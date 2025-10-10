10 de octubre de 2025 - 18:14

Gimnasia y Esgrima enfrenta a Deportivo Madryn en la final de la Primera Nacional: hora, TV, formaciones

Gimnasia y Esgrima busca abrochar el ascenso en la gran definición de la Primera Nacional. El partido será este sábado en la cancha de Platense.

Gimnasia y Esgrima va por el ascenso

Gimnasia y Esgrima va por el ascenso

Foto:

GyE
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Gimnasia y Esgrima juega la final de la Primera Nacional ante Deportivo Madryn, donde buscará quedarse con el primer ascenso a la máxima categoría del fútbol nacional. Será este sábado en la cancha de Platense desde las 17 horas, con el arbitraje de Nicolás Ramírez.

Leé además

Gimnasia y Esgrima lidera el historial ante Deportivo Madryn

El historial invita a soñar: así le fue a Gimnasia y Esgrima ante Deportivo Madryn

Por Emanuel Cenci
Platense aguarda por Gimnasia y Madryn

Gimnasia y Esgrima - Deportivo Madryn: todo lo que tenés que saber para asistir a la gran final

Por Emanuel Cenci

El Mensana llega envalentonado tras ser el mejor equipo de la primera fase, ya que cosechó la destacable cantidad de 63 puntos en las 34 fechas disputadas. Sin embargo, tuvo que aguardar hasta la última fecha para asegurarse la clasificación a la gran final,

Gimnasia y Esgrima - Defensores de Belgrano
Gimnasia y Esgrima - Defensores de Belgrano

Gimnasia y Esgrima - Defensores de Belgrano

El entrenador Ariel Broggi planea una formación que mezcle solidez defensiva con velocidad en campo contrario, para lastimar al elenco del Sur en cada oportunidad que tenga. Por ese motivo, todo indica que podría salir con un 5-3-2, con Muñoz metiéndose en la zaga y Lencioni conectando con el goleador Nicolás Ferreyra.

Deportivo Madryn, que es dirigido por Leandro Gracián, terminó en la primera posición de la Zona A con 60 puntos, cinco más que su escolta, que fue Atlanta. El equipo chubutense, que quiera conseguir el histórico ascenso a la Primera División, se había asegurado el primer puesto en la Zona A en la fecha 33, luego del triunfo por 2-1 sobre Arsenal, que descendió a la Primera B Metropolitana.

Leandro Gracián
Leandro Gracián, DT de Madryn, el rival de Gimnasia y Esgrima

Leandro Gracián, DT de Madryn, el rival de Gimnasia y Esgrima

El ganador de este partido conseguirá el tan ansiado ascenso a la Liga Profesional, mientras que el derrotado seguirá con chances de subir de categoría, pero tendrá que disputar la segunda ronda del Reducido.

Probables formaciones de Gimnasia y Esgrima - Deportivo Madryn:

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Matías Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra; Ignacio Antonio, Nahuel Barboza, Fermín Antonini; Facundo Lencioni, Nicolás Ferreyra. DT: Ariel Broggi.

Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Alejandro Arango, Diego Martínez; Diego Crego, Federico Recalde, Bruno Pérez, Nazareno Solís; Diego Rivero, Luis Silba. DT: Leandro Gracián.

Datos del partido:

Estadio: Platense

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Héctor Paletta

Hora: 17

TV: TyC Sports

Minuto a minuto y estadísticas:

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

dos cambios que marcaran la final entre gimnasia y esgrima y deportivo madryn

Dos cambios que marcarán la final entre Gimnasia y Esgrima y Deportivo Madryn

Por Emanuel Cenci
Ariel Broggi, DT de Gimnasia y Esgrima, prepara la final ante Madryn

Gimnasia y Esgrima prepara las valijas y organiza un banderazo

Por Emanuel Cenci
Leandro Gracián, DT de Madryn, el rival de Gimnasia y Esgrima

Gracián, el DT rival de Gimnasia y Esgrima advierte: "Sé lo que piensa Ariel Broggi"

Por Redacción Deportes
El Lobo está de fiesta y buscará el pase a la gran final por el primer ascenso a la Liga Profesional.

Primera Nacional: Gimnasia y Esgrima ya conoce día y fecha para la gran final por el ascenso

Por Redacción Deportes