Independiente Rivadavia pierde a su figura: se confirmó la gravedad de la lesión de Álex Arce

La fractura de clavícula del delantero deja un vacío difícil de llenar en el ataque azul justo cuando el equipo de Alfredo Berti acumulaba rachas positivas.

Independiente Rivadavia recibió un duro golpe tras su victoria ante Atlético Tucumán al confirmarse la gravedad de la lesión de Álex Arce. El capitán y goleador azul padece una fractura que lo marginará de la competencia oficial durante varias semanas, alterando los planes tácticos de Alfredo Berti en un momento crucial del certamen.

La Lepra comenzó el año 2026 con un ritmo envidiable, logrando resultados positivos en los diversos frentes que debe afrontar. La victoria por 2 a 1 frente a Atlético Tucumán en el estadio Bautista Gargantini fue una muestra de carácter en un partido marcado por condiciones climáticas adversas que dificultaron el juego. Sin embargo, la alegría por el triunfo se vio opacada por la salida prematura de su máximo referente ofensivo.

Álex Arce, quien ya había marcado presencia en la red en el debut de la Copa Argentina frente a Estudiantes de Buenos Aires, debió abandonar el campo de juego con una molestia evidente tras un choque durante el encuentro ante el "Decano". Lo que inicialmente parecía un dolor derivado de la intensidad del partido terminó convirtiéndose en la peor noticia para el cuerpo técnico liderado por Alfredo Berti.

El parte médico y el tiempo estimado de recuperación Tras finalizar el partido contra el conjunto tucumano, el cuerpo médico de la institución sometió al delantero paraguayo a una serie de estudios clínicos para determinar el alcance del daño. Los resultados ratificaron una afección seria en la zona del hombro: Álex Arce sufrió una fractura de clavícula.

Esta lesión no fue producto del azar, sino del vértigo y la vehemencia con la que se disputó el balón bajo la lluvia. El delantero paraguayo deberá permanecer fuera de las canchas un periodo estimado de entre 4 y 5 semanas, lo que le impedirá estar presente en las próximas fechas del Torneo Apertura.