Independiente Rivadavia defiende su corona en el arranque de la Copa Argentina: hora, TV, formaciones

Ante Estudiantes de Caseros, la Lepra marca el inicio de la edición 2026 del certamen que ganó el año pasado. Se juega en La Pedrera de San Luis.

Así de cruel y bonito es el fútbol. Hace muy pocas semanas, Independiente Rivadavia escribió el capítulo más glorioso de su historia al quedarse con la Copa Argentina en una final épica. Sin embargo, el tiempo de festejar ya se terminó y ahora hay que cambiar el chip para defender esa corona ante Estudiantes de Caseros.

Se trata del duelo que marca la apertura de la 14° edición, respetando la tradición de que el flamante vencedor de la competencia es quien debe comenzar el año siguiente. Por ese motivo, el Azul será el primer equipo del fútbol grande en disputar un encuentro oficial en el 2026. El estadio elegido para dicho momento es La Pedrera de Villa Mercedes, en San Luis.

image La Lepra se quedó con la Copa Argentina 2025, y quiere repetir la corona Con una corta pretemporada, y en medio de un mercado de pases todavía abierto para el cuadro del Parque General San Martín, el estado de forma del equipo es toda una incógnita. Alfredo Berti diagramó el once inicial en base a los futbolistas que están en condiciones físicas de afrontar el choque ante el Pincha, mientras intenta cerrar el grupo con el arribo de varios futbolistas.

La buena noticia pasa por la amnistía que otorgó la AFA sobre aquellos protagonistas que debían cumplir sanciones. Así, entre otros, Alfredo Berti podrá sentarse en el banco, y Alejo Osella estará entre los once iniciales.

Independiente Rivadavia - Estudiantes de Caseros Independiente Rivadavia - Estudiantes de Caseros, en el duelo de 2025 por la Copa Argentina Copa Argentina Enfrente está Estudiantes de Caseros, un equipo que viene siendo animador constante en la Primera Nacional, y que tratará de no hacer sencillo el trámite. Para eso confía en la experiencia de su entrenador Juan Manuel Sara, exDeportivo Maipú. Cabe destacar que el Pincha ya se midió con la Lepra en la pasada edición de la Copa Argentina, en un duelo muy cerrado que se definió por la mínima diferencia, gracias al gol de Osella.