CR7 vuelve a la cancha: Al Nassr normaliza pagos y tensiones internas

Cristiano Ronaldo ha retomado la rutina de entrenamientos con el Al Nassr en Riad, tras un período de desacuerdo con la directiva del club saudí. Según informó A Bola, la vuelta del delantero portugués se produjo luego de que se solucionaran tensiones internas y se regularizaran pagos pendientes al personal del club, aunque su malestar por la desigual distribución presupuestaria frente a otros equipos punteros de la Saudi Pro League, como el Al Hilal, persiste.

El atacante de 41 años no estará disponible para el próximo partido de la Liga de Campeones asiática , pero se prevé su regreso a la competencia oficial este sábado contra Al Fateh, según la misma fuente.

La protesta de Ronaldo se centró en discrepancias con el Fondo de Inversión Pública, responsable del reparto de recursos para refuerzos, y en la demora en los salarios de empleados del club. Este último aspecto, su gesto en favor del personal, había permanecido confidencial hasta los últimos días. Según A Bola, estos conflictos generaron tensiones dentro del vestuario y en otras áreas de la institución.

Como capitán, Ronaldo jugó un papel clave en la resolución del conflicto. Sus gestiones ayudaron a que se pusieran al día todos los pagos pendientes, beneficiando también a trabajadores que no forman parte del primer equipo, donde destacan figuras como Sadio Mané.

Las reuniones entre el delantero y la directiva tuvieron repercusiones inmediatas y se restituyeron funciones a José Semedo y Simão Coutinho, suspendidas desde diciembre, y se relajaron los roces con el entrenador Jorge Jesus, quien había considerado abandonar el club.

Ronaldo se espera que reaparezca este sábado frente al Al Fateh, en un encuentro clave para las aspiraciones del Al Nassr en la liga local. A Bola subraya que, pese a no haber logrado refuerzos de alto perfil como los del Al Hilal, el capitán mantiene su nivel de exigencia.

Situación del club y futuro del jugador

Durante su ausencia, el Al Nassr se mantuvo cerca de la cima del campeonato: se ubica a solo un punto del líder, que actualmente es el exequipo de Neymar.

El contrato de Ronaldo con Al Nassr se extiende hasta 2027. Durante las tensiones, se especuló sobre posibles destinos para el delantero, incluyendo Al Hilal, Manchester United, Sporting de Lisboa, Como y hasta Inter Miami. La cláusula de salida del portugués asciende a 60 millones de dólares, pero por ahora no será ejecutada. Su objetivo inmediato sigue siendo alcanzar el gol 1000 en su carrera, actualmente en 961 con el club saudí.