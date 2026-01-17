Independiente Rivadavia defiende su corona en el arranque de la Copa Argentina: hora, TV, formaciones

Así de cruel y bonito es el fútbol. Hace muy pocas semanas,Independiente Rivadavia escribió el capítulo más glorioso de su historia al quedarse con la Copa Argentina en una final épica. Sin embargo, el tiempo de festejar ya se terminó y ahora hay que cambiar el chip para defender esa corona ante Estudiantes de Caseros.
Se trata del duelo que marca la apertura de la 14° edición, respetando la tradición de que el flamante vencedor de la competencia es quien debe comenzar el año siguiente. Por ese motivo, el Azul será el primer equipo del fútbol grande en disputar un encuentro oficial en el 2026. El estadio elegido para dicho momento es La Pedrera de Villa Mercedes, en San Luis.
La buena noticia pasa por la amnistía que otorgó la AFA sobre aquellos protagonistas que debían cumplir sanciones. Así, entre otros, Alfredo Berti podrá sentarse en el banco, y Alejo Osella estará entre los once iniciales.
Enfrente está Estudiantes de Caseros, un equipo que viene siendo animador constante en la Primera Nacional, y que tratará de no hacer sencillo el trámite. Para eso confía en la experiencia de su entrenador Juan Manuel Sara, exDeportivo Maipú. Cabe destacar que el Pincha ya se midió con la Lepra en la pasada edición de la Copa Argentina, en un duelo muy cerrado que se definió por la mínima diferencia, gracias al gol de Osella.
Probables formaciones de Independiente Rivadavia - Estudiantes de Caseros:
Independiente: Ramiro Macagno; Alejo Osella, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, Gonzalo Ríos, José Florentín, Matías Fernández; Alex Arce, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Estudiantes: Nicolás Campisi; Fernando Duré, Jorge Benítez, Balthazar Benítez, Franco Quinteros; Alejandro Melo, Román Rodríguez, Jorge Correa, Santiago Camacho; Joel Lucero, Facundo Castelli. DT: Juan Manuel Sara.