento cambiará de destino. El mismo se llevará a cabo en el José Amalfitani de la Ciudad de Buenos Aires, el sábado 23 de agosto a partir de las 18:10. La expectativa por los encuentros del elenco nacional es grande, sobre todo por tratarse de duelos ante conjuntos de primer nivel mundial.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Barracas Central ganó y es líder

Barracas Central ganó y es el sorpresivo líder de la Liga Profesional

Por Redacción Deportes
Ronaldo Martínez rescató un punto para el Marrón

Platense le sacó un punto de oro al Instituto de Daniel Oldrá

Por Redacción Deportes
Barcelona se quedó con el trofeo Joan Gamper

Barcelona se floreó en el trofeo Joan Gamper y goleó al Como

Por Redacción Deportes
Juan Román Riquelme y José Néstor Pékerman

¿Pékerman a Boca? Se conoció la intención de Riquelme y la postura del experimentado entrenador

Por Redacción Deportes