Fin del misterio: se conocieron todos los nominados al Balón de Oro y hay 2 argentinos entre los candidatos

La revista France Football entregará el Balón de Oro en una ceremonia que se llevará a cabo el próximo lunes 22 de septiembre de 2025, en el Teatro du Châtelet ubicado en París, Francia. Lo cierto es que este jueves se conocieron los futbolistas nominados a las diferentes categorías que se otorgan en esta ceremonia.
Dibu Martínez fue nominado al Trofeo Yashin como mejor arquero del mundo
El arquero de la Selección argentina buscará ese reconocimiento por tercer año consecutivo, luego de conseguirlo en 2023 y 2024, y se medirá a rivales de peso:
Dibu Martínez nominado a La Mejor Atajada del Año
Dibu Martínez nominado a La Mejor Atajada del Año. Foto: @emi_martinez26
Lionel Scaloni no fue tenido en cuenta entre los nominados a mejor DT
El entrenador campeón del mundo, Lionel Scaloni, no fue incluido entre los candidatos al Trofeo Cruyff, que distingue al mejor director técnico del mundo. De esta forma, los cinco finalistas que quedaron son: los italiano Antonio Conte y Enzo Maresca, el español Luis Enrique, el alemán Hansi Flick y el neerlandés Arne Slot.