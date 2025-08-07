Por qué Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no están nominados al Balón de Oro 2025

El argentino y el portugués, con ocho y cinco premios respectivamente, quedaron fuera de la consideración del premio al mejor futbolista de la temporada.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo afuera de la nominación al Balón de Oro

Finalmente se revelaron los nombres de los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2025, el tradicional galardón que entrega la revista France Football, ahora en asociación con el diario L’Equipe, y que distingue al mejor jugador del mundo de la temporada. Lo cierto es que entre las figuras se notan las ausencias de Lionel Messi y de Cristiano Ronaldo.

Hay que decir que el jugador argentino de 38 años está disputando su tercera temporada en Inter Miami y continúa vigente en la Selección Argentina con la que todo indica tendrá su última participación en el Mundial de 2026.

La Pulga ganó su octavo y último Balón de Oro en 2023, y desde entonces, su llegada a la MLS y la aparición de nuevas estrellas lo relegaron en la consideración de los organizadores, que ponderan la competitividad del fútbol europeo por sobre las ligas de otras partes del mundo.

Lionel Messi, estrella del Inter Miami Lionel Messi, estrella del Inter Miami El mismo caso se interpreta para CR7, quien obtuvo la Nations League con Portugal, pero que a sus 40 años se encuentra alejado del panorama futbolístico en Al Nassr, uno de los equipos más importantes de Arabia Saudita, pero que es considerada como una liga menor.

Recordemos que Cristiano Ronaldo disputó 41 partidos con Al Nassr en la última temporada en los que convirtió 35 goles y brindó 4 asistencias. Pero también hay que recalcar que no obtuvo ningún título a nivel clubes.