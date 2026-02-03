¡Imparable! Independiente Rivadavia le ganó a Sarmiento de Junín y es el líder de la Zona B

A la Lepra no le hizo para nada fácil el comienzo del juego, ya que Sarmiento logró meterlo contra el arco y crearle varias ocasiones de peligro. Antes de los diez minutos, el Verde tuvo un cabezazo a corta distancia de Arismendi, un disparo de Gómez que contuvo sin problemas el arquero, y una salida en falso del propio Bolcato que finalizó con un intento desviado de Diego Churín cuando tenía el arco a disposición.

Sin embargo, cuando la Lepra se despertó no tuvo problemas para revertir el trámite y ponerse en ventaja . En la primera que tuvo, Villa condujo una contra tres contra dos y tocó para Sartori, pero un defensor se impuso en el camino del delantero para enviarla al córner. De ese tiro de esquina, Florentín la bajó y Sartori la empujó para el 1 a 0.

A partir de allí Independiente cimentó su superioridad haciendo uso de su jerarquía. Pipa Elordi tuvo la suya en un lateral que cayó directo al área, y Osella trepó para avisar con un disparo, aunque en ambos casos respondió bien Javier Burrai. Sobre el cierre de esa etapa se despertó Matías Fernández, que se acercó con un cabezazo desviado, y luego con un remate alto tras la enorme acción individual. El dueño de casa ya era ampliamente superior.

La segunda mitad empezó a pedir de Independiente Rivadavia. Cuando transcurrían apenas 7 minutos, Jhon Rentería quiso salir con un pase al medio hacia sus defensores, pero Alejo Osella estaba más atento que todos para robar como el olfato de un delantero, y romperle el arco al portero visitante . Delirio en el Parque con el 2 a 0.

El dominio del conjunto de Alfredo Berti continuó creciendo con el correr del reloj, ante la impotencia de un Sarmiento que era solo una sombra del comienzo. Sin embargo, sobre 24' se dio una verdadera sorpresa: Rentería recibió un gran pase largo de Mauricio Martínez y remató, Bolcato dio rebote y Junior Marabel convirtió el descuento.

El dueño de casa se guareció contra su arco a la espera de una chance de contra, producto del cansancio lógico por la entrega del partido y de la sensación de que su rival no tenía demasiado para proponerle. De todas formas, tuvo algunas tenues aproximaciones más que no pudo aprovechar. La más clara fue un disparo rasante de Sebastián Villa que repelió Burrai.

Sarmiento trató de apretar y forzar la igualdad, pero se diluyó entre malas decisiones y el buen trabajo defensivo del Azul, que cerró los caminos y aisló a Nicolás Bolcato. Así llegó el final, que decretó la cuarta victoria sobre la misma cantidad de presentaciones a lo largo del año y aseguró la punta de la Zona B para el cuadro mendocino. Independiente sigue dando que hablar en el círculo máximo del fútbol argentino, y el hincha se ilusiona con otra alegría.

