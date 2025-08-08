8 de agosto de 2025 - 17:49

Cristiano Ronaldo contó su rutina secreta de descanso y su verdadera edad biológica

El atacante portugués confesó que mantiene un estricto descanso, con varios elementos que lo ayudan a seguir vigente en el fútbol.

Cristiano Ronaldo y su rutina para descansar

Cristiano Ronaldo y su rutina para descansar

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo afuera de la nominación al Balón de Oro

Por qué Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no están nominados al Balón de Oro 2025

Por Redacción Deportes
Ribonetto. Un viejo conocido de la casa es quien se hará cargo del primer equipo de Godoy Cruz, tras la salida del rosarino Solari.  

Walter Ribonetto, el elegido para tomar las riendas de Godoy Cruz

Por Redacción Deportes

El delantero con pasado glorioso en el Real Madrid confesó sus curiosos métodos para mantenerse con buena salud, que incluyen rutinas inalterables de sueño, no uso del celular y las pantallas, y varios aspectos más.

Silencio y no utilizar tecnología, el descanso de Cristiano Ronaldo:

Cristiano Ronaldo percibirá una gran suma de dinero hasta 2027.
Cristiano Ronaldo dio detalles de la rutina de descanso que lleva

Cristiano Ronaldo dio detalles de la rutina de descanso que lleva

Para CR7, el descanso no es sólo físico sino también mental, por lo que no interactúa después de una determinada hora. "Nunca hablo a partir de las 10 de la noche, ni siquiera por teléfono. A partir de esa hora no me llames. Me gusta dar descanso a mi cerebro", contó.

Otro de los aspectos centrales en la recuperación del atacante es respetar siempre las horas para dormir, con un mínimo de 7 horas por noche. EEn declaraciones recientes al podcast Whoop, aseguró: "Dormir es la herramienta más importante que tengo. Es el único momento del día que puedes recuperarte y poner en su sitio todo. Para mí, una buena noche de sueño es lo más importante que podemos tener en la vida en cuanto a salud".

Cristiano termina sus jornadas a las 23 horas, para despertarse a las 8.30 de la mañana. En total, duerme aproximadamente 7 horas y 15 minutos, según los registros que lleva. Cuando juega o se acuesta tarde, retrasa la hora de despertarse para respetar sus propios tiempos.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo renovó con el Al Nassr y sueña con el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo renovó con el Al Nassr y sueña con el Mundial 2026

La tecnología no tiene lugar en la habitación de Cristiano Ronaldo, que deja el celular en la habitación contigua para evitar distracciones, y para no estar expuesto al 5G. Además, coloca el teléfono en modo Avión, y apaga el WIFI.

Así, el futbolista intenta retrasar el paso del tiempo, y asegurarse un descanso pleno para poder actuar al 100% dentro de la cancha. Según el mismo contó, de esta forma logró que su edad biológica sea de 28,9 años.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Mirco Cuello, campeón del mundo en la AMB

El boxeo argentino tiene nuevo campeón del mundo: aplastante victoria de Mirco Cuello

Por Emanuel Cenci
Gutiérrez Sport Club visita a Sol de Mayo

Federal A: Gutiérrez Sport Club y un duelo de necesitados en Viedma

Por Emanuel Cenci
El Cruzado disputará un duelo clave frente a Tristán Suárez en su cancha. 

Primera Nacional: Deportivo Maipú recibe a Tristán Suárez: hora, TV y formaciones

Por Sergio Faria
Santiago Ascacibar le dijo que no a Boca

Santiago Ascacibar descartó ir a Boca Juniors: "Tengo la cabeza puesta acá, y en la Copa Libertadores"

Por Redacción Deportes