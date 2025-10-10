Gimnasia y Esgrima enfrenta a Deportivo Madryn en la final de la Primera Nacional: hora, TV, formaciones

Gimnasia y Esgrima busca abrochar el ascenso en la gran definición de la Primera Nacional. El partido será este sábado en la cancha de Platense.

Gimnasia y Esgrima juega la final de la Primera Nacional ante Deportivo Madryn, donde buscará quedarse con el primer ascenso a la máxima categoría del fútbol nacional. Será este sábado en la cancha de Platense desde las 17 horas, con el arbitraje de Nicolás Ramírez.

El Mensana llega envalentonado tras ser el mejor equipo de la primera fase, ya que cosechó la destacable cantidad de 63 puntos en las 34 fechas disputadas. Sin embargo, tuvo que aguardar hasta la última fecha para asegurarse la clasificación a la gran final,

Gimnasia y Esgrima - Defensores de Belgrano Gimnasia y Esgrima - Defensores de Belgrano GyE El entrenador Ariel Broggi planea una formación que mezcle solidez defensiva con velocidad en campo contrario, para lastimar al elenco del Sur en cada oportunidad que tenga. Por ese motivo, todo indica que podría salir con un 5-3-2, con Muñoz metiéndose en la zaga y Lencioni conectando con el goleador Nicolás Ferreyra.

Deportivo Madryn, que es dirigido por Leandro Gracián, terminó en la primera posición de la Zona A con 60 puntos, cinco más que su escolta, que fue Atlanta. El equipo chubutense, que quiera conseguir el histórico ascenso a la Primera División, se había asegurado el primer puesto en la Zona A en la fecha 33, luego del triunfo por 2-1 sobre Arsenal, que descendió a la Primera B Metropolitana.