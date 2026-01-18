Copa Argentina: Independiente Rivadavia comenzó la defensa del título con una victoria contundente

Independiente Rivadavia comenzó la temporada 2026 con autoridad y espíritu de campeón al eliminar a Estudiantes de Caseros en los 32avos de final de la Copa Argentina. La Lepra se impuso en el partido inaugural del certamen, disputado en el estadio La Pedrera de Villa Mercedes, San Luis, y avanzó a la siguiente instancia con goles de Alex Arce y Gonzalo Ríos.

El equipo dirigido por Alfredo Berti llega a esta edición como defensor del título, luego de consagrarse campeón en 2025 tras vencer a Argentinos J uniors en una recordada final definida por penales en Córdoba . Aquella conquista significó un hito histórico para el fútbol provincial , ya que Independiente Rivadavia se convirtió en el primer club mendocino en levantar un trofeo de AFA.

Ante el Pincha de Caseros, el conjunto del Parque mostró un marcado dominio durante los primeros minutos del encuentro. Con presión alta y buen contro l del balón en tres cuartos de cancha, el equipo mendocino impuso condiciones y dejó ver a varios de sus refuerzos, además de algunos regresos significativos, como el de Pipa Elordi.

Si bien en el inicio no había generado situaciones claras de peligro, Independiente anticipó de manera constante y presionó eficazmente la salida del conjunto bonaerense, que no logró encontrar respuestas para salir del asedio.

Apareció el goleador

image Copa Argentina. Independiente Rivadavia vs Estudiantes de Caseros @CSIRoficial

A los 23 minutos llegó la jugada más clara del primer tiempo: tras una infracción, Osella ganó de cabeza en la puerta del área y asistió hacia el centro, donde el paraguayo Arce se anticipó a los centrales y, con un impecable cabezazo, envió el balón al fondo del arco.

Con Gonzalo Ríos y Matías Fernández como ejes en la mitad de la cancha, la Lepra manejó los tiempos del partido y marcó el ritmo del juego. Hasta la apertura del marcador, el equipo dirigido por Juan Manuel Sara se había limitado a defenderse, pero tras el gol buscó adelantar líneas y el encuentro ganó en intensidad.

image Arce. El goleador del Parque apareció en el momento indicado para abrir el marcador. @CSIRoficial

A los 31 minutos, Estudiantes generó su ocasión más clara: Bottari anticipó en el área y desvió el balón al córner. Unos minutos más tarde, Jorge Correa ensayó un remate de media vuelta desde afuera del área que se fue apenas desviado.

A los 37, Independiente respondió de contragolpe, tras un pelotazo largo de Studer para la proyección de Arce por el sector izquierdo. El delantero le ganó la espalda a los defensores y sacó un potente remate que fue contenido de manera espectacular por Vila.

Sobre el cierre del primer tiempo, a los 42 minutos, Tomás Squie tomó un mal despeje defensivo Azul y, sacó un remate de zurda que salió mordido y pasó muy cerca del primer palo defendido por Bolcato.

image Matías Fernández una de las figuras en la Lepra durante la primera etapa. @CSIRoficial

En el complemento, apoyado en la creación y el juego de Jorge Correa, Estudiantes asumió el protagonismo y desde el primer minuto arrinconó al equipo de Berti contra su arco. Melo se adelantó en el campo, se asoció con Acosta y generó incertidumbre en la última línea de la Lepra durante los primeros 15 minutos. El Pincha realizó un gran desgaste y en tres oportunidades exigió al arquero Bolcato.

La Lepra a lo campeón

Sin embargo, pese al dominio territorial, al conjunto bonaerense le faltó profundidad, lo que facilitó el trabajo defensivo de los mendocinos. Independiente perdió el control del juego, pero no el del partido, y aunque atravesó algunos sobresaltos, encontró espacios a partir de la buena predisposición de Matías Fernández.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSIRoficial/status/2013035421425356824&partner=&hide_thread=false GOOOOOOOL DE LA LEEEPRA SII GONZA SI pic.twitter.com/Nj9XyzfMUo — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) January 18, 2026

Cuando parecía que el panorama se le complicaba al conjunto del Parque, Fernández habilitó a Pipa Elordi, quien asistió a Gonzalo Ríos para que definiera al segundo palo de Vila y estableciera el 2 a 0.

El gol no solo trajo tranquilidad, sino que prácticamente sentenció el resultado, más allá de que aún quedaba tiempo por jugar. El campeón supo golpear en los momentos justos y marcar la diferencia, no solo en el marcador.

Con este triunfo, Independiente Rivadavia sacó pasaje a la próxima fase de la Copa Argentina y ratificó su condición de campeón vigente.

Formaciones

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomas Bottari, José Florentín; Matías Fernandez y Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Estudiantes de Caseros: Facundo Vila, Facundo Ardiles, Jorge Benítez, Balthazar Bernardi, Franco Quinteros; Enzo Acosta, Rodrigo Melo, Román Rodríguez, Tomás Squie; Jorge Correa y Darío Rostagno. DT: Juan Manuel Sara.

Gol: PT: 23' A. Arce (I). ST: 26' Ríos (I).

Cambios: ST: 13' Federico Sena por Rodríguez (E), Alejandro Melo por Acosta (E), 21' Ian Vera por Squie (E), 28' Fabrizio Sartori por G. Ríos (I), Ezequiel Bonifacio por Osella (I); 30' Tobías Salas por Correa (E), 35' Leonel Bucca por Fernández (I); 39' Diego Crego por Villalba (I),

Estadio: Parque La Pedrera, San Luis

Árbitro: Sebastián Zunino

