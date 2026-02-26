Cristiano Ronaldo se convirtió en accionista del Almería y su DT sueña con ficharlo: "Sería extraordinario"

Desde el club español le abrieron las puertas a Cristiano Ronaldo para que lo piense luego de que finalice su paso por Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo dio un paso importante fuera de las canchas al adquirir el 25% de las acciones de la Unión Deportiva Almería, institución que actualmente ocupa el tercer puesto en la Segunda División de España y sueña con regresar a LaLiga la próxima temporada.

La propia entidad andaluza confirmó este jueves la incorporación del astro portugués como accionista. A sus 41 años, el ex delantero del Real Madrid continúa en actividad en Al Nassr, mientras persigue la ambiciosa meta de alcanzar los mil goles como profesional. “Desde hace tiempo tengo el deseo de aportar al fútbol también desde otro rol, más allá de lo que sucede dentro del campo”, señaló el crack luso.

Cristiano Ronaldo percibirá una gran suma de dinero hasta 2027. Cristiano Ronaldo percibirá una gran suma de dinero hasta 2027. Desde Almería están ilusionado con ver a Cristiano Ronaldo con su camiseta La noticia despertó entusiasmo incluso en el cuerpo técnico. El entrenador Rubi admitió que no pudo evitar imaginar la posibilidad de que Ronaldo, además de invertir, también vista la camiseta del Almería antes de colgar los botines. “Si llega a jugar acá depende de él, pero para nosotros sería algo extraordinario. Este ahora es su club y, si decide continuar su carrera, aquí luego de su paso por Arabia Saudita , cualquier entrenador lo recibiría con los brazos abiertos”, expresó el DT.

En el plantel actual del conjunto andaluz ya hay presencia portuguesa: el defensor Nelson Monte, con pasado en Málaga; el lateral Luis Martins, surgido de Benfica y con experiencia en la MLS; André Horta, cedido por Olympiakos; y Gui Borges Guede, formado en Vitória Guimarães. Desde el club celebraron la llegada del cinco veces Balón de Oro como accionista, destacando que su experiencia y conocimiento del deporte pueden resultar fundamentales para el crecimiento institucional y deportivo de la entidad, además de representar una noticia ilusionante para la ciudad y la provincia.