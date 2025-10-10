El Reducido reúne a Deportivo Maipú y a Juan Manuel Sara en un partido con historia

Este fin de semana, el Deportivo Maipú enfrenta a Estudiantes de Caseros por la Primera Nacional. Será un duelo especial ante Sara.

Después de un año con altas y bajas, Deportivo Maipú logró clasificar al Reducido de la Primera Nacional, donde desea seguir dando pelea y alcanzar la final por el segundo ascenso. No será tarea fácil para el Cruzado, que se medirá con un entrenador que lo conoce muy bien.

El caprichoso destino quiso que el duelo que determinará si el Botellero sigue con vida o se despide del certamen sea ante Estudiantes de Caseros, un rival que tiene la particularidad de contar con Juan Manuel Sara, un técnico que sabe a la perfección cada detalle del elenco mendocino, donde comenzó el año y sumó 55 encuentros dirigidos en toda su estadía.

Juan Manuel Sara y Maipú, el reencuentro: Sara quiere ser protagonista, y sigue sumando refuerzos /Foto: Prensa Maipú Sara dirigió a Maipú este torneo, y ahora lo enfrentará Inclusive, Sara fue quien diagramó el actual plantel, lo preparó durante la pretemporada, y lo dirigió hasta mediados de año. Luego de un inicio positivo que no pudo sostenerse en el tiempo, el DT sorprendió a propios y extraños en junio al presentar su renuncia. Si bien en un primer momento se informó que la salida se produjo por cuestiones personales, con el correr de los días se conoció que la determinación de Juan Manuel fue para retornar a Buenos Aires, y estar más cerca de su familia.

No pasó mucho tiempo para que el adiestrador retorne al trabajo, teniendo en cuenta sus buenos números como profesional. El 1 de julio fue presentado en Estudiantes de Caseros, donde todavía trabaja.

De esta manera, Maipú tiene un elemento más para preocuparse: el entrenador rival conoce a la perfección a su plantel, con cada fortaleza y debilidad. Es cierto que Alexis Matteo, actual DT del Cruzado, le imprimió su impronta, pero no deja de ser el mismo equipo que se armó con Sara y que ahora chocará contra él.