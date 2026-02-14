Cristiano Ronaldo terminó su protesta, volvió al gol y quedó a 38 tantos de los 1000 oficiales

Cristiano Ronaldo puso fin a su huelga de tres partidos con AlNassr y regresó a la acción con un gol en la victoria 2-0 frente a Al Fateh por la Saudi Pro League . El tanto, anotado a los 18 minutos tras conectar una asistencia, significó el gol número 962 de su carrera profesional , marcando un regreso productivo tras su ausencia.

Los 5 clubes que se pelean por Cristiano Ronaldo en medio de su crisis con Arabia Saudita

La “huelga” del delantero portugués había sido interpretada como una protesta por la gestión deportiva en Arabia Saudita y las transferencias, motivo por el cual se ausentó de partidos recientes antes de volver con gol y celebración característica. Con este registro, Ronaldo sigue sumando rumbo a una marca histórica: ya está a solo 38 anotaciones de convertirse en el primer jugador en alcanzar los 1000 goles oficiales en la historia del fútbol .

El luso aprovechó un desborde de Sadio Mané y apareció por el centro del área para conectar la pelota enviada por bajo por el extremo senegalés , y mandarla al fondo de la red con un tiro imparable para el arquero rival. Una definición que Cristiano Ronaldo tiene bien aceitada y que ha repetido en múltiples ocasiones durante su carrera.

Embed ¡NUEVO GOL DE CRISTIANO RONALDO!



Tras estar 15 días sin jugar, el portugués volvió con Al-Nassr y no perdonó. Es su anotación número 962 y la primera con 41 años.pic.twitter.com/X2f4fX1qHv — Gol Caracol (@GolCaracol) February 14, 2026

Si concreta la hazaña, Cristiano Ronaldo no solo romperá una barrera simbólica que parecía inalcanzable en el fútbol moderno, sino que también reforzará su legado como uno de los máximos goleadores de todos los tiempos. Alcanzar los 1000 goles oficiales sería un hito sin precedentes en la era contemporánea, marcada por calendarios exigentes, rotaciones y un nivel de competencia cada vez más alto.

Además, la carrera hacia esa cifra alimenta un capítulo más de su histórica rivalidad generacional y mantiene en vilo al mundo del fútbol. Cada partido con Al-Nassr se transforma ahora en una cuenta regresiva pública, donde cada grito acerca al portugués a una marca que podría quedar grabada como una de las mayores proezas individuales del deporte.