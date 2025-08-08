Santiago Ascacibar descartó ir a Boca Juniors: "Tengo la cabeza puesta acá, y en la Copa Libertadores"

El volante de Estudiantes de La Plata Santiago Ascacibar se refirió al supuesto interés de Boca Juniors de sumarlo a sus filas, aunque aseguró que tiene la cabeza puesta en su actual equipo y la Copa Libertadores. Por otro lado, se mostró con ilusión de ir a la Selección Argentina.
El Ruso Ascacibar es uno de los pilares fundamentales de este equipo Pincharrata, que intenta dar el salto de calidad necesario para pelear a nivel internacional. Luego de lo que significó la victoria ante la Lepra mendocina por 2 a 1, el futbolista reconoció estar al tanto de los rumores de una posible venta a Boca, aunque evadió dar detalles. “Sí leí cuando me levanté a la mañana lo que se había dicho. No sabía mucho y vi que salió en varios lados", lanzó.
Ascacibar advirtió que se quedará a pelear la Copa: "Tenemos equipo para hacerlo"
Sin embargo, aseguró que su mente está en el León, donde quiere pelear la Copa Libertadores. "La verdad que tengo la cabeza puesta acá. Uno arrancó el año trabajando para este sueño que todos tenemos y creemos. Trabajo y hoy por tengo la cabeza puesta en el día a día”, advirtió.
La razón por la cual se planteó el objetivo del título internacional es claro, y responde a lo que demanda la institución donde se encuentra. "Este club te exige por la Libertadores y también por el torneo local. Hay que responder a eso y tenemos equipo para hacerlo, hay que ir día a día”, reflexionó.
Por otro lado, el volante central si se mostró ilusionado con vestir la casaca Albiceleste, tal como lo hizo en el pasado. Sobre si desea ser citado por el DT Scaloni, confesó: “La Selección es un sueño, algo que uno anhela y quiere. Ojalá que en algún momento se pueda dar”.
La obsesión de Boca Juniors por el Ruso:
Según trascendió, Santiago Ascacibar es uno de los futbolistas predilectos de Juan Román Riquelme, y los intentos por sumarlo han sido varios en los últimos tiempos. El propio jugador había confesado un contacto que no llegó a buen puerto con Fernando Gago en diciembre, cuando todavía era entenador Xeneize.
Hace algunos días Boca volvió a la carga, ofreciendo tres millones de dólares y el 100% del pase de Marcos Rojo, aunque Estudiantes la rechazó por considerar insuficiente el valor ofertado.