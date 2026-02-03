Fiesta en el Parque: Independiente Rivadavia y otra noche alegre en casa

El Azul tuvo otra notable actuación en el Estadio Bautista Gargantini, con la victoria 2 a 1 ante Sarmiento de Junín por la Liga Profesional.
Independiente Rivadavia - Sarmiento de Junín
Independiente Rivadavia - Sarmiento de Junín
Independiente Rivadavia - Sarmiento de Junín
Independiente Rivadavia - Sarmiento de Junín
Independiente Rivadavia - Sarmiento de Junín
Independiente Rivadavia - Sarmiento de Junín
Independiente Rivadavia - Sarmiento de Junín
Independiente Rivadavia - Sarmiento de Junín
Independiente Rivadavia - Sarmiento de Junín
Independiente Rivadavia - Sarmiento de Junín
Independiente Rivadavia - Sarmiento de Junín
Independiente Rivadavia - Sarmiento de Junín
Independiente Rivadavia - Sarmiento de Junín
Independiente Rivadavia - Sarmiento de Junín