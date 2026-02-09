Independiente Rivadavia imparable, superó a Estudiantes en Río Cuarto y se mantiene como líder absoluto

Independiente Rivadavia venció a Estudiantes de Río Cuarto por 1 a 0 en condición de visitante en el estadio Antonio Candini y quedó como único puntero absoluto de la zona B del torneo Apertura de la Liga Profesional . El equipo del Parque volvió a demostrar carácter y controló el partido desde los primeros minutos, imponiendo su juego frente al León.

La dupla que hizo historia en Boca se volvió a encontrar en Río Cuarto

Con este triunfo, la Lepra sumó su cuarto triunfo consecutivo y mantiene un p untaje ideal, además de estirar su invicto a ocho partidos. El conjunto dirigido por Berti se confirma como el equipo más regular del campeonato.

Durante la primera mitad, Independiente generó numerosas situaciones de gol. A los 4 minutos, un remate de Elordi desde fuera del área terminó casi como un pase para Leonard Costa , quien de media vuelta disparó con su pierna derecha, pero el balón se estrelló contra el poste derecho tras el desvío del arquero Renzo Bacchia.

A los 16 minutos, Martín Garnerone dejó rivales en el camino y remató desde la medialuna del área, aunque el balón se fue apenas por encima del travesaño. A los 24 minutos, Villa recibió un pase de Elordi por la derecha, envió un centro preciso para Sartori, pero Bacchia respondió de manera espectacular al cabezazo del delantero.

Otras oportunidades destacadas del primer tiempo incluyeron un tiro libre de Sebastián Villa a los 26 minutos, que pegó en el palo, y un intento de Tobías Ostchega a los 33 minutos q ue se fue cerca del primer palo de Bolcato. Cerca del final, Matías Fernández envió un centro que Elordi no logró conectar, y la pelota se fue por encima del travesaño.

UNA CARICIA A LA PELOTA. El tiro libre de Seba Villa engañó a Bacchia y terminó en el PALO... ¡Era un golazo del colombiano y el 1-0 de Ind. Rivadavia ante Estudiantes de Río Cuarto!

image Estudiantes de Río Cuarto vs Independiente Rivadavia @CSIRoficial

Gol y control en el complemento

En el complemento, la Lepra continuó dominando el juego. A los 23 minutos llegó la apertura del marcador: tras un centro de Villa y un cabezazo de Florentín, el balón pegó en la espalda de Juan Antonini y terminó en el arco, descolocando al arquero.

¡CENTRO VENENOSO DE SEBA VILLA Y GOL EN CONTRA DE ANTONINI PARA EL 1-0 DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA ANTE ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO!



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 10, 2026

El equipo de Berti mantuvo el control, con un gran trabajo de Matías Fernández y Elordi en la creación de juego, sumado a los desbordes y centros de Sebastián Villa. Estudiantes solo generó algunas ocasiones aisladas, como un remate de Forclaz que se fue desviado a los 34 minutos, pero nunca logró superar la solidez defensiva de Studer y Osella.

A los 30 minutos, Osella perdió ante la marca de Garnerone, quien quedó solo frente a Bolcato, pero se apresuró y su remate se fue alto. En general, Independiente mostró seguridad y control durante los 90 minutos, dejando en claro su superioridad en el partido.

¡Era el debut soñado de Wanchope con la camiseta de Estudiantes de Rio Cuarto! El delantero estuvo muy cerca de marcar ante Ind. Rivadavia, pero todo quedó anulado por un claro OFFSIDE.



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 10, 2026

image Estudiantes de Río Cuarto vs Independiente Rivadavia Gentileza.

Estudiantes sigue buscando su identidad

Con esta derrota, Estudiantes de Río Cuarto sigue en la parte baja de la tabla en su primer año en la élite del fútbol argentino, sumando apenas un punto en cuatro encuentros. Su mejor oportunidad estuvo en los pies de Martín Garnerone, quien no logró concretar en las ocasiones que tuvo. Y sobre el final del partido el ingreso de Wanchope Ábila le aportó peso ofensivo, pero no logró desequilibrar.

Independiente Rivadavia sigue intratable en la Liga Profesional. Con su cuarto triunfo consecutivo y un puntaje ideal, el equipo de Berti se mantiene como líder absoluto y reafirma su candidatura en la zona B, mientras que Estudiantes deberá ajustar su juego si quiere salir del fondo de la tabla.

Las formaciones

Estudiantes (RC): Renzo Bacchia; Tomás Olmos, Sergio Ojeda, Juan Antonini, Tobías Ostchega, Martín Garnerone, Matías Valenti, Siro Rosané, Francisco Romero, Tomás González, Mateo Bajamich. DT: Iván Delfino.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Sheyko Studer, Alejo Osella, Leonard Costa, Tomás Bottari; Iván Villalba, José Florentín, Matías Fernández, Juan Manuel Elordi; Fabrizio Sartori, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Gol: ST: 23' Antonini (E) en contra.

Cambios: ST: en el inicio Tomás González por Talpone (E); 19' Lucas González por Bajamich (E), 25' Ramón Ábila por Garnerone (E), 28' Gabriel Alanís por Olmos (E), Ezequiel Forclaz por Romero (E), 30' Luciano Gómez por Osella (I), Gonzalo Ríos por Fernández (I), Stefano Moreyra por Sartori (I), Rodrigo Atencio por Florentín (I).

Estadio: Antonio Candini.

Árbitro: Andrés Gariano.

