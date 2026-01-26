26 de enero de 2026 - 09:53

Independiente Rivadavia pierde a su figura: se confirmó la gravedad de la lesión de Álex Arce

La fractura de clavícula del delantero deja un vacío difícil de llenar en el ataque azul justo cuando el equipo de Alfredo Berti acumulaba rachas positivas.

Foto:

Gentileza Prensa CSIR
Por Francisco Moreno

Independiente Rivadavia recibió un duro golpe tras su victoria ante Atlético Tucumán al confirmarse la gravedad de la lesión de Álex Arce. El capitán y goleador azul padece una fractura que lo marginará de la competencia oficial durante varias semanas, alterando los planes tácticos de Alfredo Berti en un momento crucial del certamen.

La Lepra comenzó el año 2026 con un ritmo envidiable, logrando resultados positivos en los diversos frentes que debe afrontar. La victoria por 2 a 1 frente a Atlético Tucumán en el estadio Bautista Gargantini fue una muestra de carácter en un partido marcado por condiciones climáticas adversas que dificultaron el juego. Sin embargo, la alegría por el triunfo se vio opacada por la salida prematura de su máximo referente ofensivo.

Alex Arce va camino a convertirse en el nuevo ídolo de los hinchas de Independiente Rivadavia. / CSIR

Álex Arce, quien ya había marcado presencia en la red en el debut de la Copa Argentina frente a Estudiantes de Buenos Aires, debió abandonar el campo de juego con una molestia evidente tras un choque durante el encuentro ante el "Decano". Lo que inicialmente parecía un dolor derivado de la intensidad del partido terminó convirtiéndose en la peor noticia para el cuerpo técnico liderado por Alfredo Berti.

El parte médico y el tiempo estimado de recuperación

Tras finalizar el partido contra el conjunto tucumano, el cuerpo médico de la institución sometió al delantero paraguayo a una serie de estudios clínicos para determinar el alcance del daño. Los resultados ratificaron una afección seria en la zona del hombro: Álex Arce sufrió una fractura de clavícula.

Esta lesión no fue producto del azar, sino del vértigo y la vehemencia con la que se disputó el balón bajo la lluvia. El delantero paraguayo deberá permanecer fuera de las canchas un periodo estimado de entre 4 y 5 semanas, lo que le impedirá estar presente en las próximas fechas del Torneo Apertura.

Las opciones de Alfredo Berti para reemplazar al goleador de la Lepra

Ante la ausencia confirmada de su capitán, el entrenador Alfredo Berti debe mover piezas de manera inmediata para mantener la efectividad ofensiva que mostró el equipo en sus últimas presentaciones. Dentro del plantel actual, surgen tres nombres propios para ocupar la vacante dejada por el paraguayo:

  • Fabrizio Sartori: El delantero asoma como el reemplazante natural, habiendo ocupado la titularidad en ocasiones anteriores cuando el equipo necesitó rotación o cubrir ausencias.
  • Juan Bautista Dadín: El juvenil proveniente de River genera una expectativa creciente y espera su oportunidad de debutar y demostrar su jerarquía en la Primera División.
  • Victorio Ramis: Es otra de las alternativas que maneja el cuerpo técnico. El atacante se encuentra actualmente volviendo a ponerse en ritmo futbolístico tras haber superado una fractura en la tibia.
