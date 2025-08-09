Silbidos, errado increíble y sequía goleadora: la tarde de Edinson Cavani ante Racing Club

El rendimiento de Edinson Cavani en Boca Juniors dista demasiado del peso que tiene su nombre propio. A tal punto, que durante toda la semana la información mencionaba que iba a ser suplente ante Racing Club por la Liga Profesional , lo que finalmente no pasó.

Con un gol de Giménez sobre el final, Boca igualó 1-1 con Racing en La Bombonera y no puede cantar victoria

Miguel Ángel Russo decidió jugársela por el atacante charrúa, a quién le respetó su lugar entre los once iniciales y la cinta de capitán -se había especulado que Leandro Paredes la llevaría-. De esta forma, el DT buscó apoyarse en la experiencia de un futbolista que no atraviesa el mejor de sus momento s.

Esta determinación causó revuelo desde el comienzo, cuando la formación fue anunciada por los altavoces de La Bombonera. Allí, el hincha ovacionó a Leandro Paredes y Miguel Merentiel, silbó tenuemente a Alan Velasco, y decidió ignorar por completo el nombre de Edinson Cavani . Fue la primera señal de que su aparición no causó fervor ni demasiado apoyo popular.

¡¡CAVANI ENTRÓ SOLO EN EL ÁREA Y SE PERDIÓ EL PRIMERO DE BOCA!! ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/OG1gX4f7Jo

Dentro del campo, Cavani alternó buenas y malas. En el primer tiempo estuvo cerca de marcar un verdadero golazo cuando desvió con el taco un córner, pero Facundo Cambeses respondió a la altura y ahogó el grito.

En el segundo tiempo llegó la más clara de la tarde, que terminó con un errado increíble del capitán. Blanco tiró un centro que capturó Miguel Merentiel, y el nueve uruguayo fue a buscar el pase al segundo palo. Sin embargo, cuando lo recibió se pasó por un metro, y no pudo darle de lleno en la puerta del área chica.

Inmediatamente, el entrenador Miguel Ángel Russo mandó a realizar dos modificaciones, entre las cuales estuvo el ingreso de Milton Giménez y la salida de Cavani. Cuando el cambio se hizo efectivo, en La Bombonera hubo mezcla de tibios aplausos y silbidos contra el atacante, que volvió a decepcionar.

La increíble sequía de Edinson Cavani en Boca:

Boca - Defensa y Justicia Boca sufre con el mal presente de Cavani

El atacante atraviesa un momento negativo en lo futbolístico, y se encuentra peleado con el arco. Luego de ser reemplazado ante Racing Club este domingo, estiró su mala racha sin festejar.

La última vez que el goleador uruguayo festejó fue el 16 de marzo, en la victoria por 1 a 0 ante Defensa y Justicia en La Bombonera. En ese momento, el técnico Xeneize todavía era Fernando Gago.

Esa conquista significó cortar una sequía de siete partidos consecutivos sin convertir, ya que su único gol en el año había sido el que le convirtió a Huracán por la tercera fecha del Apertura.