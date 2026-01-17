17 de enero de 2026 - 19:00

Independiente Rivadavia defiende su corona en el arranque de la Copa Argentina: hora, TV, formaciones

Ante Estudiantes de Caseros, la Lepra marca el inicio de la edición 2026 del certamen que ganó el año pasado. Se juega en La Pedrera de San Luis.

Independiente Rivadavia - Estudiantes de Caseros, por la Copa Argentina 2025

Independiente Rivadavia - Estudiantes de Caseros, por la Copa Argentina 2025

Foto:

Copa Argentina
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Así de cruel y bonito es el fútbol. Hace muy pocas semanas, Independiente Rivadavia escribió el capítulo más glorioso de su historia al quedarse con la Copa Argentina en una final épica. Sin embargo, el tiempo de festejar ya se terminó y ahora hay que cambiar el chip para defender esa corona ante Estudiantes de Caseros.

Leé además

El Tomba continúa con su etapa de preparación de cara a su debut en Primera Nacional

Con victorias ante la Reserva de Independiente Rivadavia, Godoy Cruz se afila para el debut

Por Redacción Deportes
Independiente Rivadavia debuta por la Copa Argentina

Se lanza la venta de entradas para el debut de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina

Por Redacción Deportes

Se trata del duelo que marca la apertura de la 14° edición, respetando la tradición de que el flamante vencedor de la competencia es quien debe comenzar el año siguiente. Por ese motivo, el Azul será el primer equipo del fútbol grande en disputar un encuentro oficial en el 2026. El estadio elegido para dicho momento es La Pedrera de Villa Mercedes, en San Luis.

image
La Lepra se qued&oacute; con la Copa Argentina 2025, y quiere repetir la corona

La Lepra se quedó con la Copa Argentina 2025, y quiere repetir la corona

Con una corta pretemporada, y en medio de un mercado de pases todavía abierto para el cuadro del Parque General San Martín, el estado de forma del equipo es toda una incógnita. Alfredo Berti diagramó el once inicial en base a los futbolistas que están en condiciones físicas de afrontar el choque ante el Pincha, mientras intenta cerrar el grupo con el arribo de varios futbolistas.

La buena noticia pasa por la amnistía que otorgó la AFA sobre aquellos protagonistas que debían cumplir sanciones. Así, entre otros, Alfredo Berti podrá sentarse en el banco, y Alejo Osella estará entre los once iniciales.

Independiente Rivadavia - Estudiantes de Caseros
Independiente Rivadavia - Estudiantes de Caseros, en el duelo de 2025 por la Copa Argentina

Independiente Rivadavia - Estudiantes de Caseros, en el duelo de 2025 por la Copa Argentina

Enfrente está Estudiantes de Caseros, un equipo que viene siendo animador constante en la Primera Nacional, y que tratará de no hacer sencillo el trámite. Para eso confía en la experiencia de su entrenador Juan Manuel Sara, exDeportivo Maipú. Cabe destacar que el Pincha ya se midió con la Lepra en la pasada edición de la Copa Argentina, en un duelo muy cerrado que se definió por la mínima diferencia, gracias al gol de Osella.

Probables formaciones de Independiente Rivadavia - Estudiantes de Caseros:

Independiente: Ramiro Macagno; Alejo Osella, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, Gonzalo Ríos, José Florentín, Matías Fernández; Alex Arce, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Estudiantes: Nicolás Campisi; Fernando Duré, Jorge Benítez, Balthazar Benítez, Franco Quinteros; Alejandro Melo, Román Rodríguez, Jorge Correa, Santiago Camacho; Joel Lucero, Facundo Castelli. DT: Juan Manuel Sara.

Datos del partido:

Estadio: Parque La Pedrera, San Luis

Árbitro: Sebastián Zunino

Hora: 19

TV: TyC Sports

Minuto a minuto y estadísticas:

Embed
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Sebastián Driussi junto a Bautista Dadín en su debut profesional.

El jugador de 100 millones de dólares que llega a independiente Rivadavia

Por Redacción Deportes
Un nuevo referente se suma a Independiente Rivadavia.

Un héroe del ascenso vuelve a casa: Independiente Rivadavia oficializa a Juan Manuel Elordi

Juan Bautista Dadín podría jugar en Independiente Rivadavia

En silencio, Independiente Rivadavia negocia por un prometedor juvenil de River Plate

Por Emanuel Cenci
De Independiente Rivadavia a San Lorenzo, el joven mediocampista ya planea su futuro.

Fue campeón con Independiente Rivadavia y su futuro continua en San Lorenzo

Por Redacción Deportes