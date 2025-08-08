Cristiano Ronaldo contó su rutina secreta de descanso y su verdadera edad biológica

El atacante portugués confesó que mantiene un estricto descanso, con varios elementos que lo ayudan a seguir vigente en el fútbol.

A sus cuarenta años, Cristiano Ronaldo sigue mostrándose vigente en el mundo del fútbol a fuerza de talento, entrenamiento y disciplina dentro y fuera de los campos de juego. En coincidencia con lo que ha sido su carrera profesional, el luso apuesta al cuidado de su cuerpo para estar a la altura.

El delantero con pasado glorioso en el Real Madrid confesó sus curiosos métodos para mantenerse con buena salud, que incluyen rutinas inalterables de sueño, no uso del celular y las pantallas, y varios aspectos más.

Silencio y no utilizar tecnología, el descanso de Cristiano Ronaldo: Cristiano Ronaldo percibirá una gran suma de dinero hasta 2027. Cristiano Ronaldo dio detalles de la rutina de descanso que lleva Para CR7, el descanso no es sólo físico sino también mental, por lo que no interactúa después de una determinada hora. "Nunca hablo a partir de las 10 de la noche, ni siquiera por teléfono. A partir de esa hora no me llames. Me gusta dar descanso a mi cerebro", contó.

Otro de los aspectos centrales en la recuperación del atacante es respetar siempre las horas para dormir, con un mínimo de 7 horas por noche. EEn declaraciones recientes al podcast Whoop, aseguró: "Dormir es la herramienta más importante que tengo. Es el único momento del día que puedes recuperarte y poner en su sitio todo. Para mí, una buena noche de sueño es lo más importante que podemos tener en la vida en cuanto a salud".

Cristiano termina sus jornadas a las 23 horas, para despertarse a las 8.30 de la mañana. En total, duerme aproximadamente 7 horas y 15 minutos, según los registros que lleva. Cuando juega o se acuesta tarde, retrasa la hora de despertarse para respetar sus propios tiempos.