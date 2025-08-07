La emotiva despedida de Excursionistas al joven hallado junto a la casa donde vivió Gustavo Cerati

Tras cuatro meses de incertidumbre, finalmente se reveló la identidad del joven hallado en la casa lindera a donde vivió Gustavo Cerato a principios de los 2000, en el barrio porteño de Coghlan. Tras develarse su nombre, el club Excursionistas decidió publicar un sentido mensaje de despedida.
Se trata de Diego Fernández Luna, un adolescente de 16 años que se encontraba desaparecido desde 1984, quien se marchó de su casa para ir a visitar a un amigo y nunca más regresó. Lo cierto es que el joven que estudiaba en un colegio secundario de la Capital Federal, también se desempeñaba como futbolista del club Excursionistas.
La conmovedora despedida del club Excursionistas
A través de sus redes sociales, el club del barrio de Belgrano decidió publicar una emotiva despedida de una de sus máximas promesas: “Enviamos nuestras condolencias y un fuerte abrazo, deseamos que su alma finalmente pueda descansar en paz”, expresó la institución hacia la familia de Fernández Lima.
Recordemos que el cuerpo de Fernández Lima fue enterrado en una fosa pequeña situada en la medianera que divide ambos domicilios, en un el pozo que medía 40 centímetros de profundidad, 60 de ancho y 1,20 metros de largo.
Además, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) analizó unos 151 fragmentos de restos óseos humanos (tibia, peroné, mandíbula, piezas dentales aisladas, entre otros), una llave, un llavero naranja, un pedazo de reloj de marca CASIO, una etiqueta de prenda de vestir, un trozo de tela y un dije con inscripciones en idioma chino o japonés.
Hay que decir que, en el mensaje de Excursionistas recuperó una carta escrita por Daniel Viviani, histórico dirigente y socio vitalicio, que fue después de la desaparición: “Mi querido gallego, siempre te recordamos cada vez que nos reunimos en el vestuario. Las finales las jugábamos por Excursionistas y por vos, cuando gritábamos: ‘¡Se siente, se siente, el gaita está presente!’, alguna lágrima corría por mi cara”.
Tras meses de misterio identificaron de quién son los restos humanos hallados en la casa de Gustavo Cerati.
Nota en la revista en 1986 sobre la desaparición de Diego.
El crudo relato del hermano de Diego Fernández Lima
En diálogo con América, Javier Fernández, hermano de la víctima, afirmó que “en ningún momento se me cruzó que podía ser el cuerpo de Diego. Desde ese día duermo poco, lloro mucho, me río. Mi viejo hizo todo con mi vieja, mi hermana, mi primo, familias y amigos del barrio. Nos conocen todos. Estamos acá todavía”.
Además, reveló: “Como la época era recién saliendo de la dictadura, pensé que lo chuparon. Que estaba en la agenda o era amigo de alguien y lo secuestraron. Estamos mal, no entendemos nada. Necesitamos justicia. Saber por qué. Necesito justicia por mi papá que se murió buscándolo. Por mi mamá, mi hermana. Tenía 16 años Diego, ¿qué hizo? No me entra en la cabeza”.
De acuerdo con las nuevas actualizaciones del caso, en la casa donde fueron hallados los restos óseos vivía Cristian Graf, compañero de colegio del propio Fernández Lima.