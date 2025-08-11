Polémico: el Comité de Ética de la AFA ratificaría a Moretti, expresidente de San Lorenzo y no lo sancionará

AFA. Marcelo Moretti, expresidente de San Lorenzo, que se tomó licencia, tras el escándalo de la cámara oculta en la que recibía una supuesta coima.

AFA: no recibieron las pruebas suficientes para emitir un fallo Cabe resaltar que desde el Tribunal de la institución que comanda el deporte en el país sostienen que no recibieron las pruebas suficientes para emitir un fallo, ya sea condenatorio o absolutorio. Incluso, habían hecho un pedido a Canal 9, que filtró la cámara oculta, para que le enviara el material crudo, pero nunca hubo respuesta.

GyGLGV-XMAA6hjb Sin ese material, desde el Comité remarcan que no tienen argumentos que ameriten expulsarlo del Comité Ejecutivo. De hecho, el debate con el Comité de Ética de San Lorenzo era que ellos sí lo condenaron con lo que se vio por televisión en el que supuestamente recibía 25 mil dólares para fichar a un juvenil.

Hay que tener presente que los integrantes del Comité Ejecutivo de la AFA tienen que ser sancionados o no por la misma entidad; en cambio, si se tratara de un vocal o dirigente del club, el que se encarga es el Comité de esa institución, como hizo el Ciclón con Moretti.