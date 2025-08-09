9 de agosto de 2025 - 18:29

La Bombonera explotó: el cansancio del hincha de Boca se hizo sentir

El público de Boca Juniors no ocultó su fastidio y se expresó en La Bombonera, en el duelo ante Racing Club por Liga Profesional.

La hinchada de Boca Juniors tuvo una tarde especial

Foto:

David Ganga
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El mal momento de Boca Juniors genera bronca y preocupación hasta en el más optimista hincha. Con un equipo al que le cuesta hacerse fuerte, una dirigencia que reconoce la responsabilidad reestructurando el Consejo de Fútbol, y un entrenador en la mira, este sábado el público explotó.

Por la 4ª fecha, Boca recibe a Racing y está necesitado de sumar un triunfo. Otra opción no cabe. 

Con un gol de Giménez sobre el final, Boca igualó 1-1 con Racing en La Bombonera y no puede cantar victoria

Por Gonzalo Tapia
silbidos, errado increible y sequia goleadora: la tarde de edinson cavani ante racing club

Por Emanuel Cenci

El estadio Xeneize lució lleno, con un clima por momentos caliente y con cánticos contra jugadores. La demostración de la inconformidad con el presente quedó expuesta, con varios apuntados.

El hincha de Boca pidió entrega al plantel:

Cuando el plantel salió a precalentar se dio el primer reclamo. Entre otros, apareció el cantito: "A ver, a ver los jugadores si pueden oír, con la camiseta de Boca matar o morir". Luego, las voces Boquenses viraron hacia el clásico "Esta tarde cueste lo que cueste, esta tarde tenemos que ganar".

En el instante en el que comenzó a nombrarse la formación inicial se dio el segundo momento destacado de la tarde. Allí, Leandro Paredes y Miguel Merentiel fueron aplaudidos con fervor, Edinson Cavani ignorado (en el complemento se retiró silbado), y Alan Velasco repudiado tenuemente. Los demás zafaron.

Luego de una primera mitad relativamente tranquila, donde el público alentó tratando de empujar al equipo, en el complemento la cosa cambió. El gol de Racing generó revuelo, y desde las tribunas comenzó a bajar el "Movete Boca movete", seguido de "Hay que poner un poquito más de huevo, que todos juntos la vuelta vamos a dar".

Gol de Racing Club y explotó La Bombonera:

Sobre el cierre Milton Giménez alcanzó el empate, y el grito de gol resonó en toda La Bombonera. Por unos minutos el ánimo mejoró, y el aliento volvió a ganar lugar en el estadio.

El pitazo final del árbitro desató una lluvia de silbidos, que rápidamente quedó tapada por mensajes de aliento y pedido de más entrega para el futuro. Sin dudas, no fue una tarde agradable.

