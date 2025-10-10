El historial invita a soñar: así le fue a Gimnasia y Esgrima ante Deportivo Madryn

A pocas horas del encuentro que puede otorgarle el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino , el mundo Gimnasia y Esgrima se aferra a cada dato esperanzador, a cada detalle positivo que pueda encontrar por el camino para alimenta esa ilusión. En este caso, puede hacerlo con el historial.

Gimnasia y Esgrima - Deportivo Madryn: todo lo que tenés que saber para asistir a la gran final

Es que, en este caso, los antecedentes previos entre el Lobo y Deportivo Madryn son buenos e invitan a soñar. Desde ese primer cara a cara en 2022, al cruce por el Reducido el año pasado, la historia tiene varios capítulos.

En ese sentido, cabe destacar que Gimnasia y Madryn se han enfrentado en cinco ocasiones por la Primera Nacional , con tres victorias mendocinas y 2 triunfos Aurinegros. El dato curioso es que no se registran igualdades, por lo que cada vez que se cruzaron hubo emociones fuertes.

El primer choque entre ambos se produjo el 14 de mayo de 2022 en el Abel Sastre, cuando el Mensana era dirigido por Luca Marcogiuseppe. Esa jornada terminó con victoria local por 2 a 0 gracias a los tantos de Julio Zúñiga y Leonardo Marinucci.

De allí hay que saltar directamente al 2024, cuando se produjeron los otros cuatros cruces en el historial correspondiente a la segunda categoría del fútbol local. El 5 de marzo se dio el primero, con la particularidad de que el marcador lo rompió Nicolás Ferreyra , actual goleador Blanquinegro que en ese momento defendía los colores de Madryn. El equipo de Oscar Alaniz se repuso, y lo terminó ganando 2 a 1 con los tantos de Franco Meritello y Jeremías Rodríguez Puch en el minuto 89.

El 21 de julio volvieron a enfrentarse, con victoria del elenco mendocino en tierras sureñas. Matías Recalde y Aaron Spetale fueron los autores de los goles para el 2 a 0 ante el plantel que ya dirigía Leandro Gracián, actual entrenador del Aurinegro.

El último antecedente, favorable al Lobo:

image En 2024 se vieron las caras, con alegría para el Blanquinegro Los Andes

Sin embargo, todavía quedaría tiempo para dos cruces mucho más importantes: cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso. El primer chico se disputó en el Víctor Legrotaglie, y fue para el local por 3 a 1. Juan Ignacio Peinipil había abierto la cuenta para la visita, pero Maximiliano Padilla, Luis Silba y Nicolás Romano revirtieron el mal trago.

En la revancha disputada en Puerto Madryn, el dueño de casa logró quedarse con una victoria estéril, ya que no le alcanzó para superar al Mensana en el global. Otra vez Nicolás Ferreyra fue el que gritó para los de Gracián. Esa jornada, Gimnasia se llevó el premio mayor: la clasificación a semifinales.

De esta manera, el elenco de Ariel Broggi sueña con estirar el buen andar ante Deportivo Madryn, en el encuentro más importante para ambos en los últimos tiempos.

Historial por Primera Nacional entre Gimnasia y Esgrima y Deportivo Madryn: