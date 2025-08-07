Fin del misterio: se conocieron todos los nominados al Balón de Oro y hay 2 argentinos entre los candidatos

La revista France Football reveló la identidad de todos los nominados para el codiciado galardón que premia al mejor futbolista de la temporada.

La revista France Football entregará el Balón de Oro en una ceremonia que se llevará a cabo el próximo lunes 22 de septiembre de 2025, en el Teatro du Châtelet ubicado en París, Francia. Lo cierto es que este jueves se conocieron los futbolistas nominados a las diferentes categorías que se otorgan en esta ceremonia.

Todos los jugadores nominados al Balón de Oro Ousmane Dembélé (PSG) Gianluigi Donnarumma (PSG) Jude Bellingham (Real Madrid) Désiré Doué (PSG) Denzel Dumfries (Inter Milan) Erling Haaland (Manchester City) Serhou Guirassy (Borussia Dormund) Viktor Gyökeres (Arsenal) Hachraf Hakimi (PSG) Harry Kane (Bayern de Munich) Kvicha Kvaratskhelia (PSG) Robert Lewandowski (F.C Barcelona) Alexis Mac Allister (Liverpool) Lautaro Martínez (Inter Milan) Scott McTominay (Nápoles) Kylian Mbappé (Real Madrid Nuno mendes (PSG) Joao Neves (PSG) Pedri (F.C Barcelona) Cole Palmer (Chelsea) Michael Olise (Bayern de Munich) Raphinha (F.C Barcelona) Declan Rice (Arsenal) Fabián Ruiz (PSG) Mohamed Salah (Liverpool) Van Dijk (Liverpool) Vinicius Jr. (Real Madrid) Vitinha (PSG) Florian Wirtz (Liverpool) Lamine Yamal (Barcelona)

image Dibu Martínez fue nominado al Trofeo Yashin como mejor arquero del mundo El arquero de la Selección argentina buscará ese reconocimiento por tercer año consecutivo, luego de conseguirlo en 2023 y 2024, y se medirá a rivales de peso:

Alisson Becker , Liverpool, de la Premier League

, Liverpool, de la Premier League Yassine Bono , Al-Hilal Saudi F. C. de la Liga Profesional Saudí,

, Al-Hilal Saudi F. C. de la Liga Profesional Saudí, Lucas Chevalier, Lille O. S. C. de la Ligue 1,

Lille O. S. C. de la Ligue 1, Thibaut Courtois, Real Madrid, de la Primera División de España.

Real Madrid, de la Primera División de España. Gianluigi Donnarumma , París Saint-Germain de la de la Ligue 1.

, París Saint-Germain de la de la Ligue 1. Jan Oblak , de Atlético de Madrid, de la Primera División de España.

, de Atlético de Madrid, de la Primera División de España. David Raya , Arsenal F. C, de la Premier League.

, Arsenal F. C, de la Premier League. Matz Sels, Nottingham Forest F. C. de la Premier League

Nottingham Forest F. C. de la Premier League Yann Sommer, de Inter de Milán de la Serie A.

Dibu Martínez nominado a La Mejor Atajada del Año Dibu Martínez nominado a La Mejor Atajada del Año. Foto: @emi_martinez26 Lionel Scaloni no fue tenido en cuenta entre los nominados a mejor DT El entrenador campeón del mundo, Lionel Scaloni, no fue incluido entre los candidatos al Trofeo Cruyff, que distingue al mejor director técnico del mundo. De esta forma, los cinco finalistas que quedaron son: los italiano Antonio Conte y Enzo Maresca, el español Luis Enrique, el alemán Hansi Flick y el neerlandés Arne Slot.