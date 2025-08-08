Marcos Rojo rompió el silencio y se despidió de Boca con munición gruesa: "Hay cosas que prefiero guardarme"

El defensor confirmó su salida de Boca para firmar con Racing Club, pero en su despedida dejó frases picantes.

El zaguero Marcos Rojo finalmente dejó de ser jugador de Boca Juniors, luego de varios meses de tira y afloje con la dirigencia y el cuerpo técnico. Antes de ir hacia su nuevo destino, Racing Club, se despidió del club arrojando munición gruesa.

A través de un comunicado en sus redes sociales, el central confirmó su partida: "Hoy me toca despedirme de Boca. Del club del cual soy hincha y donde siempre quise jugar. Pude cumplir ese sueño y por eso seré un agradecido a la vida siempre".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marcos Rojo ⚽️ (@marcosrojo) Rojo hizo un recuento de sus años en el club, que oscilaron entre buenas y malas. "Fueron 4 años y medio donde tuve la suerte de ganar 4 títulos con esta camiseta. Fui capitán durante mucho tiempo, lo cual para mí será un orgullo imborrable. Fue uno de los privilegios más importantes que tuve en todos mis años de carrera", sin embargo, reconoció sus errores: "Quiero que uds, los hinchas, sepan que cada vez que defendí esta camiseta di todo. Se que a veces, me equivoqué", lanzó.

Marcos Rojo y su mensaje a la dirigencia de Boca: Marcos Rojo cada vez más lejos de Boca Marcos Rojo dejó Boca tras cuatro temporadas A continuación, tiró el primer dardo del texto: "Me toca irme de donde no quisiera tener que irme nunca, pero creo que hay ciclos que se terminan. A veces, no como uno quiere", expresó.

De todas formas, decidió agradecerle al hincha Xeneize por el apoyo que recibió: "Fui el jugador más feliz del mundo vistiendo mis colores. Le pido disculpas al hincha por mis errores y les agradezco por el apoyo que siempre nos dieron aunque a veces las cosas no salían. Siempre nos acompañaron en todos lados y fueron los protagonistas de cada tarde o noche donde jugáramos. Son únicos".