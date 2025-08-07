7 de agosto de 2025 - 09:56

La emotiva despedida de Excursionistas al joven hallado junto a la casa donde vivió Gustavo Cerati

El club del ascenso argentino publicó un mensaje de despedida a Diego Fernández Lima, quien desapareció en 1984 y jugaba en el equipo del Bajo Belgrano.

La despedida de Excursionistas al joven hallado en la casa lidera a Cerati

La despedida de Excursionistas al joven hallado en la casa lidera a Cerati

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

 Franco Colpainto se accidentó en Hungría, pero se encuentra fuera de peligro.  (@Karol_CyrkF1)

Colapinto sufrió un accidente en el test de Hungría y debió ser hospitalizado

Por Redacción Deportes
Franco Colapinto ocupó su lugar, y ahora quiere regresar

Franco Colapinto lo reemplazó en la Fórmula 1, pero se prepara para volver al automovilismo

Por Redacción Deportes

Se trata de Diego Fernández Luna, un adolescente de 16 años que se encontraba desaparecido desde 1984, quien se marchó de su casa para ir a visitar a un amigo y nunca más regresó. Lo cierto es que el joven que estudiaba en un colegio secundario de la Capital Federal, también se desempeñaba como futbolista del club Excursionistas.

La conmovedora despedida del club Excursionistas

A través de sus redes sociales, el club del barrio de Belgrano decidió publicar una emotiva despedida de una de sus máximas promesas: “Enviamos nuestras condolencias y un fuerte abrazo, deseamos que su alma finalmente pueda descansar en paz”, expresó la institución hacia la familia de Fernández Lima.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ExcursioOficial/status/1953142038880260495&partner=&hide_thread=false

Recordemos que el cuerpo de Fernández Lima fue enterrado en una fosa pequeña situada en la medianera que divide ambos domicilios, en un el pozo que medía 40 centímetros de profundidad, 60 de ancho y 1,20 metros de largo.

Además, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) analizó unos 151 fragmentos de restos óseos humanos (tibia, peroné, mandíbula, piezas dentales aisladas, entre otros), una llave, un llavero naranja, un pedazo de reloj de marca CASIO, una etiqueta de prenda de vestir, un trozo de tela y un dije con inscripciones en idioma chino o japonés.

Hay que decir que, en el mensaje de Excursionistas recuperó una carta escrita por Daniel Viviani, histórico dirigente y socio vitalicio, que fue después de la desaparición: “Mi querido gallego, siempre te recordamos cada vez que nos reunimos en el vestuario. Las finales las jugábamos por Excursionistas y por vos, cuando gritábamos: ‘¡Se siente, se siente, el gaita está presente!’, alguna lágrima corría por mi cara”.

Tras meses de misterio identificaron de quién son los restos humanos hallados en la casa de Gustavo Cerati.
Nota en la revista en 1986 sobre la desaparición de Diego.

Nota en la revista en 1986 sobre la desaparición de Diego.

El crudo relato del hermano de Diego Fernández Lima

En diálogo con América, Javier Fernández, hermano de la víctima, afirmó que “en ningún momento se me cruzó que podía ser el cuerpo de Diego. Desde ese día duermo poco, lloro mucho, me río. Mi viejo hizo todo con mi vieja, mi hermana, mi primo, familias y amigos del barrio. Nos conocen todos. Estamos acá todavía”.

Además, reveló: “Como la época era recién saliendo de la dictadura, pensé que lo chuparon. Que estaba en la agenda o era amigo de alguien y lo secuestraron. Estamos mal, no entendemos nada. Necesitamos justicia. Saber por qué. Necesito justicia por mi papá que se murió buscándolo. Por mi mamá, mi hermana. Tenía 16 años Diego, ¿qué hizo? No me entra en la cabeza”.

Embed

De acuerdo con las nuevas actualizaciones del caso, en la casa donde fueron hallados los restos óseos vivía Cristian Graf, compañero de colegio del propio Fernández Lima.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine

Se conoció el verdadero motivo del choque de Franco Colapinto en los test de la F1 en Hungría

Por Redacción Deportes
BIRMINGHAM (Reino Unido), 30/07/2025.- Fans observan el cortejo fúnebre del músico Ozzy Osbourne al pasar por el banco y puente de Black Sabbath en Birmingham, Reino Unido, el 30 de julio de 2025. Osbourne falleció a los 76 años el 22 de julio de 2025, semanas después de su último concierto con Black Sabbath. Le habían diagnosticado párkinson en 2019. (Reino Unido) 

El último adiós a Ozzy Osbourne: miles de fans despiden al "padrino" del heavy metal

Por Redacción Espectáculos
Yésica Marcos despidió a Alejandra Locomotora Oliveras.

La emotiva despedida de Yésica Marcos a Alejandra "Locomotora" Oliveras: "Hasta pronto, guerrera"

Por Redacción Deportes
Balón de Oro

Fin del misterio: se conocieron todos los nominados al Balón de Oro y hay 2 argentinos entre los candidatos

Por Redacción Deportes