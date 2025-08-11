11 de agosto de 2025 - 18:41

Polémico: el Comité de Ética de la AFA ratificaría a Moretti, expresidente de San Lorenzo y no lo sancionará

AFA. Marcelo Moretti, expresidente de San Lorenzo, que se tomó licencia, tras el escándalo de la cámara oculta en la que recibía una supuesta coima.

AFA: no recibieron las pruebas suficientes para emitir un fallo

Cabe resaltar que desde el Tribunal de la institución que comanda el deporte en el país sostienen que no recibieron las pruebas suficientes para emitir un fallo, ya sea condenatorio o absolutorio. Incluso, habían hecho un pedido a Canal 9, que filtró la cámara oculta, para que le enviara el material crudo, pero nunca hubo respuesta.

GyGLGV-XMAA6hjb

Sin ese material, desde el Comité remarcan que no tienen argumentos que ameriten expulsarlo del Comité Ejecutivo. De hecho, el debate con el Comité de Ética de San Lorenzo era que ellos sí lo condenaron con lo que se vio por televisión en el que supuestamente recibía 25 mil dólares para fichar a un juvenil.

Más allá de esto, que definirá el futuro del mandatario en el fútbol, lo cierto es que la causa en la Justicia ordinaria que lo investiga por presunta administración fraudulenta y cobro de coimas, por la que fue imputado el 22 de abril pasado y ya fue citado a indagatoria, va por otra vía y aún no hubo una resolución.

