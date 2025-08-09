Primera Nacional: Con un golazo de Eggel, Deportivo Maipú volvió a festejar en casa

Deportivo Maipú y Tristán Suárez igualan sin goles en el estadio Omar Higinio Sperdutti, en un encuentro correspondiente a la fecha 26 de la Zona A de la Primera Nacional.

El Cruzado intenta volver a sumar de a tres como local, luego del discreto empate frente a Güemes en su anterior presentación ante su gente, con el objetivo de mantenerse en puestos de Reducido.

En los primeros minutos, el equipo dirigido por Alexis Matteo logró dominar y controlar el juego, pero no logró ser profundo en los metros finales. Tristán Suárez se plantó con una estrategia clara: anticipar y defender lejos del arco custodiado por Nicolás Sumavil. El plan le dio resultado, con una defensa firme donde ganaron y anticiparon dos viejos conocidos del Botellero, el “Pato” Ostachuk y Misael Taron.

Con el correr de los minutos, Maipú controló el juego, aunque le costó marcar el ritmo del partido. Es que el equipo lateralizó en exceso, careció de profundidad y no generó situaciones claras de peligro.

La primera fracción se torno intrascendente, deslucida y sin juego claro por parte de ninguno de los dos equipos. Eggel y Saccone intentaron asociarse en el mediocampo para conectar líneas, pero ese dominio no se tradujo en acciones ofensivas. Incluso el juego aéreo, al que Maipú apeló por momentos, no generó peligro debido a la falta de precisión.

image Deportivo Maipú vs Tristán Suárez PrensaMaipú

Mientras que, el equipo de Pancho Martínez apostó e intentó sorprender con el juego Villegas, Steimbach y el lavallino Álvaro Veliez, aunque sin éxito.

La única jugada clara de la primera etapa se produjo a los 32 minutos, cuando un anticipo de Veliez concluyó en un centro de Fernández para Domínguez, que le ganó a De La Reta y conectó de cabeza. El balón rozó el palo izquierdo de Nacho Pietrobono, en lo que fue la chance más peligrosa del primer tiempo.

Formaciones

Dep. Maipú: Ignacio Petrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Aron Agüero, Juan Pablo De La Reta, Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Marcelo Eggel; Franco Saccone, Pío Bonacci, Emiliano Ozuna. DT: Alexis Matteo.

Tristán Suárez: Nicolás Sumavil; Leonardo Felissia, Patricio Ostachuk, Misael Taron, Nicolás Fernández; Lautaro Villegas, Nicolás del Priore, Alexis Steimbach, Alvaro Veliez; Alexis Domínguez y Juan Da Rosa. DT: José María Martínez.

Cambios: ST: 9' Agustín Gaitán por Ozuna (M), 10' Federico Versaci (TS)

Estadio: Higinio Sperdutti

Árbitro: Jorge Broggi