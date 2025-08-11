11 de agosto de 2025 - 21:35

"Sí, quiero": así hicieron Cristiano Ronaldo y Gerogina Rodríguez su anuncio de casamiento

Lo contaron a través de la cuenta de Instagram de la modelo e influencer. Con nueve años de relación y cinco hijos, la pareja formalizarán su relación.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron su casamiento

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron su casamiento

Por Redacción

La noticia fue confirmada por Rodríguez, quien sorprendió a sus más de 68 millones de seguidores en Instagram con una imagen de las manos entrelazadas, luciendo un impresionante anillo con un gran diamante.

Acompañó la foto con un mensaje que no dejó lugar a dudas: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”. La publicación no tardó en viralizarse, acumulando más de cinco millones de ‘me gusta’ y más de 600 mil comentarios llenos de felicitaciones.

La pareja, que formó una de las familias más mediáticas y queridas del mundo del deporte, comparte la crianza de Cristiano Jr., Eva, Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda. En diversas entrevistas y en el documental de Netflix Soy Georgina, ambos dejaron en claro que sus hijos son su prioridad y que buscan inculcarles valores como la humildad, más allá de la fama y las comodidades que los rodean.

Cómo se conocieron Cristiano Ronaldo y Gerogina Rodríguez

La historia de Cristiano y Georgina comenzó en el verano de 2016, en un encuentro que marcó a ambos para siempre, donde según recordó la modelo en su serie documental, trabajaba en la tienda Gucci de Madrid cuando, al salir, se cruzó con el futbolista portugués, que estaba acompañado de su hijo mayor y algunos amigos.

“No quería ni mirarle, tenía mucha vergüenza”, confesó entre risas, sin imaginar que ese momento cambiaría el rumbo de su vida.

Cristiano Ronaldo y la argentina Georgina Rodríguez.

Para el astro del Al-Nassr, la conexión fue inmediata: “Fue como un clic. Se quedó en mi cabeza, esa es la pura verdad”, reconoció el futbolista, quien no tardó en buscarla nuevamente para iniciar una relación que con el tiempo se consolidaría como una de las más estables del mundo del deporte.

Aunque aún no se reveló detalles sobre la fecha o el lugar de la ceremonia, se espera que sea un evento de gran magnitud, acorde al estilo y al nivel de vida de la pareja. Los rumores apuntan a que podría celebrarse en un lugar emblemático de Portugal o España, rodeados de familiares, amigos y figuras destacadas del deporte y el espectáculo.

