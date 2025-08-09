9 de agosto de 2025 - 18:11

Silbidos, errado increíble y sequía goleadora: la tarde de Edinson Cavani ante Racing Club

El delantero uruguayo Edinson Cavani volvió a aparecer entre los once iniciales de Boca ante Racing Club, pero tuvo una tarde para el olvido.

image
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

El rendimiento de Edinson Cavani en Boca Juniors dista demasiado del peso que tiene su nombre propio. A tal punto, que durante toda la semana la información mencionaba que iba a ser suplente ante Racing Club por la Liga Profesional, lo que finalmente no pasó.

Leé además

Borja expresó que está todo dado para seguir en River Plate

Miguel Borja confesó que será de su futuro en River Plate: "Está todo dado para..."

Por Emanuel Cenci
Por la 4ª fecha, Boca recibe a Racing y está necesitado de sumar un triunfo. Otra opción no cabe. 

Con un gol de Giménez sobre el final, Boca igualó 1-1 con Racing en La Bombonera y no puede cantar victoria

Por Gonzalo Tapia

El insólito errado de Cavani:

Embed

Esta determinación causó revuelo desde el comienzo, cuando la formación fue anunciada por los altavoces de La Bombonera. Allí, el hincha ovacionó a Leandro Paredes y Miguel Merentiel, silbó tenuemente a Alan Velasco, y decidió ignorar por completo el nombre de Edinson Cavani. Fue la primera señal de que su aparición no causó fervor ni demasiado apoyo popular.

Dentro del campo, Cavani alternó buenas y malas. En el primer tiempo estuvo cerca de marcar un verdadero golazo cuando desvió con el taco un córner, pero Facundo Cambeses respondió a la altura y ahogó el grito.

En el segundo tiempo llegó la más clara de la tarde, que terminó con un errado increíble del capitán. Blanco tiró un centro que capturó Miguel Merentiel, y el nueve uruguayo fue a buscar el pase al segundo palo. Sin embargo, cuando lo recibió se pasó por un metro, y no pudo darle de lleno en la puerta del área chica.

Inmediatamente, el entrenador Miguel Ángel Russo mandó a realizar dos modificaciones, entre las cuales estuvo el ingreso de Milton Giménez y la salida de Cavani. Cuando el cambio se hizo efectivo, en La Bombonera hubo mezcla de tibios aplausos y silbidos contra el atacante, que volvió a decepcionar.

La increíble sequía de Edinson Cavani en Boca:

Boca - Defensa y Justicia
Boca sufre con el mal presente de Cavani

Boca sufre con el mal presente de Cavani

El atacante atraviesa un momento negativo en lo futbolístico, y se encuentra peleado con el arco. Luego de ser reemplazado ante Racing Club este domingo, estiró su mala racha sin festejar.

La última vez que el goleador uruguayo festejó fue el 16 de marzo, en la victoria por 1 a 0 ante Defensa y Justicia en La Bombonera. En ese momento, el técnico Xeneize todavía era Fernando Gago.

Esa conquista significó cortar una sequía de siete partidos consecutivos sin convertir, ya que su único gol en el año había sido el que le convirtió a Huracán por la tercera fecha del Apertura.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La hinchada de Boca Juniors tuvo una tarde especial

La Bombonera explotó: el cansancio del hincha de Boca se hizo sentir

Por Redacción Deportes
La zurda del Chelo Eggel, con su clase resolvió un partido cerrado y sin brillo. Un golazo que le devolvió la sonrisa al Cruzado en calle Vergara.

Primera Nacional: Con un golazo de Eggel, Deportivo Maipú volvió a festejar en casa

Por Sergio Faria
Gutiérrez Sport Club en crisis

Gutiérrez Sport Club fue goleado por Sol de Mayo en Viedma y sigue sufriendo

Por Emanuel Cenci
El Globo y el Chacarero juegan por el Federal A 

Federal A: domingo de acción para el Globo y el Chacarero

Por Emanuel Cenci