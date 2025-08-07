Por qué Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no están nominados al Balón de Oro 2025

Finalmente se revelaron los nombres de los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2025, el tradicional galardón que entrega la revista France Football, ahora en asociación con el diario L’Equipe, y que distingue al mejor jugador del mundo de la temporada. Lo cierto es que entre las figuras se notan las ausencias de Lionel Messi y de Cristiano Ronaldo.
Hay que decir que el jugador argentino de 38 años está disputando su tercera temporada en Inter Miami y continúa vigente en la Selección Argentina con la que todo indica tendrá su última participación en el Mundial de 2026.
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo fuera del Balón de Oro 2025
La Pulga ganó su octavo y último Balón de Oro en 2023, y desde entonces, su llegada a la MLS y la aparición de nuevas estrellas lo relegaron en la consideración de los organizadores, que ponderan la competitividad del fútbol europeo por sobre las ligas de otras partes del mundo.
Lionel Messi, estrella del Inter Miami
El mismo caso se interpreta para CR7, quien obtuvo la Nations League con Portugal, pero que a sus 40 años se encuentra alejado del panorama futbolístico en Al Nassr, uno de los equipos más importantes de Arabia Saudita, pero que es considerada como una liga menor.
Recordemos que Cristiano Ronaldo disputó 41 partidos con Al Nassr en la última temporada en los que convirtió 35 goles y brindó 4 asistencias. Pero también hay que recalcar que no obtuvo ningún título a nivel clubes.
Cristiano Ronaldo levanta el trofeo de la Nations League 2025 con Portugal
Con 2 argentinos, los 30 nominados al Balón de Oro 2025
- Ousmane Dembélé (Francia/PSG)
- Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)
- Gialuigi Donnarumma (Italia/PSG)
- Desiré Doué (Francia/PSG)
- Denzel Dumfries (Países Bajos/Inter de Milán)
- Serhou Guirassy (Guinea/Borussia Dortmund)
- Erling Haaland (Noruega/Manchester City)
- Viktor Gyökeres (Suecia/Sporting Lisboa)
- Achraf Hakimi (Marruecos/PSG)
- Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich)
- Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/Napoli/PSG)
- Robert Lewandowski (Polonia/Barcelona)
- Alexis Mac Allister (Argentina/Liverpool)
- Lautaro Martínez (Argentina/Inter de Milán)
- Scott McTominay (Escocia/Napoli)
- Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid)
- Nuno Mendes (Portugal/PSG)
- Joao Neves (Portugal/PSG)
- Pedri (España/Barcelona)
- Cole Palmer (Inglaterra/Chelsea)
- Michael Olise (Francia/Bayern Múnich)
- Declan Rice (Inglaterra/Arsenal)
- Raphinha (Brasil/Barcelona)
- Fabián Ruiz (España/PSG)
- Virgil van Dijk (Países Bajos/Liverpool)
- Vinicius Jr (Brasil/Real Madrid)
- Mohamed Salah (Egipto/Liverpool)
- Vitinha (Portugal/PSG)
- Florian Wirtz (Alemania/Bayer Leverkusen)
- Lamine Yamal (España/Barcelona)