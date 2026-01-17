Con victorias ante la Reserva de Independiente Rivadavia, Godoy Cruz se afila para el debut

El equipo dirigido por Mariano Toedtli disputó dos amistosos en Coquimbito frente a los Azules, con vistas a su debut en la Primera Nacional. Además, el Tomba sumó al volante mendocino Brian Orosco como nueva incorporación.

El Tomba continúa con su etapa de preparación de cara a su debut en Primera Nacional

Este sábado, Godoy Cruz disputó una serie de amistosos frente a la Reserva de Independiente Rivadavia como parte de su preparación para el inicio de la Primera Nacional 2026, que comenzará la segunda semana de febrero. En su debut en el torneo de ascenso, el Tomba recibirá a Ciudad de Bolívar en el estadio Gambarte.

Los partidos entre los tombinos y los leprosos se jugaron en dos tiempos de 30 minutos en el predio de Coquimbito. En ambos encuentros, el Tomba se impuso por 1 a 0. Los goles fueron anotados por Luciano Pascual y Nahuel Ulariaga, reflejando la superioridad de los bodegueros durante el desarrollo del juego.

image Las formaciones tombinas En el primer amistoso, los arcos fueron defendidos por Nicolás Claa y Santiago Correa, respectivamente. La línea defensiva estuvo compuesta por Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen, Matías Funes, Nahuel Brunet y Andrés Meli. En el medio campo, los jugadores que más minutos disputaron fueron Agustín Valverde, Exequiel Tejada, Vicente Poggi, Mariano Santiago y Matías Ramírez. En ataque, alinearon Luciano Pascual, Martín Pino, Oscar González y Bruno Barrionuevo.

image Godoy Cruz vs Reserva de Independiente Rivadavia @ClubGodoyCruz En el segundo encuentro, los arqueros fueron Roberto Ramírez y Santiago Correa. La defensa estuvo integrada por Tomás Rossi, Camilo Alessandria, Juan Segundo Morán, Francisco Gerometta y Esteban Burgos. El medio campo estuvo ocupado por Agustín Valverde, Matías Ramírez, Mariano Santiago, Juan Andrada, Gonzalo Quinteros y Gonzalo Abrego. En el ataque jugaron Misael Sosa, Nahuel Ulariaga, Mario Galeano y Santiago Martínez.

image Godoy Cruz vs Reserva Independiente Rivadavia @ClubGodoyCruz La llegada de Brian Orosco Además de los amistosos, Godoy Cruz anunció la incorporación de un nuevo refuerzo: el volante mendocino Brian Orosco, de 27 años, proveniente de Estudiantes de Río Cuarto. Orosco se suma al plantel que hasta el momento tiene a Mariano Toedtli como director técnico, quien contará con un equipo numeroso de cara al desafío en la Primera Nacional.