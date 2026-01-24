24 de enero de 2026 - 01:13

Con suspenso: Independiente Rivadavia derrotó por 2 a 1 a Atlético Tucumán con el gol polémico de Alejo Osella

Luego de la reanudación del partido, Independiente Rivadavia volvió enchufado y derrotó al "Decano" en un partido con todos los condimentos.

Independiente Rivadavia de cumpleaños y con festejo en una noche de locos.

Los Andes | Redacción Deportes
En una jugada que se vio ensuciada por los rebotes, Osella aprovechó para dar el cabezazo final y estiró la ventaja nuevamente para Independiente Rivadavia, en un partido de locos en la noche de Mendoza, donde el desgaste físico se hizo notar en el campo de juego.

Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán

Las mejores imágenes de un partido de locos para Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán

Independiente Rivadavia y un aniversario feliz: superó a Atlético Tucumán en un encuentro electrizante

En este contexto del partido, "La Lepra" venció 2 a 1 a Atlético Tucumán en un partido exuberante de Nicolás Bolcato defendiendo el arco de los azules. El gol llegó con algo de suspenso y polémica, la pelota picó adentro del arco y volvió a salir.

image

El gol de Alejo Osella para el 2 a 1 de Independiente Rivadavia

Luego de que el árbitro Ferreyra confirmara el gol, todo el banco del "Decano" reclamó que no había ingresado la totalidad de la pelota. Pese a los constantes reclamos, el juez señaló la mitad de la cancha y el juego siguió con la ventaja para "La Lepra" que terminó definiendo el resultado final del encuentro.

Independiente Rivadavia arranca los festejos de su cumpleaños número 113 con una importante victoria de local, que le da confianza al plantel y cuerpo técnico de cara a lo que se viene en el Torneo Apertura, donde su próximo rival será Huracán de Parque Patricios en condición de visitante el 27 de enero.

