La Bombonera explotó: el cansancio del hincha de Boca se hizo sentir

El público de Boca Juniors no ocultó su fastidio y se expresó en La Bombonera, en el duelo ante Racing Club por Liga Profesional.

El mal momento de Boca Juniors genera bronca y preocupación hasta en el más optimista hincha. Con un equipo al que le cuesta hacerse fuerte, una dirigencia que reconoce la responsabilidad reestructurando el Consejo de Fútbol, y un entrenador en la mira, este sábado el público explotó.

El estadio Xeneize lució lleno, con un clima por momentos caliente y con cánticos contra jugadores. La demostración de la inconformidad con el presente quedó expuesta, con varios apuntados.

El hincha de Boca pidió entrega al plantel: Embed “A ver, a ver los jugadores…”. Se expresa el hincha de Boca en La Bombonera. pic.twitter.com/nIp3MaOOvK — David Ganga (@davidgangaf) August 9, 2025 Cuando el plantel salió a precalentar se dio el primer reclamo. Entre otros, apareció el cantito: "A ver, a ver los jugadores si pueden oír, con la camiseta de Boca matar o morir". Luego, las voces Boquenses viraron hacia el clásico "Esta tarde cueste lo que cueste, esta tarde tenemos que ganar".

En el instante en el que comenzó a nombrarse la formación inicial se dio el segundo momento destacado de la tarde. Allí, Leandro Paredes y Miguel Merentiel fueron aplaudidos con fervor, Edinson Cavani ignorado (en el complemento se retiró silbado), y Alan Velasco repudiado tenuemente. Los demás zafaron.

Luego de una primera mitad relativamente tranquila, donde el público alentó tratando de empujar al equipo, en el complemento la cosa cambió. El gol de Racing generó revuelo, y desde las tribunas comenzó a bajar el "Movete Boca movete", seguido de "Hay que poner un poquito más de huevo, que todos juntos la vuelta vamos a dar".