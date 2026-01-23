Alerta: partido demorado entre Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán por granizo y corte de luz general

A pocos minutos del segundo tiempo, las fuertes tormentas en Mendoza obligaron a suspender provisoriamente el partido.

En el marco de la noche mendocina, el granizo que actualmente cae en la zona del estadio de Independiente Rivadavia, Bautista Gargantini, obligó a suspender temporalmente el partido y por ahora no hay información de cuando volverá a reanudarse en Mendoza.

En este contexto, los jugadores de ambos conjuntos aguardan en los vestuarios hasta que vuelva la luz y cesen las tormentas para que vuelva a rodar la pelota en lo que por ahora es un partido igualado entre Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán.

image La gente en las tribunas también sintieron los primeros impactos de la tormenta, y específicamente del granizo. Por ese motivo, cualquier sector del estadio con techo sirvió para resguardarse de la tormenta.

"Cuando el grupo electrógeno arranque, hay que revisar el estado de campo de juego y la tormenta eléctrica para decidir", aseguró el árbitro Ferreyra sobre el regreso del partido.

image Los minutos previos a la suspensión del encuentro en Mendoza Embed TODOS AL VESTUARIO



Granizo en Mendoza, se cortó la luz en el estadio y se demora Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán por condiciones climáticas.



Ante los cortes de energía y la continuidad de la tormenta eléctrica, el presidente de Atlético Tucumán, Mario Leito, le avisó a su plantel que en caso de no seguir hoy, el encuentro se terminará este sábado.