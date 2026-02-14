14 de febrero de 2026 - 20:32

Cristiano Ronaldo terminó su protesta, volvió al gol y quedó a 38 tantos de los 1000 oficiales

Tras dejar atrás su huelga en Arabia Saudita, el portugués anotó en la Saudi Pro League y sigue camino al histórico objetivo de los mil goles en su carrera.

CR7 vuelve a mover las redes en su regreso con el Al-Nassr.

CR7 vuelve a mover las redes en su regreso con el Al-Nassr.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

El luso, de 41 años, es el capitán del Al Nassr, se solidarizó por la falta de pagos atrasados al personal del club saudí.

CR7 vuelve a la cancha: Al Nassr normaliza pagos y tensiones internas

Por Redacción Deportes
El destino del astro portugués sigue siendo un gran interrogante.

Los 5 clubes que se pelean por Cristiano Ronaldo en medio de su crisis con Arabia Saudita

Por Redacción Deportes

La “huelga” del delantero portugués había sido interpretada como una protesta por la gestión deportiva en Arabia Saudita y las transferencias, motivo por el cual se ausentó de partidos recientes antes de volver con gol y celebración característica. Con este registro, Ronaldo sigue sumando rumbo a una marca histórica: ya está a solo 38 anotaciones de convertirse en el primer jugador en alcanzar los 1000 goles oficiales en la historia del fútbol.

image

El gol número 962 del "Bicho" con el Al-Nassr

El luso aprovechó un desborde de Sadio Mané y apareció por el centro del área para conectar la pelota enviada por bajo por el extremo senegalés, y mandarla al fondo de la red con un tiro imparable para el arquero rival. Una definición que Cristiano Ronaldo tiene bien aceitada y que ha repetido en múltiples ocasiones durante su carrera.

Cristiano convirtió también su primer gol con 41 años, los cuales celebró el 5 de febrero pasado.

Embed

Si concreta la hazaña, Cristiano Ronaldo no solo romperá una barrera simbólica que parecía inalcanzable en el fútbol moderno, sino que también reforzará su legado como uno de los máximos goleadores de todos los tiempos. Alcanzar los 1000 goles oficiales sería un hito sin precedentes en la era contemporánea, marcada por calendarios exigentes, rotaciones y un nivel de competencia cada vez más alto.

Además, la carrera hacia esa cifra alimenta un capítulo más de su histórica rivalidad generacional y mantiene en vilo al mundo del fútbol. Cada partido con Al-Nassr se transforma ahora en una cuenta regresiva pública, donde cada grito acerca al portugués a una marca que podría quedar grabada como una de las mayores proezas individuales del deporte.

image
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cristiano Ronaldo protagoniza una dura pelea en Medio Oriente

Recrudece el conflicto entre Cristiano Ronaldo y la Liga de Arabia: la fuerte determinación del Bicho

Por Emanuel Cenci
Tenis. Luciano Darderi será el rival de Francisco Cerúndolo en el Argentina Open 2026

Tenis: Una final para alquilar balcones en el Argentina Open

Por Gonzalo Tapia
Tenis. Javier Frana capitán de la selección argentina YPF

Tenis: Turquía será el rival en Copa Davis

Por Gonzalo Tapia
Tenis. Francisco Cerúndolo llegó a la final del Argentina Open 2026.

Tenis: Cerúndolo le ganó a Etcheverry y se metió en su tercera final en el Argentina Open

Por Gonzalo Tapia