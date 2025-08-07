La emotiva despedida de Excursionistas al joven hallado junto a la casa donde vivió Gustavo Cerati

El club del ascenso argentino publicó un mensaje de despedida a Diego Fernández Lima, quien desapareció en 1984 y jugaba en el equipo del Bajo Belgrano.

La despedida de Excursionistas al joven hallado en la casa lidera a Cerati

Tras cuatro meses de incertidumbre, finalmente se reveló la identidad del joven hallado en la casa lindera a donde vivió Gustavo Cerato a principios de los 2000, en el barrio porteño de Coghlan. Tras develarse su nombre, el club Excursionistas decidió publicar un sentido mensaje de despedida.

Se trata de Diego Fernández Luna, un adolescente de 16 años que se encontraba desaparecido desde 1984, quien se marchó de su casa para ir a visitar a un amigo y nunca más regresó. Lo cierto es que el joven que estudiaba en un colegio secundario de la Capital Federal, también se desempeñaba como futbolista del club Excursionistas.

La conmovedora despedida del club Excursionistas A través de sus redes sociales, el club del barrio de Belgrano decidió publicar una emotiva despedida de una de sus máximas promesas: “Enviamos nuestras condolencias y un fuerte abrazo, deseamos que su alma finalmente pueda descansar en paz”, expresó la institución hacia la familia de Fernández Lima.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ExcursioOficial/status/1953142038880260495&partner=&hide_thread=false El Club Atlético Excursionistas expresa su estupor y tristeza por las noticias acerca de Diego Fernández Lima, quien fuera futbolista de nuestra institución al momento de su desaparición. Enviamos nuestras condolencias y un fuerte abrazo a toda su familia y deseamos que su alma… pic.twitter.com/DTIRJnd5dM — Club Atlético Excursionistas (@ExcursioOficial) August 6, 2025 Recordemos que el cuerpo de Fernández Lima fue enterrado en una fosa pequeña situada en la medianera que divide ambos domicilios, en un el pozo que medía 40 centímetros de profundidad, 60 de ancho y 1,20 metros de largo.

Además, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) analizó unos 151 fragmentos de restos óseos humanos (tibia, peroné, mandíbula, piezas dentales aisladas, entre otros), una llave, un llavero naranja, un pedazo de reloj de marca CASIO, una etiqueta de prenda de vestir, un trozo de tela y un dije con inscripciones en idioma chino o japonés.