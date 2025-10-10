10 de octubre de 2025 - 14:23

El historial invita a soñar: así le fue a Gimnasia y Esgrima ante Deportivo Madryn

Gimnasia y Esgrima y Deportivo Madryn se han enfrentado en reiteradas ocasiones en la Primera Nacional, con un dato alentador para el Lobo.

Gimnasia y Esgrima lidera el historial ante Deportivo Madryn

Gimnasia y Esgrima lidera el historial ante Deportivo Madryn

Foto:

Los Andes
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

A pocas horas del encuentro que puede otorgarle el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino, el mundo Gimnasia y Esgrima se aferra a cada dato esperanzador, a cada detalle positivo que pueda encontrar por el camino para alimenta esa ilusión. En este caso, puede hacerlo con el historial.

Leé además

Platense aguarda por Gimnasia y Madryn

Gimnasia y Esgrima - Deportivo Madryn: todo lo que tenés que saber para asistir a la gran final

Por Emanuel Cenci
dos cambios que marcaran la final entre gimnasia y esgrima y deportivo madryn

Dos cambios que marcarán la final entre Gimnasia y Esgrima y Deportivo Madryn

Por Emanuel Cenci

Es que, en este caso, los antecedentes previos entre el Lobo y Deportivo Madryn son buenos e invitan a soñar. Desde ese primer cara a cara en 2022, al cruce por el Reducido el año pasado, la historia tiene varios capítulos.

En ese sentido, cabe destacar que Gimnasia y Madryn se han enfrentado en cinco ocasiones por la Primera Nacional, con tres victorias mendocinas y 2 triunfos Aurinegros. El dato curioso es que no se registran igualdades, por lo que cada vez que se cruzaron hubo emociones fuertes.

El primer choque entre ambos se produjo el 14 de mayo de 2022 en el Abel Sastre, cuando el Mensana era dirigido por Luca Marcogiuseppe. Esa jornada terminó con victoria local por 2 a 0 gracias a los tantos de Julio Zúñiga y Leonardo Marinucci.

image

De allí hay que saltar directamente al 2024, cuando se produjeron los otros cuatros cruces en el historial correspondiente a la segunda categoría del fútbol local. El 5 de marzo se dio el primero, con la particularidad de que el marcador lo rompió Nicolás Ferreyra, actual goleador Blanquinegro que en ese momento defendía los colores de Madryn. El equipo de Oscar Alaniz se repuso, y lo terminó ganando 2 a 1 con los tantos de Franco Meritello y Jeremías Rodríguez Puch en el minuto 89.

El 21 de julio volvieron a enfrentarse, con victoria del elenco mendocino en tierras sureñas. Matías Recalde y Aaron Spetale fueron los autores de los goles para el 2 a 0 ante el plantel que ya dirigía Leandro Gracián, actual entrenador del Aurinegro.

El último antecedente, favorable al Lobo:

image
En 2024 se vieron las caras, con alegría para el Blanquinegro

En 2024 se vieron las caras, con alegría para el Blanquinegro

Sin embargo, todavía quedaría tiempo para dos cruces mucho más importantes: cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso. El primer chico se disputó en el Víctor Legrotaglie, y fue para el local por 3 a 1. Juan Ignacio Peinipil había abierto la cuenta para la visita, pero Maximiliano Padilla, Luis Silba y Nicolás Romano revirtieron el mal trago.

En la revancha disputada en Puerto Madryn, el dueño de casa logró quedarse con una victoria estéril, ya que no le alcanzó para superar al Mensana en el global. Otra vez Nicolás Ferreyra fue el que gritó para los de Gracián. Esa jornada, Gimnasia se llevó el premio mayor: la clasificación a semifinales.

De esta manera, el elenco de Ariel Broggi sueña con estirar el buen andar ante Deportivo Madryn, en el encuentro más importante para ambos en los últimos tiempos.

Historial por Primera Nacional entre Gimnasia y Esgrima y Deportivo Madryn:

  • 14/05/22: Deportivo Madryn 2 - 0 Gimnasia (Julio Zúñiga - Leonardo Marinucci)
  • 05/03/24: Gimnasia 2 - 1 Deportivo Madryn (Franco Meritello, Jeremías Rodríguez Puch / Nicolás Ferreyra)
  • 21/07/24: Deportivo Madryn 0 - 2 Gimnasia (Matías Recalde y Aaron Spetale)
  • 09/11/24: Gimnasia 3 - 1 Deportivo Madryn (Maximiliano Padilla, Luis Silba, Nicolás Romano / Juan Peinipil)
  • 17/11/24: Deportivo Madryn 1 - Gimnasia 0 (Nicolás Ferreyra)
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Ariel Broggi, DT de Gimnasia y Esgrima, prepara la final ante Madryn

Gimnasia y Esgrima prepara las valijas y organiza un banderazo

Por Emanuel Cenci
Leandro Gracián, DT de Madryn, el rival de Gimnasia y Esgrima

Gracián, el DT rival de Gimnasia y Esgrima advierte: "Sé lo que piensa Ariel Broggi"

Por Redacción Deportes
El Lobo está de fiesta y buscará el pase a la gran final por el primer ascenso a la Liga Profesional.

Primera Nacional: Gimnasia y Esgrima ya conoce día y fecha para la gran final por el ascenso

Por Redacción Deportes
El entrenador de Gimnasia y Esgrima apuesta por todo a su equipo

Ariel Broggi, DT de Gimnasia y Esgrima: "Ahora vamos por el ascenso"

Por Emanuel Cenci